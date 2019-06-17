17 Haziran Esra Erol'da izle
Esra Erol'da hafta içi her gün saat 16:20'de izleyici karşısına çıkıyor. Sevilen program Esra Erol'la programında açığa çıkmamış konular ve birçok problemin çözüme kavuşması izleyiciyi ekrana kitliyor.
Esra Erol'da, 31 Ağustos 2015 tarihinde atv'de hafta içi her gün yayınlanmaya başladı. Sunucusu Esra Erol daha önce 4 kanalda izdivaç programları sunmuş son olarak da bu programa başlamıştır.
ESRA EROL CANLI İZLE
ESRA EROL KİMDİR?
12 Mayıs 1982 yılında İstanbul Eyüp’de dünyaya gelen güzel sunucu,5 kız çocuğun ortancasıdır. Annesi Sinop Ayancık'lı babası Seyfi Erol ise göçmendir.
Polis olan babasının tayin olduğu Kütahya’da İlk, orta ve lise öğrenimini tamamlamıştır. Esra Erol, Kız Lisesi Çini Seramik mezunudur.Açık Öğretim Fakültesi’nden mezun olmuştur. Maltepe Üniversitesi’nin diksiyon-spikerlik kurslarına katılmıştır. Ardından Marmara Üniversitesi Radyo-Televizyon bölümünde eğitim almıştır.
Beden Eğitimi öğretmeni olmayı isterken, televizyoncu olmuştur.Lise yıllarından beri yerel radyo ve televizyonlarda kendi hazırladığı programları sunmuştur.
Kanal D'de "Turkuaz" adlı programı sunan Esra Erol bu program ardından Technology Channel'da Siemens Mobile Kuşak Sunuculığu yapmıştır. Evlilik programı sunmaya Flash Tv 'de "Desti Izdivaç"adlı proğramla başlayan Erol devamında sırasıyla "Esra Erol'la İzdivaç" , "Esra Erol`la Evlen benimle" adlı programları sunmuştur. Ekran yıldızı olmasını sağlayan program ise "Esra Erol'la İzdivaç" programıdır. Şu an ise ATV ekranlarında yayınlanan " Esra Erol'da" programını sunmaktadır.
İki yıl üst üste Türkiye’nin en prestijli ödüllerinden biri olan Altın Kelebek’i alarak en iyi sunucu ödülünü kazanmıştır. 2010 yılında başlattığı sosyal sorumluluk projesi "Umut Evi" ile 6000 kadına ücretsiz danışmanlık hizmeti vermiş, projenin gelirini ise içeriğini program adayı kadınların olduğu Sessiz Kadınlar ve Kara Duvak kitabı ile elde etmiştir.
Programında engelli vatandaşlara desteğinden dolayı mavi kapak kampanyasıyla 1000‘in üstünde akülü sandalye dağıtmıştır.
2 Temmuz 2010 tarihinde Ali Özbir ile sunucusu olduğu programında, canlı yayında evlenmiştir. Bu evliliklerinden İdris Ali Özbir ve Ömer Erol Özbir adlarında 2 erkek çocuğu vardır.
