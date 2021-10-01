17 Kasım 2021 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı
17 Kasım 2021 Çarşamba günün oynanacak maçlar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Maçlar hakkında bilgi edinmek isteyen sporseverler 17 Kasım 2021 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programı haberimizde...
Tüm dünyada en çok sevilen spor dallarından biri olan futbol maçları ilgiyle takip ediliyor. Liglerin ve Avrupa kupalarının başlamasıyla heyecan artarak devam ediyor. Bu maçları takip etmek isteyen futbolseverler ise hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 17 Kasım 2021 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...
17 KASIM 2021 ÇARŞAMBA HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
17 Kasım 2021 Çarşamba günü oynanacak olan futbol maçlarının kanal ve saat bilgisine aşağıdan ulaşabilirsiniz.
13:00
Kızılcabölükspor - Kuşadası Gençlik
TFF 3. Lig
Ege TV
14:00
Olimp Dolgoprudny - Torpedo Moskova
Rusya FNL Ligi
Bilyoner TV
14:00
Orenburg - Tom Tomsk
Rusya FNL Ligi
Bilyoner TV
15:00
Yenisey - Tekstilshtik
Rusya FNL Ligi
Bilyoner TV
16:00
Volgograd - M.Lipetsk
Rusya FNL Ligi
Bilyoner TV
17:00
Neftekhimik - Baltika
Rusya FNL Ligi
Bilyoner TV
18:00
Akron Togliatti - Fakel Voronej
Rusya FNL Ligi
Bilyoner TV
18:00
Kamaz - Volgar Astrakhan
Rusya FNL Ligi
Bilyoner TV
18:00
Krasnodar 2 - SKA Khabarovsk
Rusya FNL Ligi
Bilyoner TV
18:00
Kuban - Alania Vladikavkaz
Rusya FNL Ligi
Bilyoner TV
18:30
Veles Moskova - Spartak Moskova 2
Rusya FNL Ligi
Bilyoner TV
20:45
Hacken - Benfica
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi
DAZN Youtube
20:45
Hoffenheim - Barcelona
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi
DAZN Youtube
23:00
Bayern Münih - Lyon
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi
DAZN Youtube
23:00
Arsenal - Koge
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi
DAZN Youtub