17 Haziran 2021 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyada ve ülkemizde en çok izlenen spor dalı futbolda maçlar devam ediyor. Bu kapsamda futbol heyecanı yaz aylarında oynanan maçlarla sürüyor. Bu kapsamda futbol maçlarını izlemek isteyen sporseverler maçların hangi saatte, hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 17 Haziran 2021 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

17 HAZİRAN 2021 PERŞEMBE BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

17 Haziran 2021 Perşembe gününde birçok ligde maçlar oynanacak. İşte maçların yayın saati ve kanal bilgisi...



16:00

Ukrayna - Kuzey Makedonya

UEFA Euro 2020

TRT 1



18:00

FC Minsk - Energetik BGU

Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV



19:00

Danimarka - Belçika

UEFA Euro 2020

TRT 1,İçtimai TV



20:00

Neman - Slavia Mozyr

Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV



20:00

Belgrano - Gimnasia Mendoza

Arjantin Primera Nacional

Bilyoner TV



20:00

San Telmo - Club A. Guemes

Arjantin Primera Nacional

Bilyoner TV



20:00

Villa Dalmine - Deportivo Moron

Arjantin Primera Nacional

Bilyoner TV



20:30

TSK Rehabilitasyon - Konya EG

Turkcell Ampute Futbol Süper Ligi

TRT Spor 2, TRT Spor Yıldız



21:00

Cesar Vallejo - Sport Boys

Peru Copa Bicentenario

Bilyoner TV



21:00

Atletico Rafaela - Instituto AC

Arjantin Primera Nacional

Bilyoner TV



21:00

Brown Adrogue - Tristan Suarez

Arjantin Primera Nacional

Bilyoner TV



21:00

Estudiantes - Alvarado

Arjantin Primera Nacional

Bilyoner TV



21:00

Chacarita Juniors - Agropecuario

Arjantin Primera Nacional

Bilyoner TV



21:00

Guillermo Brown - Gimnasia Jujuy

Arjantin Primera Nacional

Bilyoner TV



21:00

Nueva Chicago - Deportivo Maipu

Arjantin Primera Nacional

Bilyoner TV



21:00

Deportivo Santamarina - All Boys

Arjantin Primera Nacional

Bilyoner TV



21:10

Independiente Rivadavia - Barracas Central

Arjantin Primera Nacional

Bilyoner TV



21:30

Belgrano - Almagro

Arjantin Primera Nacional

Bilyoner TV



21:30

San Martin - Ferro Carril Oeste

Arjantin Primera Nacional

Bilyoner TV



22:00

Hollanda - Avusturya

UEFA Euro 2020

TRT 1



22:00

Atletico Mineiro - Cuiaba Esporte

Brezilya Serie A

Bilyoner TV



22:00

Ceara - Bahia

Brezilya Serie A

Bilyoner TV

