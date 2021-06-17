17 Haziran 2021 Perşembe Star TV yayın akışı | Akrep final bölümüyle Star TV'de

Star TV'de bugün hangi dizi ve programların olduğu merak ediliyor. Güne Mesut Yar ile Bugün ile başlayan kanal hemen ardından Yüksek Sosyete ve Kaçak Gelinler dizilerinin eski bölümleriyle devam ediyor. Akşam ise sevilen dizi Akrep 26. bölümüyle final yapıyor. İşte 17 Haziran 2021 Perşembe Star TV yayın akışı...

17 HAZİRAN 2021 PERŞEMBE STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Yüksek Sosyete

11:15 Kaçak Gelinler

13:15 Gerçeğin Peşinde

16:15 Ada Masalı

18:30 Star Haber

20:00 Akrep