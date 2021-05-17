17 Mayıs Pazartesi ATV Yayın Akışı | Maraşlı yeni bölümüyle ATV'de

17 Mayıs Pazartesi ATV yayın akışı nedir? ATV'de bugün hangi programlar ve diziler var? 10.00'da "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programı ekranlarda olacak. 13.00'da "ATV Gün Ortası" haber programı yayınlanacak. 20.00'da ise Maraşlı yeni bölümüyle ATV'de...

ATV 17 MAYIS 2021 YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Maraşlı

MARAŞLI SON BÖLÜM ÖZETİ

Hilal, Necati'yi vurur. Can çekişen Necati, Maraşlı tarafından panzehiri söylemesi için zorlanır. Maraşlı, baygın olan Mahur'u kurtarmanın yollarını arar. Savaş, babasını Necati'nin öldürdüğünü öğrenir ve bu haber karşısında ne yapacağını bilemez. Adeta kanı donar. Savaş, hastanedeki Necati'nin yerini tespit ederek ondan hesap sorar. Mahur; Maraşlı'nın, Necati'yi vurduğuna inanmaz ancak içinde bir şüphe vardır.

(ATV)