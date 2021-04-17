TV8 17 Nisan 2021 Cumartesi yayın akışını sizler için haberimizde derledik. Güne "Oynat Bakalım" adlı program ile başlarken, gündüz kuşağında "Survivor Panorama" yayınlanacak. Akşam ise fenomen yarışma "Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler" yeni bölümüyle ekranlarda olacak İşte TV8 17 Nisan 2021 Cumartesi yayın akışı...

TV8 17 NİSAN 2021 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI

07.00 Oynat Bakalım

08.30 Çook Yaşa

09.45 Mutfakta Türev Var

10.30 Süper Bir Takım

10.45 Survivor Panorama

13.15 Doğduğun Ev Kaderindir

15.45 Kırmızı Oda

20.00 Survivor 2021 Ünlüler- Gönüllüler

