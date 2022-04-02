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  3. 17 Mayıs 2022 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

17 Mayıs 2022 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

17 Mayıs 2022 Salı günü oynanacak futbol maçları sporseverler tarafından oldukça merak ediliyor. Karşılaşmalar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler 17 Mayıs 2022 Salı bugün hangi maçlar var, Süper Lig kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programına haberimizde yer verdik...

17 Mayıs 2022 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 17 Mayıs 2022 Salı bugün hangi maçlar var, Süper Lig kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 17 Mayıs 2022 Salı maç programı...

17 MAYIS 2022 SALI GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR,SÜPER LİG KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

17 Mayıs 2022 Salı gününde oynanacak olan futbol maçlarının saatleri ve kanal bilgileri şöyle:


12:05
Western United - Melbourne Victory
Avustralya A Ligi Play-Off Yarı Final

Bein Sports 2, Bilyoner TV

13:00
Suwon City - Gimcheon Sangmu
Güney Kore K-League

Bilyoner TV

13:30
Incheon - Daegu
Güney Kore K-League

Bilyoner TV

15:30
Bolnisi - Dila Gori
Gürcistan Erovnuli Liga

Gürcistan Erovmuli Liga Youtube

15:30
Gagra - Samgurali
Gürcistan Erovnuli Liga

Gürcistan Erovmuli Liga Youtube

16:00
Kütahyaspor - Artvin Hopa
TFF 3. Lig Play-Off Yarı Final

Yayın yok

16:00
Yıldırımspor - Arnavutköy Bld.
TFF 3. Lig Play-Off Yarı Final

Yayın yok

17:15
Al Dhafra - Dubai
BAE Arap Körfez Ligi

Bilyoner TV

17:15
Al Wasl - Ajman Club
BAE Arap Körfez Ligi

Bilyoner TV

17:15
Emirates Club - Al Urooba
BAE Arap Körfez Ligi

Bilyoner TV

17:30
Danimarka - İsveç
UEFA U17 Avrupa Şampiyonası

UEFA.tv

17:30
Sırbistan - Belçika
UEFA U17 Avrupa Şampiyonası

TRT Spor, UEFA.tv

18:00
Torpedo Kutaisi - Telavi
Gürcistan Erovnuli Liga

Bilyoner TV

18:00
Haka - SJK
Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV

18:00
HJK Helsinki - Lahti
Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV

18:00
Oulu - KuPS
Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV

20:00
İskoçya - Portekiz
UEFA U17 Avrupa Şampiyonası

 UEFA.tv

20:00
Türkiye - İspanya
UEFA U17 Avrupa Şampiyonası

TRT Spor, UEFA.tv

20:00
Fethiyespor - Ofspor
TFF 3. Lig Play-Off Yarı Final

 Fethiye TV Youtube

20:00
İçel İY - Orduspor
TFF 3. Lig Play-Off Yarı Final

Yayın yok

20:00
Dinamo Batum - Lokomotif Tiflis
Gürcistan Erovnuli Liga

Gürcistan Erovmuli Liga Youtube

20:00
AEK - Olympiakos
Yunanistan Süper Ligi

Bilyoner TV

20:00
Giannina - Aris
Yunanistan Süper Ligi

Bilyoner TV

20:00
PAOK - Panathinaikos
Yunanistan Süper Ligi

Bilyoner TV

20:00
Al Nasr - Al Ain
BAE Arap Körfez Ligi

Bilyoner TV

20:00
Al Wahda - Al Ittihad
BAE Arap Körfez Ligi

Bilyoner TV

20:00
Bani Yas - Al Sharjah
BAE Arap Körfez Ligi

Bilyoner TV

20:00
Khorfakkan - Al Jazira
BAE Arap Körfez Ligi

Bilyoner TV

21:00
ADO Den Haag - Eindhoven
Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV

21:30
Paris FC - Sochaux
Fransa Ligue 1 Play-Out

Bein Sports 4, Bilyoner TV

21:30
Benevento - Pisa
İtalya Serie B

Bilyoner TV

21:45
Southampton - Liverpool
İngiltere Premier Lig

S Sport, S Sport Plus

21:45
Nottingham Forest - Sheffield Utd
İngiltere Championship Play-Off

 Bein Sports 3, Bilyoner TV

Bölge Gündem Editör Ekibi
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