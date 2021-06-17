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17 Haziran 2021 Perşembe Show TV yayın akışı | Şark Bülbülü Show TV'de

Ekranların en çok izlenen kanalları arasında bulunan Show TV'de bugün hangi dizi ve programların olduğu merak ediliyor. 10:00'da Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler programı ekranda olurken akşam Kemal Sunal'ın rol aldığı Şark Bülbülü filmi Show TV ekranlarında oluyor. İşte 17 Haziran 2021 Perşembe Show TV yayın akışı...

17 Haziran 2021 Perşembe Show TV yayın akışı | Şark Bülbülü Show TV'de

Bugün Show TV'de ne var? sorusunun yanıtını merak edenler için haberimizde 17 Haziran 2021 Perşembe Show TV yayın akışına yer verdik. 13:00'da  Sevcan'la Lezzet Yolunda ekranlarda olurken hemen ardından  Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programı seyirci karşısına geçiyor. Akşam ise Şark Bülbülü Show TV izleyicileriyle buluşuyor...

17 HAZİRAN 2021 PERŞEMBE SHOW TV YAYIN AKIŞI 

06:00 Alev Alev

10:00 Kahraman Babam

10:00 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler

13:00 Sevcan'la Lezzet Yolunda

15:15 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Şark Bülbülü

22:00 Kahraman Babam

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