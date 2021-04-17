17 Nisan 2021 Cumartesi TRT1 Yayın Akışı |Gönül Dağı yeni bölümüyle TRT 1'de
TRT1 kanalı yayın akışı internet kullanıcıları tarafından araştırılıyor. Biz de haberimizde sizler için 17 Nisan 2021 Cumartesi TRT1 Yayın Akışı'nı derledik. TRT1 kanalında gündüz kuşağı olarak "Tozkoparan İskender" varken, akşam saatlerinde ise "Gönül Dağı" yeni bölümüyle TRT 1'de
17 Nisan 2021 Cumartesi TRT1 Yayın Akışı nedir? TRT1'de bugün hangi diziler ve programlar var? Gündüz kuşağında TRT1 ekranlarında "Tozkoparan İskender" yer alırken ardından "Acemi Anneler" yayınlanacak. Akşam saatlerinde ise sevilen dizi "Gönül Dağı" yeni bölümüyle TRT 1'de olacak.
TRT1 17 NİSAN 2021 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI
06.05 Böyle Bitmesin
08.30 Kuşlarla Yolculuk
09.00 Yedi Numara
10.00 Tozkoparan İskender
11.30 Acemi Anneler Stüdyo
13.20 Bir Zamanlar Kıbrıs
16.15 Maveraya Yolculuk
18.00 Ana Haber
18.30 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması İftar Özel
20.00 Gönül Dağı
23.45 Maveraya Yolculuk