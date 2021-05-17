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17 Mayıs Pazartesi TRT1 Yayın Akışı | Uyanış: Büyük Selçuklu yeni bölümüyle TRT1'de

17 Mayıs Pazartesi TRT1 yayın akışı araştırılıyor. Gündüz kuşağında "Türkan Hanım'ın Konağı" ekranlarda olacak. Akşam kuşağında ise ilgi ile izlenen dizi Uyanış: Büyük Selçuklu yeni bölümüyle TRT1'de...

17 Mayıs Pazartesi TRT1 Yayın Akışı | Uyanış: Büyük Selçuklu yeni bölümüyle TRT1'de

17 Mayıs Pazartesi TRT1 yayın akışı nedir? TRT1 ekranlarında bugün hangi programlar ve diziler var? 10.15'te "Türkan Hanım'ın Konağı" programı var. 14.00'da "Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar" ekranlarda olacak. 20.00'da ise Uyanış: Büyük Selçuklu yeni bölümüyle TRT1'de...

TRT1 17 MAYIS 2021 YAYIN AKIŞI

09:00 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi

10:15 Türkan Hanım'ın Konağı

12:00 Kalk Gidelim

14:00 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar

17:00 Anneler

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Uyanış: Büyük Selçuklu

17 Mayıs Pazartesi TRT1 Yayın Akışı Uyanış Büyük Selçuklu yeni bölümüyle TRT1 de

UYANIŞ: BÜYÜK SELÇUKLU SON BÖLÜM ÖZETİ

Malikşah'ın gazabından korkan, ölümle burun buruna gelen Turanşah; Melikşah'a, Sabbah ve Tekiş'i teslim etmeyi teklif eder. Mitras, Hasan Sabbah, Faysal ve Tekiş’in Turanşah tarafından alıkonulduğunu öğrenir. Sabbah'ların alı konulduğu yeri öğrenecek olan Sencer'in Sabbah'ları ele geçirip geçiremeyeceği ise merak konusu oldu...

(TRT1)

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