Kariyeri:
2003 - Siemens Mobile Kuşak (Sunucu) - (Teknoloji TV)
2005-2007 - Turkuaz (Kanal D)
2007 - Esra Erol'la Dest-i İzdivaç (Flash TV)
2008 - Esra Erol'la İzdivaç (Star TV)
2009-2013 - Esra Erol'da Evlen Benimle (atv)
2013-2015 - Esra Erol'la (FOX)
2015-günümüz - Esra Erol'da (atv)
2016 - oba makarna (reklam)
Oyunculuk deneyimleri:
Kalp Gözü (TV Dizisi) (Kanal 7) - 2004
Cennet Mahallesi (Hayat Kadını) (TV Dizisi) (Show TV) - 2004
Başkan (TV Filmi) - 2005
Tuzak (Banu) (TV Dizisi) - 2005
Kanal-İ-Zasyon (Konuk Oyuncu) (Film) - 2009
Kamerayla İzdivaç (Film) - 2010
Alemin Kıralı (Yılbaşı Özel, 56 Bölüm) (TV Dizisi) (atv) - 2012
Yalan Dünya (TV Dizisi) Kanal 7
Ödülleri:
38.Altın Kelebek Ödülleri / En İyi Kadın Sunucu
1.Kristal Fare Medya Ödülleri / En İyi Kadın Sunucu
11.Magazinci.com İnternet Medyası (En İyiler) / Sosyal Sorumluluk Ödülü (Evlen Benimle)
39.Altın Kelebek Ödülleri / En İyi Kadın Sunucu
Karadeniz Vakfı (KarVak) Ödülleri / Yılın En İyi Program Sunucusu
2.Kristal Fare Medya Ödülleri / En İyi Kadın Programı (Esra Erol'da Evlen Benimle)
19.Altın Objektif Ödülleri / En İyi Kadın Program Sunucusu
13.magazinci.com İnternet Medyası (En İyiler) / Yılın Sosyal Sorumluluk Ödülü (Umut Evleri)
5.Quality Of Magazine Dergisi Ödülleri / En Quality Tv Program Sunucusu
3.Kristal Fare Medya Ödülleri / En İyi Kadın Programı (Esra Erol'la)
41.Magnum Altın Kelebek Ödülleri / En İyi Kadın Sunucu
2.Elele Avon Kadın Ödülleri / Yılın Sosyal Sorumluluk Sahibi
16.Magazinci.com İnternet Medyası (En İyiler) / Yılın Kadın Kuşak Programı (Esra Erol'da)
22.Altın Objektif Ödülleri / En İyi Kadın Sunucu
14 Haziran Cuma kanallarda neler var? Yeni bölümleriyle yayınlanacak olan Avlu,Çocuklar duymasın, Bir zamanlar Çukurova, Çarpışma,Tek Yürek, yeni bölümleri yayınlanacak mı? Hangi kanallarda hangi diziler var? İşte 13 Haziran Perşembe Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı
17 HAZİRAN BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?
Vatandaşlar sevdikleri dizilerin başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başladı. İşte sizler için hazırladığımız 17 Haziran Pazartesi Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…
17 HAZİRAN Pazartesi ATV Yayın Akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber Bülteni
20:00 Can Evim
17 HAZİRAN Pazartesi KANAL D Yayın Akışı
09:30 MÜGE VE GÜLŞEN'LE 2. SAYFA
12:15 GELİNİM MUTFAKTA
15:45 Yaralı kuşlar
16:45 Aşk-ı memnu
18:45 Buket Aydın'la Kanal D haber
20:00 Çarkıfelek
17 HAZİRAN Pazartesi STAR TV Yayın Akışı
07:00 MESUT YAR İLE BUGÜN
09:45 Erkenci Kuş Yerli Dizi
12:30 NURSEL'İN KONUKLARI
15:00 Kardeş çocukları
16:45 SAN ANDREAS FAYI
18:45 STAR HABER
20:00 Wonder Woman
17 HAZİRAN Pazartesi SHOW TV Yayın Akışı
06:00 Güldüy Güldüy Show Çocuk
08:00 Gelin evi
10:00 Kendine iyi bak
12:00 Turgay Başyayla ile Lezzet yolculuğu
12:45 Kuaförüm sensin
15:30 Yeni Gelin
18:45 Show ana haber
20:00 Şaşkın canavar
17 HAZİRAN Pazartesi FOX TV Yayın Akışı
07:15 Çalar Saat
10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:15 Şevkat Yerimdar
14:00 Her yerde sen
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 Fatih Portakal ile Fox ana haber
20:00 The Taste Türkiye
17 HAZİRAN Pazartesi TV 8 Yayın Akışı
07:00 GÜNAYDIN DOKTOR
09:15 Gel Konuşalım /Canlı
11:00 Survivör Panoroma
13:30 Gerçeğin peşinde
15:45 Yemekteyiz
20:00 Survivor Türkiye - Yunanistan / Yeni Bölüm
17 HAZİRAN Pazartesi TRT1 Yayın Akışı
06:30 Yeşil Deniz
09:40 Hangimiz sevmedik
12:30 Kalk gidelim
15:30 Seksenler
17:40 Muhteşem Kraliçe
19:00 Ramazan Sevinci
20:00 Tozkoparan
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