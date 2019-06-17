17 Haziran Esra Erol'da izle

Esra Erol'da, 31 Ağustos 2015 tarihinde atv'de hafta içi her gün yayınlanmaya başladı. Sunucusu Esra Erol daha önce 4 kanalda izdivaç programları sunmuş son olarak da bu programa başlamıştır.

ESRA EROL KİMDİR?

12 Mayıs 1982 yılında İstanbul Eyüp’de dünyaya gelen güzel sunucu,5 kız çocuğun ortancasıdır. Annesi Sinop Ayancık'lı babası Seyfi Erol ise göçmendir.

Polis olan babasının tayin olduğu Kütahya’da İlk, orta ve lise öğrenimini tamamlamıştır. Esra Erol, Kız Lisesi Çini Seramik mezunudur.Açık Öğretim Fakültesi’nden mezun olmuştur. Maltepe Üniversitesi’nin diksiyon-spikerlik kurslarına katılmıştır. Ardından Marmara Üniversitesi Radyo-Televizyon bölümünde eğitim almıştır.

Beden Eğitimi öğretmeni olmayı isterken, televizyoncu olmuştur.Lise yıllarından beri yerel radyo ve televizyonlarda kendi hazırladığı programları sunmuştur.

Kanal D'de "Turkuaz" adlı programı sunan Esra Erol bu program ardından Technology Channel'da Siemens Mobile Kuşak Sunuculığu yapmıştır. Evlilik programı sunmaya Flash Tv 'de "Desti Izdivaç"adlı proğramla başlayan Erol devamında sırasıyla "Esra Erol'la İzdivaç" , "Esra Erol`la Evlen benimle" adlı programları sunmuştur. Ekran yıldızı olmasını sağlayan program ise "Esra Erol'la İzdivaç" programıdır. Şu an ise ATV ekranlarında yayınlanan " Esra Erol'da" programını sunmaktadır.

İki yıl üst üste Türkiye’nin en prestijli ödüllerinden biri olan Altın Kelebek’i alarak en iyi sunucu ödülünü kazanmıştır. 2010 yılında başlattığı sosyal sorumluluk projesi "Umut Evi" ile 6000 kadına ücretsiz danışmanlık hizmeti vermiş, projenin gelirini ise içeriğini program adayı kadınların olduğu Sessiz Kadınlar ve Kara Duvak kitabı ile elde etmiştir.

Programında engelli vatandaşlara desteğinden dolayı mavi kapak kampanyasıyla 1000‘in üstünde akülü sandalye dağıtmıştır.

2 Temmuz 2010 tarihinde Ali Özbir ile sunucusu olduğu programında, canlı yayında evlenmiştir. Bu evliliklerinden İdris Ali Özbir ve Ömer Erol Özbir adlarında 2 erkek çocuğu vardır.

Kariyeri:

2003 - Siemens Mobile Kuşak (Sunucu) - (Teknoloji TV)

2005-2007 - Turkuaz (Kanal D)

2007 - Esra Erol'la Dest-i İzdivaç (Flash TV)

2008 - Esra Erol'la İzdivaç (Star TV)

2009-2013 - Esra Erol'da Evlen Benimle (atv)

2013-2015 - Esra Erol'la (FOX)

2015-günümüz - Esra Erol'da (atv)

2016 - oba makarna (reklam)

Oyunculuk deneyimleri:

Kalp Gözü (TV Dizisi) (Kanal 7) - 2004

Cennet Mahallesi (Hayat Kadını) (TV Dizisi) (Show TV) - 2004

Başkan (TV Filmi) - 2005

Tuzak (Banu) (TV Dizisi) - 2005

Kanal-İ-Zasyon (Konuk Oyuncu) (Film) - 2009

Kamerayla İzdivaç (Film) - 2010

Alemin Kıralı (Yılbaşı Özel, 56 Bölüm) (TV Dizisi) (atv) - 2012

Yalan Dünya (TV Dizisi) Kanal 7

Ödülleri:

