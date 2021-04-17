Hayatının baharında kalbine yenildi! 20 yaşındaki genç kalp krizi geçirip hayatını kaybettiManisa'da zor durumda olan kahvehane esnafına destek geldiÇağla Özavcı kimdir, nereli, kaç yaşında? Çağla Özavcı dizi ve filmleriTürk Kızılay'dan Pakistan'a yardım eli! 500 Türkmen aileye gıda yardımı yapıldıErzincan kısıtlamayla birlikte sessizliğe büründü: Cadde ve sokaklar bomboş17 Nisan 2021 Cumartesi Show TV Yayın Akışı |Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölümüyle Show'daPolis memurunun şüpheli ölümü! Ahırda ölü olarak bulunduÇukur'da transfer bombası! Çağla Özavcı diziye katılıyor!Çölyak hastalarına destek! Yaşam standartlarını yükseltmek için glütensiz gıda dağıtılıyor17 Nisan 2021 Cumartesi TV8 Yayın Akışı | Survivor 2021 yeni bölümüyle TV8'de
İstanbul10 °C
  1. HABERLER
  2. HAYAT VE YAŞAM
  3. 17 Nisan 2021 Cumartesi Star TV Yayın Akışı|İbo Show yeni bölümüyle Star'da

17 Nisan 2021 Cumartesi Star TV Yayın Akışı|İbo Show yeni bölümüyle Star'da

Ekranların sevilen kanalı Star TV 17 Nisan 2021 Cumartesi yayın akışını sizler için derledik. Güne "Burcu ile Hafta Sonu" programı ile başlarken, akşam ise "İbo Show" yeni bölümüyle seyirci karşısında olacak. İşte detaylar..

17 Nisan 2021 Cumartesi Star TV Yayın Akışı|İbo Show yeni bölümüyle Star'da

STAR TV 17 Nisan 2021 Cumartesi yayın akışı nedir? Bugün Star TV ekranlarında hangi programlar var? Gündüz kuşağında "Burcu ile Hafta Sonu" yer alırken, ardından ise sevilen program "Vahe ile Evdeki Mutluluk" yayınlanacak. Akşam kuşağında ise "İbo Show" yeni bölümü ve renkli konukları ile izleyicisi ile buluşacak... İşte STAR TV 17 Nisan 2021 Cumartesi yayın akışı.

17 Nisan 2021 Cumartesi Star TV Yayın Akışı|İbo Show yeni bölümüyle Star'da

STAR TV 17 NİSAN 2021 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI

07.30 Medcezir
10.00 Burcu ile Hafta Sonu
12.00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14.00 Güldüy Güldüy Show Çocuk
16.15 Menajerimi Ara
18.45 Star Ana Haber
20.00 İbo Show

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT