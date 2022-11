17 Kasım 2022 Perşembe günlük burç yorumları | İkizler, etrafına neşeni saçıyorsun, Oğlak, sana iyi gelecek olanı yap!

SEVGİLİ KOÇ; Değiştiğini ve iyileştiğini sonuna kadar hissedeceğin bir gündesin. Uzun zamandır takılı kaldığın ne varsa bir bir bırakıyorsun. Kendine yeni bir yol çiz ve ilerlemeye bak. Yoluna çıkan engellere karşı alacağın net tavırlar seni daha iyi yapacak.

SEVGİLİ BOĞA; Kendine verdiğin sözleri tutma zamanı. Kim sana nasıl davranıyorsa sende öyle ol. Değerini hissetmediğin yerlerden uzaklaş. Yalnızca kendini dinle. Kafa karışıklıkların düşünüp düşünüp boğulduğun şeyleri bırakınca son bulacak.

SEVGİLİ İKİZLER; Heyecanın ve gerginliklerin bir arada olduğu gün seni bekliyor. Her anlamda geliştiğin bu dönemde alacağın bazı haberler seni daha da ileriye götürecek. Etrafına neşe ve güzellik katmaya devam et. Her şey istediğin gibi oluyor ve olmaya devam edecek.

SEVGİLİ YENGEÇ; Güne sessiz sakin bir şekilde başlayacaksın. Yalnızca kendini dinlemek istediğin bu günde kim ne derse desin umursama. Kendin için neyin iyi neyin kötü olduğunu belirle ve hayatına öyle devam et. Zaman kaybı olanlara zor da olsa elveda etmen gerekiyor.

SEVGİLİ ASLAN; Kendini dinle ve neler istediğine karar ver. Her şey senin elinde. Dalıp durduğun hayallerin yaşamak için yola çıkarsan her şey senin için güzel bir şekilde sonuçlanacak. Verdiğin sözleri unutma ve hayatının bundan sonrasını daha güzel bir hale getirmek için çabala.

SEVGİLİ BAŞAK; Enerjik bir şekilde başlayacağın güne iş hayatında yaşanacak olan bazı durumlardan sonra son verecek gibisin. Kafanı karıştıran ve verim alamadığını düşündüğün yerlerden ayrılman gerek. Sana iyi geleni yapmak ve olmak istediğin yerlere ulaşmak için çabala.

SEVGİLİ TERAZİ; Uzun ve çetrefilli yollardan geçiyorsun. Her şeyin üst üste geldiğini düşünüp kendine hayatı zindan etme. Geçtiğin yolların hayatının bir parçası olduğunu unutma. Her şeyin içinde saklı olan güzelliği bulmak senin elinde. Yola çıkıp etrafındaki taşları temizle.

SEVGİLİ YAY; Kendini görmek istediğin yerler için çalış ve çabala. Hem aşk hayatında iş hayatında elde etmek istediğin şeyler seni bekliyor. Yerinde durmak yerine harekete geç. Kazanmak da kaybetmek de senin elinde. Kendini kapalı kapılar ardına hapsetme.

SEVGİLİ AKREP; Her şeyin bir son olduğunun farkına varıyorsun. Gelen güzel ve kötü günlerin sana neler kattığına senden neler götürdüğüne bak. Hayatını güzelleştirmek için bir şeyler yap. Depresif ruh halinden kurtulmak için yardım iste, gelen yardımları geri çevirme.

SEVGİLİ OĞLAK; Herkesin bir şeyler konuştuğu bu günlerde sen yalnızca kendini dinlemelisin. Her şey değiştirmek yalnız senin elinde. Kim ne derse desin sen sana iyi gelecek olanı yapmalısın. Etrafındaki güzelliklerin farkına var. Bu hayatını bir kere yaşayacağını unutma.

SEVGİLİ KOVA; Uzun zamandır kafanı kurcalayan bir mesele bugün gündemini meşgul edecek. Elini taşın altına oyup bir şeyler yapmanın zamanı geldi. İyi ve kötü nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın sen bazı şeyleri yapmış olmanın huzurunu yaşa. Kendini üzme ve yıpratma.

SEVGİLİ BALIK; Güne sağlık problemlerin ile başlayabilirsin. Kendine iyi bakmayı ihmal etmemeli ve hayatını bir şekilde dengede tutmaya çalışmalısın. İplerin ucu senin elinde. Sen istersen her şey olur ve yaşanır. Kafanda kurmak yerine yaptığın ve yaşattıklarına bak.