17 Haziran 2021 Perşembe Fox TV yayın akışı | Şef Akademi yeni bölümüyle FOX TV'de

Ekranların en çok izlenen kanalları arasında olan Fox TV'de bugün ne olduğu merak ediliyor. Bizde haberimizde 17 Haziran 2021 Perşembe Fox TV yayın akışına yer verdik. Fox TV, 08:00'da Çalar Saat ile güne başlarken hemen ardından Sen Çal Kapımı ve Şevkat Yerimdar dizilerinin tekrar bölümlerini ekrana veriyor. Akşam ise yeni başlayan ve büyük ilgi gören yarışma programı Şef Akademi yeni bölümüyle Fox TV izleyicisinin karşısına geçiyor...

17 HAZİRAN 2021 PERŞEMBE FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat

11:00 Sen Çal Kapımı

14:00 Şevkat Yerimdar

16:00 Şef Akademi

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Şef Akademi

22:30 Ali Kundilli 2