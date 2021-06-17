17 Haziran 2021 Perşembe TRT 2 yayın akışı | Beynin Sırları (Secrets of the Brain) TRT 2'de
TRT 2'de bugün ne var? sorusunun yanıtını merak edenler için haberimizde 17 Haziran 2021 Perşembe TRT 2 yayın akışına yer verdik. 07:00'da Bizim Edebiyatımız ekranlarda olurken 13:30'da Yılmaz Erdoğan İle Öğrence TRT 2 ekranlarında oluyor. Akşam ise Belgesel: Beynin Sırları (Secrets of the Brain) TRT 2 'de izleyici karşısına geçiyor...
TRT 2 yayın akışı merakla araştırılıyor. 10:30'da Karalama Defteri ekran karşısına geçerken 15:30'da Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri TRT 2 ekranında oluyor. Akşam ise Beynin Sırları (Secrets of the Brain) belgeseli TRT 2 ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. İşte 17 Haziran 2021 Perşembe TRT 2 yayın akışı...
17 HAZİRAN 2021 PERŞEMBE TRT 2 YAYIN AKIŞI
05:28 İstiklal Marşı
05:30 Evliya Çelebi
06:00 Sinema Dünyası
06:30 Hayat Sanat
07:00 Bizim Edebiyatımız
07:30 Anadolu Arkeolojisi
08:00 Mim
09:00 Eskici
09:30 Aramızda Müzik Var
10:10 Yeryüzleri
10:30 Karalama Defteri
11:00 Belgesel: Para
11:30 Bizim Resmimiz
12:00 Tarihin Ruhu
12:30 Hayat Sanat
13:00 Bir Resim Bir Hikaye
13:30 Yılmaz Erdoğan İle Öğrence
14:30 Koleksiyoner
15:00 Anadolu Arkeolojisi
15:30 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri
16:00 Edebiyat Söyleşileri
17:00 Evliya Çelebi
17:30 Nakkaşın Fırçası
18:00 Hayat Sanat
18:30 Kısa Bir Ara
18:45 Sinema +
19:15 Fotoğraflar
19:30 Sarayın Lezzetleri
20:00 Belgesel: Beynin Sırları (Secrets of the Brain)
21:00 Yabancı Sinema: Beyaz Diş (White Fang)
22:30 Felsefe Söyleşileri
23:30 Anjelika Akbar İle Sesler