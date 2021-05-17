17 Mayıs Pazartesi Show TV Yayın Akışı |Öldürme Arzusu Show TV'de
17 Mayıs Pazartesi Show TV yayın akışı araştırılıyor. Gündüz kuşağında "Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler" programı var, hemen ardından "Bir Şansım Olsa" ekranlarda olacak. Akşam kuşağında ise Öldürme Arzusu Show TV'de...
17 Mayıs Pazartesi Show TV yayın akışı nedir? Show TV'de bugün hangi dizi ve programlar var? 10.00'da "Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler" yayınlanacak, 11.45'te "Bir Şansım Olsa" programı ekranlarda olacak. 20.00'da ise Öldürme Arzusu Show TV'de...
SHOW TV 17 MAYIS 2021 YAYIN AKIŞI
08:30 Ebru Akel'le Kadın İsterse
10:00 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
11:45 Bir Şansım Olsa
13:00 Sevcan'la Lezzet Yolunda
15:15 Didem Aslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Öldürme Arzusu
22:30 Gizli Kod
ÖLDÜRME ARZUSU FİLMİ KONUSU
Paul Kersey başarılı bir travma cerrahıdır. Hayatını ölüm döşeğindeki, vurulmuş, bıçaklanmış insanları tedavi ederek geçirmektedir. Ailesiyle mutlu bir şekilde yaşamakta olan Paul'un hayatı bir anda alt üst olur. Cerrahın evine düzenlenen saldırıda eşi ölür, kızı komada yaşam mücadelesi verir. Hayatı berbat olan Paul, mesleki yeteneğini de kullanarak ölüm makinesine dönüşür.