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  3. 17 Mayıs Pazartesi Star TV Yayın Akışı | Kağıt Ev yeni bölümüyle Star TV'de

17 Mayıs Pazartesi Star TV Yayın Akışı | Kağıt Ev yeni bölümüyle Star TV'de

17 Mayıs Pazartesi Star TV yayın akışı araştırılıyor. Gündüz kuşağında "Demet ve Alişan ile Sabah Sabah" programı var. Akşam kuşağında ise Kağıt Ev yeni bölümüyle Star TV'de olacak.

17 Mayıs Pazartesi Star TV Yayın Akışı | Kağıt Ev yeni bölümüyle Star TV'de

17 Mayıs Pazartesi Star TV yayın akışı nedir? Star TV'de bugün hangi film ve programlar var? 09.45'te "Demet ve Alişan ile Sabah Sabah" programı yayınlanacak, hemen ardından 13.15'te "Gerçeğin Peşinde" programı ekranlarda olacak. 20.00'da ise Kağıt Ev yeni bölümüyle Star TV'de...

STAR TV 17 MAYIS 2021 YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

13:15 Gerçeğin Peşinde

16:20 Güzel Köylü

18:30 Star Haber

20:00 Kağıt Ev

17 Mayıs Pazartesi Star TV Yayın Akışı Kağıt Ev yeni bölümüyle Star TV de

KAĞIT EV SON BÖLÜM ÖZETİ

Cihan ve Aylin, İnci'nin cesedini bahçedeki bostandan alıp intihar süsü verebileceği bir bölgeye taşımaya çalışırken kaza geçirir. İkili bu hamleleri çocukları için yapmaktadır ancak atılan her adımda bataklığa daha çok saplanırlar. Azra, programda sürpriz konukla bulunur ve bu an, tüm gözlerin Mert'e çevrilmesine neden olur. 

(STAR TV)

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