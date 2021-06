17 Haziran 2021 Perşembe TRT 2 yayın akışı | Beynin Sırları (Secrets of the Brain) TRT 2'de TRT 2'de bugün ne var? sorusunun yanıtını merak edenler için haberimizde 17 Haziran 2021 Perşembe TRT 2 yayın akışına yer verdik. 07:00'da Bizim Edebiyatımız ekranlarda olurken 13:30'da Yılmaz Erdoğan İle Öğrence TRT 2 ekranlarında oluyor. Akşam ise Belgesel: Beynin Sırları (Secrets of the Brain) TRT 2 'de izleyici karşısına geçiyor...

TRT 2 yayın akışı merakla araştırılıyor. 10:30'da Karalama Defteri ekran karşısına geçerken 15:30'da Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri TRT 2 ekranında oluyor. Akşam ise Beynin Sırları (Secrets of the Brain) belgeseli TRT 2 ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. İşte 17 Haziran 2021 Perşembe TRT 2 yayın akışı... 17 HAZİRAN 2021 PERŞEMBE TRT 2 YAYIN AKIŞI 05:28 İstiklal Marşı 05:30 Evliya Çelebi 06:00 Sinema Dünyası 06:30 Hayat Sanat 07:00 Bizim Edebiyatımız 07:30 Anadolu Arkeolojisi 08:00 Mim 09:00 Eskici 09:30 Aramızda Müzik Var 10:10 Yeryüzleri 10:30 Karalama Defteri 11:00 Belgesel: Para 11:30 Bizim Resmimiz 12:00 Tarihin Ruhu 12:30 Hayat Sanat 13:00 Bir Resim Bir Hikaye 13:30 Yılmaz Erdoğan İle Öğrence 14:30 Koleksiyoner 15:00 Anadolu Arkeolojisi 15:30 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri 16:00 Edebiyat Söyleşileri 17:00 Evliya Çelebi 17:30 Nakkaşın Fırçası 18:00 Hayat Sanat 18:30 Kısa Bir Ara 18:45 Sinema + 19:15 Fotoğraflar 19:30 Sarayın Lezzetleri 20:00 Belgesel: Beynin Sırları (Secrets of the Brain) 21:00 Yabancı Sinema: Beyaz Diş (White Fang) 22:30 Felsefe Söyleşileri 23:30 Anjelika Akbar İle Sesler TRT 2TRT 2 yayın akışı