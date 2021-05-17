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17 Mayıs 2021 Pazartesi Habertürk Para Gündem neden yok? Ebru Baki neden yok?

Habertürk TV'de ekranlara gelen Para Gündem programı 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü ekranlara gelmeyince vatandaşlar 17 Mayıs 2021 Pazartesi Habertürk Para Gündem neden yok? Ebru Baki neden yok? sorularına yanıt arıyor.

17 Mayıs 2021 Pazartesi Habertürk Para Gündem neden yok? Ebru Baki neden yok?

Habertürk TV'de hafta içi her gün saat 09.00 ekranlarında yayınlanan Ebru Baki'nin sunduğu Para Gündem programı bugün ekranlara gelmedi. Bunun sebebi de vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bizlerde internet arama motorlarında araştırılan 17 Mayıs 2021 Pazartesi Habertürk Para Gündem neden yok? Ebru Baki neden yok?  sorularına yanıt aradık.

17 MAYIS 2021 PAZARTESİ HABERTÜRK PARA GÜNDEM NEDEN YOK? EBRU BAKİ NEDEN YOK?

Habertürk sunucusu Meltem Acet, Para Gündem programının Perşembe gününe kadar yayınlanmayacağını açıkladı. Acet, Ebru Baki'nin perşembe gününe kadar olmayacağını söyledi. Ebru Baki, 20 Mayıs  Perşembe günü itibariyle ekranlara gelecek.

Tayfun Altuntaş
Editör
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