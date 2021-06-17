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17 Haziran 2021 Perşembe Kanal D yayın akışı | Baht Oyunu tekrar bölümüyle Kanal D'de

Ekranların en sevilen kanallarından biri olan Kanal D'de bugün hangi dizi ve programların olduğu merak ediliyor. 09:00 Neler Oluyor Hayatta? programı ekranda olurken akşam ise yeni dizi Baht Oyunu kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler için birinci bölüm tekrarıyla Kanal D'de. İşte 17 Haziran 2021 Perşembe Kanal D yayın akışı...

17 Haziran 2021 Perşembe Kanal D yayın akışı | Baht Oyunu tekrar bölümüyle Kanal D'de

Kanal D'de bugün hangi dizi ve programların olduğu merak ediliyor. Güne Sihirli Annem dizisi ile başlayan kanal hemen ardından Neler Oluyor Hayatta? programını yayınlıyor. 13:15'te Gelinim Mutfakta ekranlarda olurken akşam ise yeni dizi Baht Oyunu birinci bölüm tekrarıyla yeniden izlemek isteyenler için Kanal D ekranında yerini alıyor. İşte 17 Haziran 2021 Perşembe Kanal D yayın akışı...

17 HAZİRAN 2021 PERŞEMBE KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:15 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk-ı Memnu

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Baht Oyunu

23:15 Aşkın Tarifi

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