Kanal D ekranlarında yayınlanan ve sunuculuğunu Sibel Can, Hüsnü Şenlendirici ve Hakan Altun'un üstlendiği program Şarkılar Bizi Söyler'in fragmanında Hakan Altun'un olmaması dikkat çekti. Bunun üzerine seyirciler internetten, 17 Mayıs 2021 Şarkılar Bizi Söyler Hakan Altun neden yok? Hakan Altun ayrıldı mı? soruları ile araştırma yapmaya başladı. Biz de merak edilen soruların yanıtını derledik...

17 MAYIS 2021 ŞARKILAR BİZİ SÖYLER HAKAN ALTUN NEDEN YOK? HAKAN ALTUN AYRILDI MI?

48 yaşındaki başarılı sanatçı Hakan Altun, uzun süredir yaşadığı sağlık sorunları ile gündeme geliyor. Sağlık durumuna ilişkin sosyal medya hesaplarından takipçileri için sık sık paylaşım yapan Altun, sevenlerine teşekkür ederek bir süre dinlenmesi gerektiğini ifade etti. Dolayısıyla Altun, sağlık durumunun el vermemesi nedeniyle 17 Mayıs akşamı Şarkılar Bizi Söyler programında yer almayacak.

Söz konusu açıklamada Altun şu ifadeleri kullandı: ''21 Nisan Çarşamba akşamı beyin damarlarımdan birinde oluşan tıkanıklık sebebiyle kaldırıldığım hastaneden şükürler olsun ki sağlıkla taburcu oldum. Bu süreçte bizi merak edip arayan tüm dostlarıma, arkadaşlarıma, sevenlerimize ve dualarını esirgemeyen Türk halkına teşekkürlerimi sunarım. Allah sağlık çalışanlarını hiçbir zaman başımızdan eksik etmesin inşallah. Uzun bir süre daha dinlenmem gerekecek. Sağlıklı günlerde kavuşmak dileğiyle. Sevgi ve saygıyla kucaklıyorum hepinizi.''

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