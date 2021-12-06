17 Mart 2022 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 17 Mart 2022 Perşembe bugün hangi maçlar var, Süper Lig kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 17 Mart 2022 Perşembe maç programı...

17 MART 2022 PERŞEMBE GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR,SÜPER LİG KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

17 Mart 2022 Perşembe gününde oynanacak olan futbol maçlarının saatleri ve kanal bilgileri şöyle:

20:45

Kızılyıldız - Rangers

UEFA Avrupa Ligi Son 16

Yayın Yok

20:45

Galatasaray - Barcelona

UEFA Avrupa Ligi Son 16

CBC Sports, Exxen

20:45

B.Leverkusen - Atalanta

UEFA Avrupa Ligi Son 16

Exxen

20:45

Monaco - Braga

UEFA Avrupa Ligi Son 16

Exxen

20:45

AZ Alkmaar - Bodo Glimt

UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16

Yayın Yok

20:45

Basel - Marsilya

UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16

CBC Sports, Exxen

20:45

Kopenhag - PSV

UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16

Exxen

20:45

Rennes - Leicester City

UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16

Exxen

22:45

Everton - Newcastle

İngiltere Premier Lig

S Sport, S Sport Plus

23:00

E.Frankfurt - Real Betis

UEFA Avrupa Ligi Son 16

Exxen

23:00

Lyon - Porto

UEFA Avrupa Ligi Son 16

CBC Sports, Exxen

23:00

Spartak Moskova - Leipzig

UEFA Avrupa Ligi Son 16

Yayın Yok

23:00

West Ham - Sevilla

UEFA Avrupa Ligi Son 16

CBC Sports, Exxen

23:00

Roma - Vitesse

UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16

Exxen

23:00

Feyenoord - Partizan

UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16

Yayın Yok

23:00

KAA Gent - Paok

UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16

Exxen

23:00

LASK - Slavia Prag

UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16

Yayın Yok