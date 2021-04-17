17 Nisan 2021 Cumartesi Star TV Yayın Akışı|İbo Show yeni bölümüyle Star'da
Ekranların sevilen kanalı Star TV 17 Nisan 2021 Cumartesi yayın akışını sizler için derledik. Güne "Burcu ile Hafta Sonu" programı ile başlarken, akşam ise "İbo Show" yeni bölümüyle seyirci karşısında olacak. İşte detaylar..
STAR TV 17 Nisan 2021 Cumartesi yayın akışı nedir? Bugün Star TV ekranlarında hangi programlar var? Gündüz kuşağında "Burcu ile Hafta Sonu" yer alırken, ardından ise sevilen program "Vahe ile Evdeki Mutluluk" yayınlanacak. Akşam kuşağında ise "İbo Show" yeni bölümü ve renkli konukları ile izleyicisi ile buluşacak... İşte STAR TV 17 Nisan 2021 Cumartesi yayın akışı.
STAR TV 17 NİSAN 2021 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI
07.30 Medcezir
10.00 Burcu ile Hafta Sonu
12.00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14.00 Güldüy Güldüy Show Çocuk
16.15 Menajerimi Ara
18.45 Star Ana Haber
20.00 İbo Show