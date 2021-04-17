17 Nisan 2021 Cumartesi TRT1 Yayın Akışı |Gönül Dağı yeni bölümüyle TRT 1'de

17 Nisan 2021 Cumartesi TRT1 Yayın Akışı nedir? TRT1'de bugün hangi diziler ve programlar var? Gündüz kuşağında TRT1 ekranlarında "Tozkoparan İskender" yer alırken ardından "Acemi Anneler" yayınlanacak. Akşam saatlerinde ise sevilen dizi "Gönül Dağı" yeni bölümüyle TRT 1'de olacak.



TRT1 17 NİSAN 2021 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI

06.05 Böyle Bitmesin

08.30 Kuşlarla Yolculuk

09.00 Yedi Numara

10.00 Tozkoparan İskender

11.30 Acemi Anneler Stüdyo

13.20 Bir Zamanlar Kıbrıs

16.15 Maveraya Yolculuk

18.00 Ana Haber

18.30 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması İftar Özel

20.00 Gönül Dağı

23.45 Maveraya Yolculuk