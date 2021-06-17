17 Haziran 2021 Perşembe TRT 1 yayın akışı | UEFA EURO 2020 Futbol Karşılaşması "Hollanda-Avusturya" TRT 1'de
TRT 1 yayın akışı merakla araştırılıyor. 15:55'te UEFA EURO 2020 Futbol Karşılaşması "Ukrayna-Kuzey Makedonya" ekranda olurken 18:55'te UEFA EURO 2020 Futbol Karşılaşması "Danimarka-Belçika" maçı yayınlanıyor 21:55'te ise UEFA EURO 2020 Futbol Karşılaşması "Hollanda-Avusturya" TRT 1 'de. İşte 17 Haziran 2021 Perşembe TRT 1 yayın akışı...
TRT 1 de bugün ne var? sorusunu merak edenler için haberimizde 17 Haziran 2021 Perşembe TRT 1 yayın akışına yer verdik. Futbol karşılaşmalarıyla dolu olan bugünde 15:55'te UEFA EURO 2020 "Ukrayna-Kuzey Makedonya" karşılaşırken 18:55 UEFA EURO 2020 Danimarka-Belçika" maçı ekranlarda oluyor. 21:55'te ise UEFA EURO 2020 "Hollanda-Avusturya" karşılaşması TRT 1 ekranlarında oluyor...
17 HAZİRAN 2021 PERŞEMBE TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:28 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:30 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
07:55 Vuslat
11:15 Tozkoparan
12:45 Kalk Gidelim
15:55 UEFA EURO 2020 Futbol Karş. "Ukrayna-Kuzey Makedonya" (Canlı)
18:00 Ana Haber (Canlı)
18:50 Doğrusu Ne?
18:55 UEFA EURO 2020 Futbol Karş. "Danimarka-Belçika" (Canlı)
21:00 Kupa Akşamı (Canlı)
21:55 UEFA EURO 2020 Futbol Karş. "Hollanda-Avusturya" (Canlı)