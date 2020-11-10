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17 Kasım ŞOK Kataloğu 2020 | ŞOK yeni fırsatlarla karşınızda

17 Kasım ŞOK Kataloğu 2020, ŞOK aktüel yepyeni fırsatlarla müşterileriyle buluşuyor. ŞOK marketlerinde satışa sunulacak fırsat ürünleri, vatandaşlarla paylaşıldı. Biz de haberimizde 17 Kasım ŞOK Kataloğu 2020 başlığı ile ŞOK'a gelecek indirimli ürünlere yer verdik. Detaylar haberimizde...

17 Kasım ŞOK Kataloğu 2020 | ŞOK yeni fırsatlarla karşınızda

17 Kasım ŞOK Kataloğu 2020, internet kullanıcıları tarafından bakılıyor. Biz de bu kapsamda ŞOK market tarafından müşterilere sunulan indirimli ürünlere biz de haberimizde yer verdik. Evinizin tüm ihtiyaçlarını, uygun fiyata kaliteyle ulaşmak için işte 17 Kasım ŞOK Kataloğu 2020'de yer alan ürünler...

17 KASIM ŞOK KATALOĞU 2020 

17 Kasım ŞOK Kataloğu 2020 | ŞOK yeni fırsatlarla karşınızda

17 Kasım ŞOK Kataloğu 2020 | ŞOK yeni fırsatlarla karşınızda

17 Kasım ŞOK Kataloğu 2020 | ŞOK yeni fırsatlarla karşınızda

ŞOK AKTÜEL HAKKINDA

Türkiye'nin  81 iline yayılmış 7200'den fazla mağazasıyla  müşterilerine, evlerine en yakın noktadan hizmet sunan süpermarket ŞOK, 25.000'e ulaşan çalışan sayısıyla müşteri memnuniyetini önem listesinde ilk sırada tutuyor.

Hizmette sınır tanımayan, kaliteli ürünleri ve uygun fiyatlarıyla ülkenin en çok tercih edilen süpermarketi haline gelen ŞOK, hizmetlerini tüm Türk halkına en konforlu şekilde ulaştırabilmek adına, 2015'ten bu yana her gün ortalama 3 adet mağaza açıyor. 7 bölgemize yayılan market ağı, geçmişte ulusal marka niteliğine sahip Mis, Piyale, Mintax, Evin ve Amigo gibi markaları bünyesine katarak bu değerleri yeniden ekonomiye kazandırmıştır.

2015 yılında net 699 adet, 2016’da 1.000 adet ve 2017’de 1.100 adet yeni mağazasında sunduğu ekonomik ve kaliteli ürünlerle müşterilerine kazandırmayı hedefliyor.

Reyonlarda binlerce çeşit ürünüyle arz-talep ilişkisine büyük miktarda katkı sağlayan ŞOK Market, kolay bir alışveriş deneyimi yaşatmak amacıyla son üç yılda toplam 2.747 adet mağazasını yenileyerek hizmete sunmuştur.

Uygun fiyatlı ürünleriyle 7'den 70'e her bütçeye hitap eden ŞOK Market, sebze ve meyve alanındaki hassas yaklaşımıyla, dağıtım merkezlerinden mağazalarında  24 saat kesintisiz hizmet ile halka en taze ürünleri sunmayı hedefliyor.

İşte bu nedenlerle Şok size ‘Yeter de Artar’ diyoruz.

Berna Akkaya
Editör


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