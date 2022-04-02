17 Mayıs 2022 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 17 Mayıs 2022 Salı bugün hangi maçlar var, Süper Lig kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 17 Mayıs 2022 Salı maç programı...

17 MAYIS 2022 SALI GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR,SÜPER LİG KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

17 Mayıs 2022 Salı gününde oynanacak olan futbol maçlarının saatleri ve kanal bilgileri şöyle:



12:05

Western United - Melbourne Victory

Avustralya A Ligi Play-Off Yarı Final

Bein Sports 2, Bilyoner TV

13:00

Suwon City - Gimcheon Sangmu

Güney Kore K-League

Bilyoner TV

13:30

Incheon - Daegu

Güney Kore K-League

Bilyoner TV

15:30

Bolnisi - Dila Gori

Gürcistan Erovnuli Liga

Gürcistan Erovmuli Liga Youtube

15:30

Gagra - Samgurali

Gürcistan Erovnuli Liga

Gürcistan Erovmuli Liga Youtube

16:00

Kütahyaspor - Artvin Hopa

TFF 3. Lig Play-Off Yarı Final

Yayın yok

16:00

Yıldırımspor - Arnavutköy Bld.

TFF 3. Lig Play-Off Yarı Final

Yayın yok

17:15

Al Dhafra - Dubai

BAE Arap Körfez Ligi

Bilyoner TV

17:15

Al Wasl - Ajman Club

BAE Arap Körfez Ligi

Bilyoner TV

17:15

Emirates Club - Al Urooba

BAE Arap Körfez Ligi

Bilyoner TV

17:30

Danimarka - İsveç

UEFA U17 Avrupa Şampiyonası

UEFA.tv

17:30

Sırbistan - Belçika

UEFA U17 Avrupa Şampiyonası

TRT Spor, UEFA.tv

18:00

Torpedo Kutaisi - Telavi

Gürcistan Erovnuli Liga

Bilyoner TV

18:00

Haka - SJK

Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV

18:00

HJK Helsinki - Lahti

Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV

18:00

Oulu - KuPS

Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV

20:00

İskoçya - Portekiz

UEFA U17 Avrupa Şampiyonası

UEFA.tv

20:00

Türkiye - İspanya

UEFA U17 Avrupa Şampiyonası

TRT Spor, UEFA.tv

20:00

Fethiyespor - Ofspor

TFF 3. Lig Play-Off Yarı Final

Fethiye TV Youtube

20:00

İçel İY - Orduspor

TFF 3. Lig Play-Off Yarı Final

Yayın yok

20:00

Dinamo Batum - Lokomotif Tiflis

Gürcistan Erovnuli Liga

Gürcistan Erovmuli Liga Youtube

20:00

AEK - Olympiakos

Yunanistan Süper Ligi

Bilyoner TV

20:00

Giannina - Aris

Yunanistan Süper Ligi

Bilyoner TV

20:00

PAOK - Panathinaikos

Yunanistan Süper Ligi

Bilyoner TV

20:00

Al Nasr - Al Ain

BAE Arap Körfez Ligi

Bilyoner TV

20:00

Al Wahda - Al Ittihad

BAE Arap Körfez Ligi

Bilyoner TV

20:00

Bani Yas - Al Sharjah

BAE Arap Körfez Ligi

Bilyoner TV

20:00

Khorfakkan - Al Jazira

BAE Arap Körfez Ligi

Bilyoner TV

21:00

ADO Den Haag - Eindhoven

Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV

21:30

Paris FC - Sochaux

Fransa Ligue 1 Play-Out

Bein Sports 4, Bilyoner TV

21:30

Benevento - Pisa

İtalya Serie B

Bilyoner TV

21:45

Southampton - Liverpool

İngiltere Premier Lig

S Sport, S Sport Plus

21:45

Nottingham Forest - Sheffield Utd

İngiltere Championship Play-Off

Bein Sports 3, Bilyoner TV