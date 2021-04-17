17 Nisan 2021 Cumartesi su kesintisi | Su kesintisi İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli | İSKİ - ASKİ - İZSU - İSU kesinti başlığı şu sıralar internet mecrasında vatandaşlar tarafından sıkça aratılanlar arasında yerini aldı. Biz de konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde yer verdik.

17 NİSAN CUMARTESİ İSKİ SU KESİNTİSİ

İlçe : Arnavutköy Etkilenen Mahalleler : Yunus Emre Mah,Anadolu Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 17.04.2021 08:49 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.4.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

İlçe : Fatih Etkilenen Mahalleler : Derviş Ali Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 17.04.2021 08:27 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.4.2021 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

17 NİSAN CUMARTESİ ASKİ SU KESİNTİSİ

Ankara'da yaşanacak planlı su kesinti bilgilerinin paylaşıldığı mecra olan ASKİ'nin resmi web sitesinde, 17 Nisan Cumartesi günü Ankara'da yaşanacak planlı su kesintisi bulunmamaktadır. Kesintiler, ani gelişebildiğinden sık sık yeni veriler girilmektedir Bu kapsamda ASKİ'nin sayfasındaki bilgiler detaylandırıldığında haberimiz güncellenecektir.

17 NİSAN CUMARTESİ İZSU SU KESİNTİSİ

BORNOVA - GAZİ OSMAN PAŞA, BARBAROS

17.04.2021 saat 08:45 ile 10:15 arasında yaklaşık 1 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.

Branşman Arızası

5419 SOKAK NO 34 ÖNÜ ARIZA İÇİN

DİKİLİ - CUMHURİYET

17.04.2021 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

Ana Boru Arızası

301 sokakta meydana gelen ana boru arızasından dolayı cumhuriyet mahallesinde su kesintisi yaşanacaktır.

KİRAZ - HİSAR

17.04.2021 saat 08:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

Ana Boru Arızası

KİRAZ İLÇESİ HİSAR MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİ İLE BİR SÜRE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.

MENEMEN - GAZİ

17.04.2021 saat 09:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

Bağlantı Çalışması

7740 İLE 7744 SOKAK ETKİLENECEK

17 NİSAN CUMARTESİ İSU SU KESİNTİSİ

Kullar Yakacık Mah. / Başiskele

17/04/2021 08:20:59 ile 17/04/2021 10:19:43 tarihleri arasında ŞEBEKE ARIZASI nedeniyle su kesintisi.