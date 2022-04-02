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17 Haziran 2022 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

17 Haziran 2022 Cuma günü oynanacak futbol maçları sporseverler tarafından oldukça merak ediliyor. Karşılaşmalar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler 17 Haziran 2022 Cuma bugün hangi maçlar var, Süper Lig kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programına haberimizde yer verdik...

17 Haziran 2022 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 17 Haziran 2022 Cuma bugün hangi maçlar var,  kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 17 Haziran 2022 Cuma maç programı...

17 HAZİRAN 2022 CUMA GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR,KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

17 Haziran 2022 Cuma gününde oynanacak olan futbol maçlarının saatleri ve kanal bilgileri şöyle:


13:00
Gimcheon Sangmu - Suwon
Güney Kore K-League

Bilyoner TV 

13:30
Pohang - Gangwon
Güney Kore K-League

Bilyoner TV 

21:45
Bohemians 1905 - Shelbourne
İrlanda Premier Ligi

Bilyoner TV 

21:45
Derry City - Drogheda
İrlanda Premier Ligi

Bilyoner TV 

21:45
Dundalk - Shamrock Rovers
İrlanda Premier Ligi

Bilyoner TV 

21:45
St. Patricks - Dublin
İrlanda Premier Ligi

Bilyoner TV 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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