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17 Mayıs 2021 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

17 Mayıs 2021 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? 17 Mayıs 2021 Pazartesi maç programı başlığı oynanacak olan futbol maçları hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler tarafından araştırılıyor.

17 Mayıs 2021 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyada ve ülkemizde en çok izlenen spor dalı futbolda maçlar devam ediyor. Bu kapsamda futbol heyecanı birçok ligde oynanacak olan maçlarla sürüyor. Bu kapsamda futbol maçlarını izlemek isteyen sporseverler maçların hangi saatte, hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 17 Mayıs 2021 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

17 MAYIS 2021 PAZARTESİ BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

17 Mayıs 2021 Pazartesi gününde  birçok ligde maçlar oynanacak. İşte maçların yayın saati ve kanal bilgisi...


15:00
Alay Osh - Altyn Asyr
AFC Asya Kupası
Spor Smart, Smart Spor HD

17:00
Dordoi Bishkek - Ahal
AFC Asya Kupası
Spor Smart, Smart Spor HD

18:30
HJK Helsinki - Lahti
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV

19:00
Alianza Huanuco - Cajamarca
Peru Primera-Apertura
Bilyoner TV

19:05
Khujand - Nasaf Qarshi
AFC Asya Kupası
Spor Smart, Smart Spor HD

19:30
Elfsborg - Halmstads
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV

19:30
Göteborg - Sirius
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV

19:30
Malmö - Kalmar
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV

19:30
Mjallby - Hacken
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV

19:30
Östersunds - AIK Stockholm
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV

19:30
Varbergs - Norrköping
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV

19:30
Cittadella - Monza
İtalya Serie B
Bilyoner TV

19:30
Vasteraas - Varnamo
İsveç Superettan
Bilyoner TV

20:00
Real Oviedo - Malaga
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV

20:00
Altay - İstanbulspor
Spor Toto 1. Lig Play-Off Yarı Final
TRT Spor, Bein Sports Max 1

20:00
Sonderjyske - Lyngby
Danimarka Süper Ligi
Bilyoner TV

20:00
Bournemouth - Brentford
İngiltere Championship
Bein Sports 4, Bilyoner TV

21:15
Sport Boys - Alianze Lima
Peru Primera-Apertura
Bilyoner TV

21:45
Verona - Bologna
İtalya Serie A
Bein Sports 3, Bilyoner TV

21:45
Venezia - Lecce
İtalya Serie B
Bilyoner TV

22:00
Girona - Sporting Gijon
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV

22:15
Barnsley - Swansea
İngiltere Championship
Bein Sports 4, Bilyoner TV

23:30
Alianza Atl. - AD Cantolao
Peru Primera-Apertura
Bilyoner TV
 

Tayfun Altuntaş
Editör
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