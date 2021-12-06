17 Mart 2022 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı
17 Mart 2022 Perşembe günü oynanacak futbol maçları sporseverler tarafından oldukça merak ediliyor. Karşılaşmalar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler 17 Mart 2022 Perşembe bugün hangi maçlar var, Süper Lig kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programına haberimizde yer verdik...
Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 17 Mart 2022 Perşembe bugün hangi maçlar var, Süper Lig kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 17 Mart 2022 Perşembe maç programı...
17 MART 2022 PERŞEMBE GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR,SÜPER LİG KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
17 Mart 2022 Perşembe gününde oynanacak olan futbol maçlarının saatleri ve kanal bilgileri şöyle:
20:45
Kızılyıldız - Rangers
UEFA Avrupa Ligi Son 16
Yayın Yok
20:45
Galatasaray - Barcelona
UEFA Avrupa Ligi Son 16
CBC Sports, Exxen
20:45
B.Leverkusen - Atalanta
UEFA Avrupa Ligi Son 16
Exxen
20:45
Monaco - Braga
UEFA Avrupa Ligi Son 16
Exxen
20:45
AZ Alkmaar - Bodo Glimt
UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16
Yayın Yok
20:45
Basel - Marsilya
UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16
CBC Sports, Exxen
20:45
Kopenhag - PSV
UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16
Exxen
20:45
Rennes - Leicester City
UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16
Exxen
22:45
Everton - Newcastle
İngiltere Premier Lig
S Sport, S Sport Plus
23:00
E.Frankfurt - Real Betis
UEFA Avrupa Ligi Son 16
Exxen
23:00
Lyon - Porto
UEFA Avrupa Ligi Son 16
CBC Sports, Exxen
23:00
Spartak Moskova - Leipzig
UEFA Avrupa Ligi Son 16
Yayın Yok
23:00
West Ham - Sevilla
UEFA Avrupa Ligi Son 16
CBC Sports, Exxen
23:00
Roma - Vitesse
UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16
Exxen
23:00
Feyenoord - Partizan
UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16
Yayın Yok
23:00
KAA Gent - Paok
UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16
Exxen
23:00
LASK - Slavia Prag
UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16
Yayın Yok