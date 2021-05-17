17 Mayıs Pazartesi Star TV Yayın Akışı | Kağıt Ev yeni bölümüyle Star TV'de
17 Mayıs Pazartesi Star TV yayın akışı araştırılıyor. Gündüz kuşağında "Demet ve Alişan ile Sabah Sabah" programı var. Akşam kuşağında ise Kağıt Ev yeni bölümüyle Star TV'de olacak.
17 Mayıs Pazartesi Star TV yayın akışı nedir? Star TV'de bugün hangi film ve programlar var? 09.45'te "Demet ve Alişan ile Sabah Sabah" programı yayınlanacak, hemen ardından 13.15'te "Gerçeğin Peşinde" programı ekranlarda olacak. 20.00'da ise Kağıt Ev yeni bölümüyle Star TV'de...
STAR TV 17 MAYIS 2021 YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
13:15 Gerçeğin Peşinde
16:20 Güzel Köylü
18:30 Star Haber
20:00 Kağıt Ev
KAĞIT EV SON BÖLÜM ÖZETİ
Cihan ve Aylin, İnci'nin cesedini bahçedeki bostandan alıp intihar süsü verebileceği bir bölgeye taşımaya çalışırken kaza geçirir. İkili bu hamleleri çocukları için yapmaktadır ancak atılan her adımda bataklığa daha çok saplanırlar. Azra, programda sürpriz konukla bulunur ve bu an, tüm gözlerin Mert'e çevrilmesine neden olur.
(STAR TV)