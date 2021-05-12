Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü için açıklama yapıldı. Peki 17 Mayıs okullar açılacak mı? | Yüz yüze eğitim başlayacak mı? | 17 Mayıs uzaktan eğitim mi yapacak? İşte ayrıntılar...

17 MAYIS OKULLAR AÇILACAK MI? | YÜZYÜZE EĞİTİM BAŞLAYACAK MI?

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim ve öğretim kurumlarında yüz yüze eğitimin devamına ilişkin karar, 17 Mayıs Pazartesi günü yapılacak durum değerlendirmesi sonrası açıklanacak.

17 MAYIS UZAKTAN EĞİTİM Mİ YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı, 17 Mayıs Pazartesi günü tüm eğitim ve öğretim kurumlarında uzaktan eğitim yapılacağını açıkladı.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

"17 Mayıs 2021 Pazartesi günü resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim ve öğretim kurumlarında uzaktan eğitim yapılacaktır.

Resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim ve öğretim kurumlarında yüz yüze eğitimin devamıyla ilgili karar, 17 Mayıs 2021 tarihinde yapılacak durum değerlendirmesinin ardından kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur. "