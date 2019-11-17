17 Kasım Pazar DHA Spor Gündemi
İşitme engelli milli tekvandocu Sümeyye Menevşe: Hedefim dünya ve olimpiyat şampiyonluğu kazanmak
(ÖZEL) Ölen babasına sözünü tutmak için şampiyonluk istiyor
İşitme engelli milli tekvandocu Sümeyye Menevşe: Hedefim dünya ve olimpiyat şampiyonluğu kazanmak
(ÖZEL) Karatenin şampiyon meleği
İşitme engelli Melek Özkaya, 3 yılda Türkiye şampiyonluğu, olimpiyat ve Avrupa üçüncülüğü kazandı
Melek, kariyerini olimpiyat şampiyonluğuyla taçlandırmayı hedefliyor
ANDORRA - TÜRKİYE
22.45 İstanbul'da geçen perşembe İzlanda ile 0-0 berabere kalarak 2020 Avrupa Şampiyonası biletini alan A Milli Takımımız, H Grubu'ndaki son maçında Andorra'ya konuk olacak. Elemelerde 9 karşılaşmada 20 puan toplayan ay-yıldızlılar grupta ikinci, Andorra ise 4 puanla beşinci sırada bulunuyor. Milli takımın gruptan lider çıkabilmesi için Andorra'yı yenmesi, lider Fransa'nın da Arnavutluk karşısında puan kaybetmesi gerekiyor
22.45 Grupta 22 puanlı lider Fransa, 13 puanla dördüncü basamakta yer alan Arnavutluk ile deplasmanda karşılaşacak.
22.45 H Grubu'ndaki diğer maçta ise 16 puanla üçüncülükte bulunan İzlanda, 3 puanla sonuncu durumdaki Moldova ile rakip sahada mücadele ederek eleme maçlarını tamamlayacak.
BEŞİKTAŞ
- Siyah-beyazlılar günü izinli geçirecek.
GALATASARAY
- Sarı-kırmızılı ekip bugün izinli.
FENERBAHÇE
- Sarı-lacivertli takım izin yapacak.
BASKETBOL
- FIBA 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri
17.30 Türkiye - Litvanya (Mersin Servet Tazegül Spor Salonu)
- ING Basketbol Süper Ligi
13.00 Darüşşafaka Tekfen - Meksa Yatırım Afyon Belediyespor
15.15 Tofaş - Fenerbahçe Beko
17.30 Beşiktaş Sompo Sigorta - Frutti Extra Bursaspor
VOLEYBOL
- Vestel Venus Sultanlar Ligi
16.30 Galatasaray HDI Sigorta - Atlasglobal Yeşilyurt
- AXA Sigorta Efeler Ligi
15.00 Halkbank - Sorgun Bld.
15.30 Tokat Bld. Plevne - Spor Toto
16.00 İnegöl Bld. - İstanbul BBSK
20.00 Galatasaray HDI Sigorta - Bursa B.Şehir Bld.
HAZIRLIK MAÇLARI
15.00 Göztepe - Altınordu
16.00 Aytemiz Alanyaspor - Adana Demirspor
TFF 2'NCİ VE 3'ÜNCÜ LİGLERİ
- İki ligde de 13'üncü hafta karşılaşmaları oynanacak.
2020 UEFA AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI ELEMELERİ
17.00 Sırbistan - Ukrayna
17.00 Lüksemburg - Portekiz
20.00 Bulgaristan - Çekya
20.00 Kosova - İngiltere
Kaynak: DHA
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