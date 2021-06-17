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  3. 17 Haziran 2021 Perşembe TRT 1 yayın akışı | UEFA EURO 2020 Futbol Karşılaşması "Hollanda-Avusturya" TRT 1'de

17 Haziran 2021 Perşembe TRT 1 yayın akışı | UEFA EURO 2020 Futbol Karşılaşması "Hollanda-Avusturya" TRT 1'de

TRT 1 yayın akışı merakla araştırılıyor. 15:55'te UEFA EURO 2020 Futbol Karşılaşması "Ukrayna-Kuzey Makedonya" ekranda olurken 18:55'te UEFA EURO 2020 Futbol Karşılaşması "Danimarka-Belçika" maçı yayınlanıyor 21:55'te ise UEFA EURO 2020 Futbol Karşılaşması "Hollanda-Avusturya" TRT 1 'de. İşte 17 Haziran 2021 Perşembe TRT 1 yayın akışı...

17 Haziran 2021 Perşembe TRT 1 yayın akışı | UEFA EURO 2020 Futbol Karşılaşması "Hollanda-Avusturya" TRT 1'de

TRT 1 de bugün ne var? sorusunu merak edenler için haberimizde 17 Haziran 2021 Perşembe TRT 1 yayın akışına yer verdik. Futbol karşılaşmalarıyla dolu olan bugünde 15:55'te UEFA EURO 2020 "Ukrayna-Kuzey Makedonya" karşılaşırken 18:55 UEFA EURO 2020 Danimarka-Belçika" maçı ekranlarda oluyor. 21:55'te ise UEFA EURO 2020 "Hollanda-Avusturya" karşılaşması TRT 1 ekranlarında oluyor...

17 HAZİRAN 2021 PERŞEMBE TRT 1 YAYIN AKIŞI 

06:28 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:30 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

07:55 Vuslat

11:15 Tozkoparan

12:45 Kalk Gidelim

15:55 UEFA EURO 2020 Futbol Karş. "Ukrayna-Kuzey Makedonya" (Canlı)

18:00 Ana Haber (Canlı)

18:50 Doğrusu Ne?

18:55 UEFA EURO 2020 Futbol Karş. "Danimarka-Belçika" (Canlı)

21:00 Kupa Akşamı (Canlı)

21:55 UEFA EURO 2020 Futbol Karş. "Hollanda-Avusturya" (Canlı)

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