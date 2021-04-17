17 Nisan 2021 Cumartesi TRT Spor yayın akışı | TRT Spor'da bugün hangi maçlar var? 17 Nisan 2021 Cumartesi TRT Spor yayın akışı | TRT Spor'da bugün hangi maçlar var? Türkiye'nin önemli spor kanalları arasında yer alan TRT Spor'da 17 Nisan günü yayınlanacak programların ne olduğu araştırılıyor. Detaylar haberimizde...

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Hafta sonunu gelmesiyle evlerinde zaman geçiren vatandaşlar, TRT Spor'un yayın akışını merak ediyorlar. Bizlerde sizler için TRT Spor'un yayın akışına haberimizde yer verdik. 17 NİSAN 2021 CUMARTESİ TRT SPOR YAYIN AKIŞI 14.25 Hava Durumu 14.30Spor Haftasonu (Canlı) 15.55 TFF 1. LİG FUTBOL KARŞILAŞMASI " ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ - TUZLASPOR A.Ş." (Canlı) 18.00 Spor Haftasonu (Canlı) 18.55 TFF 1. LİG FUTBOL KARŞILAŞMASI " ADANA DEMİRSPOR - GZT GİRESUNSPOR " (Canlı) 21.00 Stadyum (Canlı) 00.05Teknik Analiz (Canlı) 02.00 Stadyum 05.05 TFF 1. LİG FUTBOL KARŞILAŞMASI " ADANA DEMİRSPOR - GZT GİRESUNSPOR " 06.45 Süper Lig Özetler 06.58 İstiklal Marşı TRT SPOR'DA BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? TRT Spor kanalında bugün saat 16.00'da Ankara Keçiörengücü - Tuzlaspor ve saat 19.00'da zirve mücadelesini yakından ilgilendiren maçta Adana Demirspor ile GZT Giresunspor karşı karşıya gelecek. Tayfun Altuntaş Editör trt sporyayın akışı