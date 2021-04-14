17 Mayıs 2021 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyada ve ülkemizde en çok izlenen spor dalı futbolda maçlar devam ediyor. Bu kapsamda futbol heyecanı birçok ligde oynanacak olan maçlarla sürüyor. Bu kapsamda futbol maçlarını izlemek isteyen sporseverler maçların hangi saatte, hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 17 Mayıs 2021 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

17 MAYIS 2021 PAZARTESİ BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

17 Mayıs 2021 Pazartesi gününde birçok ligde maçlar oynanacak. İşte maçların yayın saati ve kanal bilgisi...



15:00

Alay Osh - Altyn Asyr

AFC Asya Kupası

Spor Smart, Smart Spor HD



17:00

Dordoi Bishkek - Ahal

AFC Asya Kupası

Spor Smart, Smart Spor HD



18:30

HJK Helsinki - Lahti

Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV



19:00

Alianza Huanuco - Cajamarca

Peru Primera-Apertura

Bilyoner TV



19:05

Khujand - Nasaf Qarshi

AFC Asya Kupası

Spor Smart, Smart Spor HD



19:30

Elfsborg - Halmstads

İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV



19:30

Göteborg - Sirius

İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV



19:30

Malmö - Kalmar

İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV



19:30

Mjallby - Hacken

İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV



19:30

Östersunds - AIK Stockholm

İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV



19:30

Varbergs - Norrköping

İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV



19:30

Cittadella - Monza

İtalya Serie B

Bilyoner TV



19:30

Vasteraas - Varnamo

İsveç Superettan

Bilyoner TV



20:00

Real Oviedo - Malaga

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV



20:00

Altay - İstanbulspor

Spor Toto 1. Lig Play-Off Yarı Final

TRT Spor, Bein Sports Max 1



20:00

Sonderjyske - Lyngby

Danimarka Süper Ligi

Bilyoner TV



20:00

Bournemouth - Brentford

İngiltere Championship

Bein Sports 4, Bilyoner TV



21:15

Sport Boys - Alianze Lima

Peru Primera-Apertura

Bilyoner TV



21:45

Verona - Bologna

İtalya Serie A

Bein Sports 3, Bilyoner TV



21:45

Venezia - Lecce

İtalya Serie B

Bilyoner TV



22:00

Girona - Sporting Gijon

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV



22:15

Barnsley - Swansea

İngiltere Championship

Bein Sports 4, Bilyoner TV



23:30

Alianza Atl. - AD Cantolao

Peru Primera-Apertura

Bilyoner TV

