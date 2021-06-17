17 Haziran 2021 Perşembe Star TV yayın akışı | Akrep final bölümüyle Star TV'de
Ekranların en çok izlenen kanalları arasında olan Star TV'nin yayın akışı merak ediliyor. 07:00'da Mesut Yar ile Bugün ekranlarda olurken 13:15'te Gerçeğin Peşinde yayınlanıyor. Akşam ise sevilen dizi Akrep final bölümüyle ekrana veda ediyor. İşte 17 Haziran 2021 Perşembe Star TV yayın akışı...
Star TV'de bugün hangi dizi ve programların olduğu merak ediliyor. Güne Mesut Yar ile Bugün ile başlayan kanal hemen ardından Yüksek Sosyete ve Kaçak Gelinler dizilerinin eski bölümleriyle devam ediyor. Akşam ise sevilen dizi Akrep 26. bölümüyle final yapıyor. İşte 17 Haziran 2021 Perşembe Star TV yayın akışı...
17 HAZİRAN 2021 PERŞEMBE STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Yüksek Sosyete
11:15 Kaçak Gelinler
13:15 Gerçeğin Peşinde
16:15 Ada Masalı
18:30 Star Haber
20:00 Akrep