17 Nisan 2021 Cumartesi Star TV Yayın Akışı|İbo Show yeni bölümüyle Star'da

STAR TV 17 Nisan 2021 Cumartesi yayın akışı nedir? Bugün Star TV ekranlarında hangi programlar var? Gündüz kuşağında "Burcu ile Hafta Sonu" yer alırken, ardından ise sevilen program "Vahe ile Evdeki Mutluluk" yayınlanacak. Akşam kuşağında ise "İbo Show" yeni bölümü ve renkli konukları ile izleyicisi ile buluşacak... İşte STAR TV 17 Nisan 2021 Cumartesi yayın akışı.

STAR TV 17 NİSAN 2021 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI

07.30 Medcezir

10.00 Burcu ile Hafta Sonu

12.00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14.00 Güldüy Güldüy Show Çocuk

16.15 Menajerimi Ara

18.45 Star Ana Haber

20.00 İbo Show