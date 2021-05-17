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17 Mayıs Pazartesi Show TV Yayın Akışı |Öldürme Arzusu Show TV'de

17 Mayıs Pazartesi Show TV yayın akışı araştırılıyor. Gündüz kuşağında "Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler" programı var, hemen ardından "Bir Şansım Olsa" ekranlarda olacak. Akşam kuşağında ise Öldürme Arzusu Show TV'de...

17 Mayıs Pazartesi Show TV Yayın Akışı |Öldürme Arzusu Show TV'de

17 Mayıs Pazartesi Show TV yayın akışı nedir? Show TV'de bugün hangi dizi ve programlar var? 10.00'da "Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler" yayınlanacak, 11.45'te "Bir Şansım Olsa" programı ekranlarda olacak. 20.00'da ise Öldürme Arzusu Show TV'de...

SHOW TV 17 MAYIS 2021 YAYIN AKIŞI

08:30 Ebru Akel'le Kadın İsterse

10:00 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler

11:45 Bir Şansım Olsa

13:00 Sevcan'la Lezzet Yolunda 

15:15 Didem Aslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Öldürme Arzusu

22:30 Gizli Kod

17 Mayıs Pazartesi Show TV Yayın Akışı Öldürme Arzusu Show TV de

ÖLDÜRME ARZUSU FİLMİ KONUSU

Paul Kersey başarılı bir travma cerrahıdır. Hayatını ölüm döşeğindeki, vurulmuş, bıçaklanmış insanları tedavi ederek geçirmektedir. Ailesiyle mutlu bir şekilde yaşamakta olan Paul'un hayatı bir anda alt üst olur. Cerrahın evine düzenlenen saldırıda eşi ölür, kızı komada yaşam mücadelesi verir. Hayatı berbat olan Paul, mesleki yeteneğini de kullanarak ölüm makinesine dönüşür. 

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