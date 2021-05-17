17 Mayıs Pazartesi TRT1 Yayın Akışı | Uyanış: Büyük Selçuklu yeni bölümüyle TRT1'de
17 Mayıs Pazartesi TRT1 yayın akışı araştırılıyor. Gündüz kuşağında "Türkan Hanım'ın Konağı" ekranlarda olacak. Akşam kuşağında ise ilgi ile izlenen dizi Uyanış: Büyük Selçuklu yeni bölümüyle TRT1'de...
17 Mayıs Pazartesi TRT1 yayın akışı nedir? TRT1 ekranlarında bugün hangi programlar ve diziler var? 10.15'te "Türkan Hanım'ın Konağı" programı var. 14.00'da "Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar" ekranlarda olacak. 20.00'da ise Uyanış: Büyük Selçuklu yeni bölümüyle TRT1'de...
TRT1 17 MAYIS 2021 YAYIN AKIŞI
09:00 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
10:15 Türkan Hanım'ın Konağı
12:00 Kalk Gidelim
14:00 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar
17:00 Anneler
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Uyanış: Büyük Selçuklu
UYANIŞ: BÜYÜK SELÇUKLU SON BÖLÜM ÖZETİ
Malikşah'ın gazabından korkan, ölümle burun buruna gelen Turanşah; Melikşah'a, Sabbah ve Tekiş'i teslim etmeyi teklif eder. Mitras, Hasan Sabbah, Faysal ve Tekiş’in Turanşah tarafından alıkonulduğunu öğrenir. Sabbah'ların alı konulduğu yeri öğrenecek olan Sencer'in Sabbah'ları ele geçirip geçiremeyeceği ise merak konusu oldu...
(TRT1)