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  3. 17 Nisan 2021 Cumartesi Resmi Gazete | Bugünkü Resmi Gazetede neler var?

17 Nisan 2021 Cumartesi Resmi Gazete | Bugünkü Resmi Gazetede neler var?

17 Nisan 2021 Cumartesi Resmi Gazete | Bugünkü Resmi Gazetede neler var? Resmi Gazete'nin yayımlanması üzerine içeriğinde neler yer aldığı merak ediliyor. Detaylar haberimizde...

17 Nisan 2021 Cumartesi Resmi Gazete | Bugünkü Resmi Gazetede neler var?

17 Nisan 2021 Tarihli ve 31457 Sayılı Resmi Gazete yayımlandı. Yayımlanan gazetede yönetmelikler, Anayasa Mahkemesi kararları yargı ilanları ve çeşitli ilanlar yer alıyor.

17 NİSAN 2021 CUMARTESİ RESMİ GAZETE | BUGÜNKÜ RESMİ GAZETEDE NELER VAR?

KANUN
7315 Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
–– İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 3835)
–– Lastiklerin Yakıt Verimliliği ve Diğer Parametreler ile İlgili Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik (AB/2020/740)
–– Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
KURUL KARARI
–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 15/04/2021 Tarihli ve 10142 Sayılı Kararı
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 4/3/2021 Tarihli ve E: 2020/15 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/112 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 4/3/2021 Tarihli ve E: 2020/36 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/113 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 4/3/2021 Tarihli ve E: 2020/70 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/114 Sayılı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Resmi Gazete'yi incelemek için tıklayınız.

Tayfun Altuntaş
Editör
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