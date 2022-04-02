17 Mayıs 2022 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı
17 Mayıs 2022 Salı günü oynanacak futbol maçları sporseverler tarafından oldukça merak ediliyor. Karşılaşmalar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler 17 Mayıs 2022 Salı bugün hangi maçlar var, Süper Lig kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programına haberimizde yer verdik...
Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 17 Mayıs 2022 Salı bugün hangi maçlar var, Süper Lig kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 17 Mayıs 2022 Salı maç programı...
17 MAYIS 2022 SALI GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR,SÜPER LİG KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
17 Mayıs 2022 Salı gününde oynanacak olan futbol maçlarının saatleri ve kanal bilgileri şöyle:
12:05
Western United - Melbourne Victory
Avustralya A Ligi Play-Off Yarı Final
Bein Sports 2, Bilyoner TV
13:00
Suwon City - Gimcheon Sangmu
Güney Kore K-League
Bilyoner TV
13:30
Incheon - Daegu
Güney Kore K-League
Bilyoner TV
15:30
Bolnisi - Dila Gori
Gürcistan Erovnuli Liga
Gürcistan Erovmuli Liga Youtube
15:30
Gagra - Samgurali
Gürcistan Erovnuli Liga
Gürcistan Erovmuli Liga Youtube
16:00
Kütahyaspor - Artvin Hopa
TFF 3. Lig Play-Off Yarı Final
Yayın yok
16:00
Yıldırımspor - Arnavutköy Bld.
TFF 3. Lig Play-Off Yarı Final
Yayın yok
17:15
Al Dhafra - Dubai
BAE Arap Körfez Ligi
Bilyoner TV
17:15
Al Wasl - Ajman Club
BAE Arap Körfez Ligi
Bilyoner TV
17:15
Emirates Club - Al Urooba
BAE Arap Körfez Ligi
Bilyoner TV
17:30
Danimarka - İsveç
UEFA U17 Avrupa Şampiyonası
UEFA.tv
17:30
Sırbistan - Belçika
UEFA U17 Avrupa Şampiyonası
TRT Spor, UEFA.tv
18:00
Torpedo Kutaisi - Telavi
Gürcistan Erovnuli Liga
Bilyoner TV
18:00
Haka - SJK
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV
18:00
HJK Helsinki - Lahti
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV
18:00
Oulu - KuPS
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV
20:00
İskoçya - Portekiz
UEFA U17 Avrupa Şampiyonası
UEFA.tv
20:00
Türkiye - İspanya
UEFA U17 Avrupa Şampiyonası
TRT Spor, UEFA.tv
20:00
Fethiyespor - Ofspor
TFF 3. Lig Play-Off Yarı Final
Fethiye TV Youtube
20:00
İçel İY - Orduspor
TFF 3. Lig Play-Off Yarı Final
Yayın yok
20:00
Dinamo Batum - Lokomotif Tiflis
Gürcistan Erovnuli Liga
Gürcistan Erovmuli Liga Youtube
20:00
AEK - Olympiakos
Yunanistan Süper Ligi
Bilyoner TV
20:00
Giannina - Aris
Yunanistan Süper Ligi
Bilyoner TV
20:00
PAOK - Panathinaikos
Yunanistan Süper Ligi
Bilyoner TV
20:00
Al Nasr - Al Ain
BAE Arap Körfez Ligi
Bilyoner TV
20:00
Al Wahda - Al Ittihad
BAE Arap Körfez Ligi
Bilyoner TV
20:00
Bani Yas - Al Sharjah
BAE Arap Körfez Ligi
Bilyoner TV
20:00
Khorfakkan - Al Jazira
BAE Arap Körfez Ligi
Bilyoner TV
21:00
ADO Den Haag - Eindhoven
Hollanda Eredivisie
Bilyoner TV
21:30
Paris FC - Sochaux
Fransa Ligue 1 Play-Out
Bein Sports 4, Bilyoner TV
21:30
Benevento - Pisa
İtalya Serie B
Bilyoner TV
21:45
Southampton - Liverpool
İngiltere Premier Lig
S Sport, S Sport Plus
21:45
Nottingham Forest - Sheffield Utd
İngiltere Championship Play-Off
Bein Sports 3, Bilyoner TV