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  3. 17 Nisan 2021 Cumartesi su kesintisi | Su kesintisi İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli | İSKİ - ASKİ - İZSU - İSU kesinti

17 Nisan 2021 Cumartesi su kesintisi | Su kesintisi İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli | İSKİ - ASKİ - İZSU - İSU kesinti

17 Nisan Cumartesi günü İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli illerinde yaşanacak su kesintilerini merak edenler, 17 Nisan 2021 Cumartesi su kesintisi | Su kesintisi İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli | İSKİ - ASKİ - İZSU - İSU kesinti başlığı ile internette arama yapıyor. Biz de konuyla ilgili bilgileri derledik.

17 Nisan 2021 Cumartesi su kesintisi | Su kesintisi İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli | İSKİ - ASKİ - İZSU - İSU kesinti

17 Nisan 2021 Cumartesi su kesintisi | Su kesintisi İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli | İSKİ - ASKİ - İZSU - İSU kesinti başlığı şu sıralar internet mecrasında vatandaşlar tarafından sıkça aratılanlar arasında yerini aldı. Biz de konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde yer verdik.

17 NİSAN CUMARTESİ İSKİ SU KESİNTİSİ

 
İlçe:Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler:Yunus Emre Mah,Anadolu Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:17.04.2021 08:49
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 17.4.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

 

İlçe:Fatih
Etkilenen Mahalleler:Derviş Ali Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:17.04.2021 08:27
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 17.4.2021 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

17 Nisan 2021 Cumartesi su kesintisi | Su kesintisi İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli | İSKİ - ASKİ - İZSU - İSU kesinti

17 NİSAN CUMARTESİ ASKİ SU KESİNTİSİ

Ankara'da yaşanacak planlı su kesinti bilgilerinin paylaşıldığı mecra olan ASKİ'nin resmi web sitesinde, 17 Nisan Cumartesi günü Ankara'da yaşanacak planlı su kesintisi bulunmamaktadır. Kesintiler, ani gelişebildiğinden sık sık yeni veriler girilmektedir Bu kapsamda ASKİ'nin sayfasındaki bilgiler detaylandırıldığında haberimiz güncellenecektir.

17 NİSAN CUMARTESİ İZSU SU KESİNTİSİ

BORNOVA - GAZİ OSMAN PAŞA, BARBAROS    

17.04.2021 saat 08:45 ile 10:15 arasında yaklaşık 1 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.    

Branşman Arızası    

5419 SOKAK NO 34 ÖNÜ ARIZA İÇİN

DİKİLİ - CUMHURİYET  

17.04.2021 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.    

Ana Boru Arızası    

301 sokakta meydana gelen ana boru arızasından dolayı cumhuriyet mahallesinde su kesintisi yaşanacaktır.

KİRAZ - HİSAR    

17.04.2021 saat 08:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.    

Ana Boru Arızası    

KİRAZ İLÇESİ HİSAR MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİ İLE BİR SÜRE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.

MENEMEN - GAZİ    

17.04.2021 saat 09:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.    

Bağlantı Çalışması    

7740 İLE 7744 SOKAK ETKİLENECEK

17 Nisan 2021 Cumartesi su kesintisi | Su kesintisi İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli | İSKİ - ASKİ - İZSU - İSU kesinti

17 NİSAN CUMARTESİ İSU SU KESİNTİSİ

Kullar Yakacık Mah. / Başiskele

17/04/2021 08:20:59 ile 17/04/2021 10:19:43 tarihleri arasında ŞEBEKE ARIZASI nedeniyle su kesintisi.

 

Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü
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