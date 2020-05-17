17 Mayıs bugün hangi diziler var? 17 Mayıs Pazar yayın akışı

17 Mayıs Pazar bugün hangi diziler var? Yeni bölümleriyle yayınlanacak olan Kuruluş Osman, Doğduğun Ev Kaderindir, yeni bölümlerinde neler yaşanacak? Hangi kanallarda hangi diziler var? İşte 17 Mayıs Pazar Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…

17 MAYIS BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?

Vatandaşlar sevdikleri dizilerin başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başladı. İşte sizler için hazırladığımız 17 Mayıs Pazar Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…

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17 Mayıs Pazar ATV Yayın Akışı

07:30 ATV'de Hafta Sonu

10:00 Windstorm 3

12:10 Jumanji: Vahşi Orman

14:25 Kardeş Payı

15:40 Kuruluş Osman

19:00 Haft Sonu ATV Ana Haber

19:55 Nihat Hatipoğlu ile İftara Doğru

20:20 Nihat Hatipoğlu ile İftar

21:00 Şansımı Seveyim

22:50 Yalan Dolan

00:20 Nitro Rush

02:00 Nihat Hatipoğlu ile İftar

03:55 Bir Zamanlar Çukurova

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17 Mayıs Pazar KANAL D Yayın Akışı

06:15 Kalbim Ege'de Kaldı

08:15 Sevimli Yunus

09:45 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

13:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı

13:45 Macera Avcıları Hindistan'da

15:45 Çarkıfelek

18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:45 Galip Derviş

00:45 Galip Derviş

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17 Mayıs Pazar STAR TV Yayın Akışı

06:00 Hayat Bazen Tatlıdır

09:00 Evde Hareket Zamanı

09:45 Medcezir

12:00 Tülin Şahin ile Moda

13:00 Kiralık Aşk

16:00 Erkenci Kuş

18:45 Star Ana Haber

20:00 ÇAKALLARLA DANS 4

22:30 ÇAKALLARLA DANS 4

00:45 ARAMIZDA KALSIN

02:20 HALİL NECİPOĞLU İLE RAMAZAN BEREKETİ

04:00 KİRALIK AŞK

05:00 ERKENCİ KUŞ

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17 Mayıs Pazar SHOW TV Yayın Akışı

06:00 Aşk Laftan Anlamaz

08.15 Hayat Güzeldir

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Turgay Başyayla ile İftar Yolculuğu

14:00 Tarkan

15:45 Pis Yedili

18:45 Show Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Kibar Feyzo

21:45 Köyden İndim Şehire

23:30 Demet Akbağ ile Çok Aramızda

01:30 Bekir Köse İle Sahur Vakti

04:00 Aşk Laftan Anlamaz

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17 Mayıs Pazar FOX TV Yayın Akışı

08.30 İLKER KARAGÖZ İLE ÇALAR SAAT HAFTA SONU

11:15 MEMET ÖZER İLE MUTFAKTA

12:15 ŞEVKAT YERİMDAR

15:45 YAPARSIN AŞKIM

19:00 GÜLBİN TOSUN İLE FOX ANA HABER HAFTA SONU

20:00 ENES BATUR HAYAL Mİ GERÇEK Mİ?

22:30 YAHŞİ BATI

01:30 ŞEVKAT YERİMDAR

02:00 FATİH SAVAŞ İLE SAHUR SOHBETLERİ

04:00 MOSKOVA'NIN ŞİFRESİ TEMEL

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17 Mayıs Pazar TV8 Yayın Akışı

07:00 Oynat Bakalım

08:30 Para Bende

09:45 Bir Baba Hindu

12:15 Yetenek Sizsiniz Türkiye

17:15 Survivor Panorama Hafta Sonu / Canlılı

20:00 Survivor 2020 Ünlüler - Gönüllüler / Yeni Bölüm

00:15 Survivor Ekstra / Canlı

01:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan / Yeni Bölüm

02:30 Oynat Bakalım

03:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan

04:30 8x8

05:45 Bilginiz Olsun

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17 Mayıs Pazar TRT1 Yayın Akışı

06:18 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı

06:20 Mesnevi'den Hikayeler

06:45 Küçük Hanımefendi

08:50 Nostalji Kuşağı "Uğurlugiller"

09:50 Nostalji Kuşağı "Kuruluş"

10:50 Nostalji Kuşağı "Perihan Abla"

12:45 Nostalji Kuşağı "Gülşen Abi"

13:55 Yedi Numara

14:55 Yeditepe İstanbul

16:00 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

18:00 Ana Haber

18:30 Mesnevi'den Hikayeler

19:00 Kuşlarla Yolculuk

19:30 Ramazan Sevinci

20:30 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

22:05 Dengi Dengine

23:25 Mesnevi'den Hikayeler

23:50 Kuşlarla Yolculuk

00:20 Aşkın Yolculuğu Yunus Emre

01:25 Nostalji Kuşağı "Kuruluş"

02:10 Sahur Bereketi

03:55 Kur'an-I Kerim Hatm-İ Şerif

04:50 Yamak Ahmet