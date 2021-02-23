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17 kilometre koşarak evine gidiyor

Bursa'da bir esnaf, dükkanı kapattıktan sonra 17 kilometre koşarak evine gidiyor.

17 kilometre koşarak evine gidiyor

Giyim üzerine Bursa tarihi çarşıda dükkanı bulunan Enver Koç, her akşam iş çıkışı 17 kilometre uzaklıktaki evine sağlığını korumak için koşarak gidiyor.

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Her akşam spor yaparak sağlığını koruyan esnaf yaşını hiç göstermiyor. Koç'un yaşını öğrenen herkes şaşkınlık yaşıyor.

İlerlemiş yaşına rağmen hiçbir sağlık sıkıntısı olmayan esnaf, bu durumu düzenli spor yapmasına bağlıyor. Ayrıca hiç perhiz yapmadığını söyleyen Koç, canının istediği her şeyi yediğini akşam da yediklerini koşarak erittiğini söyledi. Spor yapmayı çok sevdiğini söyleyen esnaf, sabahları toplu taşıma kullanıp dükkanı açtığını akşama kadar iş yerinde çalışıp ardından yanına getirdiği eşofmanı giyip evine koşarak gittiğini anlattı. Bu şekilde sağlıklı kalıyorum diyen Koç, "Spor yapın sağlıklı kalın." dedi.

Enver Koç'un yaptığı koşularla sağlıklı kaldığını gören esnaf arkadaşları da evine koşarak gitmeye başladı.

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