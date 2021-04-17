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17 Nisan 2021 Cumartesi ATV Yayın Akışı |Kardeşlerim yeni bölümüyle ATV'de

ATV 17 Nisan 2021 Cumartesi yayın akışında neler var? ATV' de güne "ATV'de Hafta Sonu" ile başlarken, akşam ise sevilen dizi "Kardeşlerim" yeni bölümüyle saat 20.00'da izleyici karşısında olacak. İşte ATV yayın akışı...

17 Nisan 2021 Cumartesi ATV Yayın Akışı |Kardeşlerim yeni bölümüyle ATV'de

ATV 17 Nisan 2021 Cumartesi yayın akışı nedir? Bugün ATV ekranlarında hangi diziler var? Güne "ATV'de Hafta Sonu" ile başlarken, akşam ise "Kardeşlerim" dizisi yeni bölümü ile ekranlarda yerini alacak... Peki, ATV ekranlarında başka hangi program ve diziler var? ATV 17 Nisan 2021 Cumartesi Yayın Akışı... 

17 Nisan 2021 Cumartesi ATV Yayın Akışı |Kardeşlerim yeni bölümüyle ATV'de

ATV 17 NİSAN 2021 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI 

07.30 ATV'de Hafta Sonu
10.00 Bir Zamanlar Çukurova
13.30 Çılgın Hırsız 3
15.15 Maraşlı
19.00 Hafta Sonu ATV Ana Haber
19.20 Nihat Hatipoğlu İle İftar
20.15 Kardeşlerim

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