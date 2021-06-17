17 Haziran 2021 Perşembe Fox TV yayın akışı | Şef Akademi yeni bölümüyle FOX TV'de
FOX TV'de bugün hangi dizi ve programların olduğu merak ediliyor. Güne Çalar Saat ile başlayan kanal hemen ardından Sen Çal Kapımı dizisinin tekrar bölümünü ekrana veriyor. Akşam ise yeni başlayan yarışma programı Şef Akademi yeni bölümüyle Fox TV ekranında oluyor. İşte 17 Haziran 2021 Perşembe Fox TV yayın akışı...
Ekranların en çok izlenen kanalları arasında olan Fox TV'de bugün ne olduğu merak ediliyor. Bizde haberimizde 17 Haziran 2021 Perşembe Fox TV yayın akışına yer verdik. Fox TV, 08:00'da Çalar Saat ile güne başlarken hemen ardından Sen Çal Kapımı ve Şevkat Yerimdar dizilerinin tekrar bölümlerini ekrana veriyor. Akşam ise yeni başlayan ve büyük ilgi gören yarışma programı Şef Akademi yeni bölümüyle Fox TV izleyicisinin karşısına geçiyor...
17 HAZİRAN 2021 PERŞEMBE FOX TV YAYIN AKIŞI
08:00 Çalar Saat
11:00 Sen Çal Kapımı
14:00 Şevkat Yerimdar
16:00 Şef Akademi
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Şef Akademi
22:30 Ali Kundilli 2