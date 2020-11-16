17 Kasım İSKİ su kesintisi | İstanbul su kesintisi son dakika

İSKİ Genel Müdürlüğü2nün resmi web sitesinde, İstanbul'da yaşanacak planlı su kesintileri her gün düzenli olarak paylaşılıyor. Vatandaşların tedbir alması amacıyla bilgilendirme yapan İSKİ'nin web sitesinde yer alan veriler kapsamında biz de haberimizde 17 Kasım İSKİ su kesintisi bilgisine yer verdik.

17 KASIM İSKİ SU KESİNTİSİ |İSTANBUL SU KESİNTİSİ SON DAKİKA

ARIZA KESİNTİ

İstanbul'da, 17 Kasım Pazartesi 2020 tarihinde yaşanacak planlı su kesintisi bilgisi bulunmamaktadır. İSKİ'nin resmi internet sitesinde yayımlanan verilere yenisi eklendiğinde haberimiz güncellenecektir.

İSKİ ÇALIŞMA SAATLERİ

İSKİ, hafta içi her gün 08:30 – 12:00 / 13:00 – 16:30 saatleri arasında; Cumartesi günü ise 09:00 – 13:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. İSKİ, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlar ile 1 Ocak, 1 Mayıs, 23 Nisan, 19 Mayıs, 29 Ekim, 30 Ağustos ve 15 Temmuz gibi resmi tatiller günlerinde hizmet vermez.