17 Mayıs Pazartesi ATV Yayın Akışı | Maraşlı yeni bölümüyle ATV'de
17 Mayıs Pazartesi ATV yayın akışı araştırılıyor. Gündüz kuşağında "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programı var, hemen ardından "ATV Gün Ortası" ekranlarda olacak. Akşam kuşağında ise sevilen dizi Maraşlı yeni bölümüyle ATV'de...
17 Mayıs Pazartesi ATV yayın akışı nedir? ATV'de bugün hangi programlar ve diziler var? 10.00'da "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programı ekranlarda olacak. 13.00'da "ATV Gün Ortası" haber programı yayınlanacak. 20.00'da ise Maraşlı yeni bölümüyle ATV'de...
ATV 17 MAYIS 2021 YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Maraşlı
MARAŞLI SON BÖLÜM ÖZETİ
Hilal, Necati'yi vurur. Can çekişen Necati, Maraşlı tarafından panzehiri söylemesi için zorlanır. Maraşlı, baygın olan Mahur'u kurtarmanın yollarını arar. Savaş, babasını Necati'nin öldürdüğünü öğrenir ve bu haber karşısında ne yapacağını bilemez. Adeta kanı donar. Savaş, hastanedeki Necati'nin yerini tespit ederek ondan hesap sorar. Mahur; Maraşlı'nın, Necati'yi vurduğuna inanmaz ancak içinde bir şüphe vardır.
(ATV)