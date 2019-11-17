17 Kasım Pazar DHA Spor Gündemi

(ÖZEL) Ölen babasına sözünü tutmak için şampiyonluk istiyor

İşitme engelli milli tekvandocu Sümeyye Menevşe: Hedefim dünya ve olimpiyat şampiyonluğu kazanmak

(ÖZEL) Karatenin şampiyon meleği

İşitme engelli Melek Özkaya, 3 yılda Türkiye şampiyonluğu, olimpiyat ve Avrupa üçüncülüğü kazandı

Melek, kariyerini olimpiyat şampiyonluğuyla taçlandırmayı hedefliyor

ANDORRA - TÜRKİYE

22.45 İstanbul'da geçen perşembe İzlanda ile 0-0 berabere kalarak 2020 Avrupa Şampiyonası biletini alan A Milli Takımımız, H Grubu'ndaki son maçında Andorra'ya konuk olacak. Elemelerde 9 karşılaşmada 20 puan toplayan ay-yıldızlılar grupta ikinci, Andorra ise 4 puanla beşinci sırada bulunuyor. Milli takımın gruptan lider çıkabilmesi için Andorra'yı yenmesi, lider Fransa'nın da Arnavutluk karşısında puan kaybetmesi gerekiyor

22.45 Grupta 22 puanlı lider Fransa, 13 puanla dördüncü basamakta yer alan Arnavutluk ile deplasmanda karşılaşacak.

22.45 H Grubu'ndaki diğer maçta ise 16 puanla üçüncülükte bulunan İzlanda, 3 puanla sonuncu durumdaki Moldova ile rakip sahada mücadele ederek eleme maçlarını tamamlayacak.

BEŞİKTAŞ

- Siyah-beyazlılar günü izinli geçirecek.

GALATASARAY

- Sarı-kırmızılı ekip bugün izinli.

FENERBAHÇE

- Sarı-lacivertli takım izin yapacak.

BASKETBOL

- FIBA 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri

17.30 Türkiye - Litvanya (Mersin Servet Tazegül Spor Salonu)

- ING Basketbol Süper Ligi

13.00 Darüşşafaka Tekfen - Meksa Yatırım Afyon Belediyespor

15.15 Tofaş - Fenerbahçe Beko

17.30 Beşiktaş Sompo Sigorta - Frutti Extra Bursaspor

VOLEYBOL

- Vestel Venus Sultanlar Ligi

16.30 Galatasaray HDI Sigorta - Atlasglobal Yeşilyurt

- AXA Sigorta Efeler Ligi

15.00 Halkbank - Sorgun Bld.

15.30 Tokat Bld. Plevne - Spor Toto

16.00 İnegöl Bld. - İstanbul BBSK

20.00 Galatasaray HDI Sigorta - Bursa B.Şehir Bld.

HAZIRLIK MAÇLARI

15.00 Göztepe - Altınordu

16.00 Aytemiz Alanyaspor - Adana Demirspor

TFF 2'NCİ VE 3'ÜNCÜ LİGLERİ

- İki ligde de 13'üncü hafta karşılaşmaları oynanacak.

2020 UEFA AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI ELEMELERİ

17.00 Sırbistan - Ukrayna

17.00 Lüksemburg - Portekiz

20.00 Bulgaristan - Çekya

20.00 Kosova - İngiltere

Kaynak: DHA