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17 Haziran 2021 Perşembe TRT 2 yayın akışı | Beynin Sırları (Secrets of the Brain) TRT 2'de

TRT 2'de bugün ne var? sorusunun yanıtını merak edenler için haberimizde 17 Haziran 2021 Perşembe TRT 2 yayın akışına yer verdik. 07:00'da Bizim Edebiyatımız ekranlarda olurken 13:30'da Yılmaz Erdoğan İle Öğrence TRT 2 ekranlarında oluyor. Akşam ise Belgesel: Beynin Sırları (Secrets of the Brain) TRT 2 'de izleyici karşısına geçiyor...

17 Haziran 2021 Perşembe TRT 2 yayın akışı | Beynin Sırları (Secrets of the Brain) TRT 2'de

TRT 2 yayın akışı merakla araştırılıyor. 10:30'da Karalama Defteri ekran karşısına geçerken 15:30'da Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri TRT 2 ekranında oluyor. Akşam ise Beynin Sırları (Secrets of the Brain) belgeseli TRT 2 ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. İşte 17 Haziran 2021 Perşembe TRT 2 yayın akışı...

17 HAZİRAN 2021 PERŞEMBE TRT 2 YAYIN AKIŞI 

05:28 İstiklal Marşı

05:30 Evliya Çelebi

06:00 Sinema Dünyası

06:30 Hayat Sanat

07:00 Bizim Edebiyatımız

07:30 Anadolu Arkeolojisi

08:00 Mim

09:00 Eskici

09:30 Aramızda Müzik Var

10:10 Yeryüzleri

10:30 Karalama Defteri

11:00 Belgesel: Para

11:30 Bizim Resmimiz

12:00 Tarihin Ruhu

12:30 Hayat Sanat

13:00 Bir Resim Bir Hikaye

13:30 Yılmaz Erdoğan İle Öğrence

14:30 Koleksiyoner

15:00 Anadolu Arkeolojisi

15:30 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri

16:00 Edebiyat Söyleşileri

17:00 Evliya Çelebi

17:30 Nakkaşın Fırçası

18:00 Hayat Sanat

18:30 Kısa Bir Ara

18:45 Sinema +

19:15 Fotoğraflar

19:30 Sarayın Lezzetleri

20:00 Belgesel: Beynin Sırları (Secrets of the Brain)

21:00 Yabancı Sinema: Beyaz Diş (White Fang)

22:30 Felsefe Söyleşileri

23:30 Anjelika Akbar İle Sesler

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