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17 Kasım 2021 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

17 Kasım 2021 Çarşamba günün oynanacak maçlar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Maçlar hakkında bilgi edinmek isteyen sporseverler 17 Kasım 2021 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programı haberimizde...

17 Kasım 2021 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Tüm dünyada en çok sevilen spor dallarından biri olan futbol maçları ilgiyle takip ediliyor. Liglerin ve Avrupa kupalarının başlamasıyla heyecan artarak devam ediyor.  Bu maçları takip etmek isteyen futbolseverler ise hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 17 Kasım 2021 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...

17 KASIM 2021 ÇARŞAMBA HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

17 Kasım 2021 Çarşamba günü oynanacak olan futbol maçlarının kanal ve saat bilgisine aşağıdan ulaşabilirsiniz. 

13:00
Kızılcabölükspor - Kuşadası Gençlik
TFF 3. Lig
Ege TV

14:00
Olimp Dolgoprudny - Torpedo Moskova
Rusya FNL Ligi
Bilyoner TV

14:00
Orenburg - Tom Tomsk
Rusya FNL Ligi
Bilyoner TV

15:00
Yenisey - Tekstilshtik
Rusya FNL Ligi
Bilyoner TV

16:00
Volgograd - M.Lipetsk
Rusya FNL Ligi
Bilyoner TV

17:00
Neftekhimik - Baltika
Rusya FNL Ligi
Bilyoner TV

18:00
Akron Togliatti - Fakel Voronej
Rusya FNL Ligi
Bilyoner TV
18:00
Kamaz - Volgar Astrakhan
Rusya FNL Ligi
Bilyoner TV

18:00
Krasnodar 2 - SKA Khabarovsk
Rusya FNL Ligi
Bilyoner TV
18:00
Kuban - Alania Vladikavkaz
Rusya FNL Ligi
Bilyoner TV

18:30
Veles Moskova - Spartak Moskova 2
Rusya FNL Ligi
Bilyoner TV

20:45
Hacken - Benfica
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi
DAZN Youtube

20:45

Hoffenheim - Barcelona
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi
DAZN Youtube

23:00
Bayern Münih - Lyon
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi
DAZN Youtube

23:00
Arsenal - Koge
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi
DAZN Youtub

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