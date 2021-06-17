Prof. Dr. Necmi İlhan'dan pazar yasağı açıklaması ve tatilcilere uyarı: Vaka sayılarının biraz daha oturması gerek!Son dakika | Fenerbahçe Beko'da 6 oyuncu ile yollar ayrıldıAtiye dizisinde geri sayım başladı! Atiye 3. sezon ne zaman? Atiye dizisi final sezonun fragmanı yayınladı!Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları gününde rekor bağışıSen Çal Kapımı 41. bölüm full, tek parça izle | Serkan ve Eda hesaplaşıyor!Kuruluş Osman 63. bölüm full, tek parça izle | Osman Bey savaştan galip çıkabilecek mi?Cam Tavanlar 2. bölüm full, tek parça izle | Cem ve Leyla'nın macerasını kaçırmayın!17 Haziran 2021 Perşembe TRT 2 yayın akışı | Beynin Sırları (Secrets of the Brain) TRT 2'de17 Haziran 2021 Perşembe ATV yayın akışı | Sevda ölecek mi? Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümüyle ATV'deMilli Eğitim Bakanlığı harekete geçti: 21 Haziran'dan itibaren etkinlikler düzenlenecek!
İstanbul22 °C
  1. HABERLER
  2. FİLM VE DİZİ
  3. 17 Haziran 2021 Perşembe TV8 yayın akışı | Survivor 2021 yeni bölümüyle TV8'de

17 Haziran 2021 Perşembe TV8 yayın akışı | Survivor 2021 yeni bölümüyle TV8'de

Ekranların en çok izlenen kanalları arasında bulunan TV8'in yayın akışı merak ediliyor. Güne Oynat Bakalım ile başlayan kanal hemen ardından 8'de Sağlık ile yayına devam ediyor. Akşam ise ilgiyle izlenen yarışma Survivor 2021 TV8 ekranlarında oluyor. İşte 17 Haziran 2021 Perşembe TV8 yayın akışı...

17 Haziran 2021 Perşembe TV8 yayın akışı | Survivor 2021 yeni bölümüyle TV8'de

TV8'de bugün ne var? sorusunun yanıtını merak edenler için haberimizde 17 Haziran 2021 Perşembe TV8 yayın akışına yer verdik. 06:30'da Oynat Bakalım ekranlarda olurken 13:15'te fenomen yarışma Doya Doya Moda izleyici karşısına çıkıyor. Akşam ise Survivor 2021 TV8 ekranındaki yerini alıyor...

17 HAZİRAN 2021 TV8 YAYIN AKIŞI 

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8’de Sağlık

08:30 Kırmızı Oda

10:45 Survivor Panaroma

13:15 Doya Doya Moda

17:15 Survivor Panaroma

20:00 Survivor 2021

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT