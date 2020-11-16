17 Kasım Salı yayın akışı | Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, TRT 1, TV8, FOX TV yayın akışı

11 Haziran Perşembe yayın akışı nedir? Bugün hangi diziler var? Perşembe akşamlarının vazgeçilmez dizisi 'Mucize Doktor' bu hafta var mı? soruları günün erken saatlerinden itibaren araştırılmaya başlandı. Bizde sizler için 11 Haziran Perşembe Kanal D, ATV, Star TV yayın akışı istesini hazırladık..

İşte 11 Haziran Perşembe Kanal D, ATV, Star TV yayın akışı…

ATV 17 Kasım Salı 2020 Yayın Akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

KANAL D 17 Kasım Salı 2020 Yayın Akışı

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Zahide Yetiş'le Gelin Görün

13:45 Gelinim Mutfakta

15:45 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Hekimoğlu

STAR TV 17 Kasım 2020 Salı Yayın Akışı

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

13:15 Gerçeğin Peşinde

16.30 Yeni Bir Ev

18.40 Star Haber

20:00 Görevimiz Tehlike 3

FOX TV 17 Kasım 2020 Salı Yayın Akışı

08:00 Çalar Saat

10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:45 25 Litre: Suyun Peşinde

14:00 Temizlik Benin İşim

16:00 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Baraj

TV8 17 Kasım 2020 Salı Yayın Akışı

06:00 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık

08:30 Oynat Bakalım

09:00 Masterchef Türkiye

14:15 Doya Doya Moda

20:00 Masterchef Türkiye

Show TV 17 Kasım 2020 Salı yayın akışı

06:00 Öykü Gürman ile Günü Yemeği

08:00 Kendine İyi Bak

09:45 Yeni Gelin

11:15 Kalp Atışı

13:45 Öykü Gürman ile Günün Yemeği

15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Alev Alev

TRT 1 17 Kasım 2020 Salı Yayın Akışı

05:38 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı

05:40 Seksenler

06:35 Acemi Anneler

08:00 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

09:00 Türkan Hanım'ın Konağı

11:00 Benim Adım Melek

13:40 Fazlası Zarar

15:45 Acemi Anneler

17:15 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Masumlar Apartmanı