38.Altın Kelebek Ödülleri / En İyi Kadın Sunucu

1.Kristal Fare Medya Ödülleri / En İyi Kadın Sunucu

11.Magazinci.com İnternet Medyası (En İyiler) / Sosyal Sorumluluk Ödülü (Evlen Benimle)

39.Altın Kelebek Ödülleri / En İyi Kadın Sunucu

Karadeniz Vakfı (KarVak) Ödülleri / Yılın En İyi Program Sunucusu

2.Kristal Fare Medya Ödülleri / En İyi Kadın Programı (Esra Erol'da Evlen Benimle)

19.Altın Objektif Ödülleri / En İyi Kadın Program Sunucusu

13.magazinci.com İnternet Medyası (En İyiler) / Yılın Sosyal Sorumluluk Ödülü (Umut Evleri)

5.Quality Of Magazine Dergisi Ödülleri / En Quality Tv Program Sunucusu

3.Kristal Fare Medya Ödülleri / En İyi Kadın Programı (Esra Erol'la)

41.Magnum Altın Kelebek Ödülleri / En İyi Kadın Sunucu

2.Elele Avon Kadın Ödülleri / Yılın Sosyal Sorumluluk Sahibi

16.Magazinci.com İnternet Medyası (En İyiler) / Yılın Kadın Kuşak Programı (Esra Erol'da)

22.Altın Objektif Ödülleri / En İyi Kadın Sunucu

14 Haziran Cuma kanallarda neler var? Yeni bölümleriyle yayınlanacak olan Avlu,Çocuklar duymasın, Bir zamanlar Çukurova, Çarpışma,Tek Yürek, yeni bölümleri yayınlanacak mı? Hangi kanallarda hangi diziler var? İşte 13 Haziran Perşembe Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı

17 HAZİRAN BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?

Vatandaşlar sevdikleri dizilerin başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başladı. İşte sizler için hazırladığımız 17 Haziran Pazartesi Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…

17 HAZİRAN Pazartesi ATV Yayın Akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber Bülteni

20:00 Can Evim

17 HAZİRAN Pazartesi KANAL D Yayın Akışı



09:30 MÜGE VE GÜLŞEN'LE 2. SAYFA

12:15 GELİNİM MUTFAKTA

15:45 Yaralı kuşlar

16:45 Aşk-ı memnu

18:45 Buket Aydın'la Kanal D haber

20:00 Çarkıfelek

17 HAZİRAN Pazartesi STAR TV Yayın Akışı

07:00 MESUT YAR İLE BUGÜN

09:45 Erkenci Kuş Yerli Dizi

12:30 NURSEL'İN KONUKLARI

15:00 Kardeş çocukları

16:45 SAN ANDREAS FAYI

18:45 STAR HABER

20:00 Wonder Woman

17 HAZİRAN Pazartesi SHOW TV Yayın Akışı

06:00 Güldüy Güldüy Show Çocuk

08:00 Gelin evi

10:00 Kendine iyi bak

12:00 Turgay Başyayla ile Lezzet yolculuğu

12:45 Kuaförüm sensin

15:30 Yeni Gelin

18:45 Show ana haber

20:00 Şaşkın canavar

17 HAZİRAN Pazartesi FOX TV Yayın Akışı

07:15 Çalar Saat

10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:15 Şevkat Yerimdar

14:00 Her yerde sen

16:00 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 Fatih Portakal ile Fox ana haber

20:00 The Taste Türkiye

17 HAZİRAN Pazartesi TV 8 Yayın Akışı

07:00 GÜNAYDIN DOKTOR

09:15 Gel Konuşalım /Canlı

11:00 Survivör Panoroma

13:30 Gerçeğin peşinde

15:45 Yemekteyiz

20:00 Survivor Türkiye - Yunanistan / Yeni Bölüm

17 HAZİRAN Pazartesi TRT1 Yayın Akışı



06:30 Yeşil Deniz

09:40 Hangimiz sevmedik

12:30 Kalk gidelim

15:30 Seksenler

17:40 Muhteşem Kraliçe

19:00 Ramazan Sevinci

20:00 Tozkoparan