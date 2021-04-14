17 Haziran 2021 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı
17 Haziran 2021 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? 17 Haziran 2021 Perşembe maç programı başlığı oynanacak olan futbol maçları hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler tarafından araştırılıyor. İşte maç programı...
Dünyada ve ülkemizde en çok izlenen spor dalı futbolda maçlar devam ediyor. Bu kapsamda futbol heyecanı yaz aylarında oynanan maçlarla sürüyor. Bu kapsamda futbol maçlarını izlemek isteyen sporseverler maçların hangi saatte, hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 17 Haziran 2021 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?
17 HAZİRAN 2021 PERŞEMBE BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
17 Haziran 2021 Perşembe gününde birçok ligde maçlar oynanacak. İşte maçların yayın saati ve kanal bilgisi...
16:00
Ukrayna - Kuzey Makedonya
UEFA Euro 2020
TRT 1
18:00
FC Minsk - Energetik BGU
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV
19:00
Danimarka - Belçika
UEFA Euro 2020
TRT 1,İçtimai TV
20:00
Neman - Slavia Mozyr
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV
20:00
Belgrano - Gimnasia Mendoza
Arjantin Primera Nacional
Bilyoner TV
20:00
San Telmo - Club A. Guemes
Arjantin Primera Nacional
Bilyoner TV
20:00
Villa Dalmine - Deportivo Moron
Arjantin Primera Nacional
Bilyoner TV
20:30
TSK Rehabilitasyon - Konya EG
Turkcell Ampute Futbol Süper Ligi
TRT Spor 2, TRT Spor Yıldız
21:00
Cesar Vallejo - Sport Boys
Peru Copa Bicentenario
Bilyoner TV
21:00
Atletico Rafaela - Instituto AC
Arjantin Primera Nacional
Bilyoner TV
21:00
Brown Adrogue - Tristan Suarez
Arjantin Primera Nacional
Bilyoner TV
21:00
Estudiantes - Alvarado
Arjantin Primera Nacional
Bilyoner TV
21:00
Chacarita Juniors - Agropecuario
Arjantin Primera Nacional
Bilyoner TV
21:00
Guillermo Brown - Gimnasia Jujuy
Arjantin Primera Nacional
Bilyoner TV
21:00
Nueva Chicago - Deportivo Maipu
Arjantin Primera Nacional
Bilyoner TV
21:00
Deportivo Santamarina - All Boys
Arjantin Primera Nacional
Bilyoner TV
21:10
Independiente Rivadavia - Barracas Central
Arjantin Primera Nacional
Bilyoner TV
21:30
Belgrano - Almagro
Arjantin Primera Nacional
Bilyoner TV
21:30
San Martin - Ferro Carril Oeste
Arjantin Primera Nacional
Bilyoner TV
22:00
Hollanda - Avusturya
UEFA Euro 2020
TRT 1
22:00
Atletico Mineiro - Cuiaba Esporte
Brezilya Serie A
Bilyoner TV
22:00
Ceara - Bahia
Brezilya Serie A
Bilyoner TV