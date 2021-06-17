17 Haziran 2021 Perşembe TV8 yayın akışı | Survivor 2021 yeni bölümüyle TV8'de Ekranların en çok izlenen kanalları arasında bulunan TV8'in yayın akışı merak ediliyor. Güne Oynat Bakalım ile başlayan kanal hemen ardından 8'de Sağlık ile yayına devam ediyor. Akşam ise ilgiyle izlenen yarışma Survivor 2021 TV8 ekranlarında oluyor. İşte 17 Haziran 2021 Perşembe TV8 yayın akışı...

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TV8'de bugün ne var? sorusunun yanıtını merak edenler için haberimizde 17 Haziran 2021 Perşembe TV8 yayın akışına yer verdik. 06:30'da Oynat Bakalım ekranlarda olurken 13:15'te fenomen yarışma Doya Doya Moda izleyici karşısına çıkıyor. Akşam ise Survivor 2021 TV8 ekranındaki yerini alıyor... 17 HAZİRAN 2021 TV8 YAYIN AKIŞI 06:30 Oynat Bakalım 07:15 8’de Sağlık 08:30 Kırmızı Oda 10:45 Survivor Panaroma 13:15 Doya Doya Moda 17:15 Survivor Panaroma 20:00 Survivor 2021 tv8tv8 yayın akışı