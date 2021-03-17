17 Mart Hava Durumu 2021 | Ülke bugün sağanak yağışın etkisi altına girecek!

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre bugün çoğu ilimizde sağanak yağış beklenirken yağışların İç Ege, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. Sıcaklıklar ise İç kesimlerde 2 ila 5 derece azalacak.