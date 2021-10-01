Tüm dünyada en çok sevilen spor dallarından biri olan futbol maçları ilgiyle takip ediliyor. Liglerin ve Avrupa kupalarının başlamasıyla heyecan artarak devam ediyor. Bu maçları takip etmek isteyen futbolseverler ise hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 17 Kasım 2021 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...

17 KASIM 2021 ÇARŞAMBA HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

17 Kasım 2021 Çarşamba günü oynanacak olan futbol maçlarının kanal ve saat bilgisine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

13:00

Kızılcabölükspor - Kuşadası Gençlik

TFF 3. Lig

Ege TV



14:00

Olimp Dolgoprudny - Torpedo Moskova

Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV



14:00

Orenburg - Tom Tomsk

Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV



15:00

Yenisey - Tekstilshtik

Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV



16:00

Volgograd - M.Lipetsk

Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV

17:00

Neftekhimik - Baltika

Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV

18:00

Akron Togliatti - Fakel Voronej

Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV

18:00

Kamaz - Volgar Astrakhan

Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV



18:00

Krasnodar 2 - SKA Khabarovsk

Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV

18:00

Kuban - Alania Vladikavkaz

Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV



18:30

Veles Moskova - Spartak Moskova 2

Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV



20:45

Hacken - Benfica

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi

DAZN Youtube

20:45

Hoffenheim - Barcelona

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi

DAZN Youtube

23:00

Bayern Münih - Lyon

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi

DAZN Youtube



23:00

Arsenal - Koge

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi

DAZN Youtub