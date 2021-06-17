17 Haziran 2021 Perşembe Kanal D yayın akışı | Baht Oyunu tekrar bölümüyle Kanal D'de Ekranların en sevilen kanallarından biri olan Kanal D'de bugün hangi dizi ve programların olduğu merak ediliyor. 09:00 Neler Oluyor Hayatta? programı ekranda olurken akşam ise yeni dizi Baht Oyunu kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler için birinci bölüm tekrarıyla Kanal D'de. İşte 17 Haziran 2021 Perşembe Kanal D yayın akışı...

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Kanal D'de bugün hangi dizi ve programların olduğu merak ediliyor. Güne Sihirli Annem dizisi ile başlayan kanal hemen ardından Neler Oluyor Hayatta? programını yayınlıyor. 13:15'te Gelinim Mutfakta ekranlarda olurken akşam ise yeni dizi Baht Oyunu birinci bölüm tekrarıyla yeniden izlemek isteyenler için Kanal D ekranında yerini alıyor. İşte 17 Haziran 2021 Perşembe Kanal D yayın akışı... 17 HAZİRAN 2021 PERŞEMBE KANAL D YAYIN AKIŞI 07:00 Sihirli Annem 09:00 Neler Oluyor Hayatta? 11:00 Yaprak Dökümü 13:15 Gelinim Mutfakta 16:00 Aşk-ı Memnu 18:45 Kanal D Ana Haber 20:00 Baht Oyunu 23:15 Aşkın Tarifi Kanal Dkanal d yayın akışı