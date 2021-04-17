17 Nisan 2021 Cumartesi ATV Yayın Akışı |Kardeşlerim yeni bölümüyle ATV'de

ATV 17 Nisan 2021 Cumartesi yayın akışı nedir? Bugün ATV ekranlarında hangi diziler var? Güne "ATV'de Hafta Sonu" ile başlarken, akşam ise "Kardeşlerim" dizisi yeni bölümü ile ekranlarda yerini alacak... Peki, ATV ekranlarında başka hangi program ve diziler var? ATV 17 Nisan 2021 Cumartesi Yayın Akışı...

ATV 17 NİSAN 2021 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI

07.30 ATV'de Hafta Sonu

10.00 Bir Zamanlar Çukurova

13.30 Çılgın Hırsız 3

15.15 Maraşlı

19.00 Hafta Sonu ATV Ana Haber

19.20 Nihat Hatipoğlu İle İftar

20.15 Kardeşlerim