Hayatının baharında kalbine yenildi! 20 yaşındaki genç kalp krizi geçirip hayatını kaybettiManisa'da zor durumda olan kahvehane esnafına destek geldiÇağla Özavcı kimdir, nereli, kaç yaşında? Çağla Özavcı dizi ve filmleriTürk Kızılay'dan Pakistan'a yardım eli! 500 Türkmen aileye gıda yardımı yapıldıErzincan kısıtlamayla birlikte sessizliğe büründü: Cadde ve sokaklar bomboş17 Nisan 2021 Cumartesi Show TV Yayın Akışı |Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölümüyle Show'daPolis memurunun şüpheli ölümü! Ahırda ölü olarak bulunduÇukur'da transfer bombası! Çağla Özavcı diziye katılıyor!Çölyak hastalarına destek! Yaşam standartlarını yükseltmek için glütensiz gıda dağıtılıyor17 Nisan 2021 Cumartesi TV8 Yayın Akışı | Survivor 2021 yeni bölümüyle TV8'de
İstanbul10 °C
  1. HABERLER
  2. HAYAT VE YAŞAM
  3. 17 Nisan 2021 Cumartesi TV8 Yayın Akışı | Survivor 2021 yeni bölümüyle TV8'de

17 Nisan 2021 Cumartesi TV8 Yayın Akışı | Survivor 2021 yeni bölümüyle TV8'de

TV8 17 Nisan 2021 Cumartesi yayın akışını sizler için haberimizde derledik. Gündüz kuşağında "Survivor Panorama" yer alırken akşam ise "Survivor 2021" yeni bölümüyle ekranlarda olacak program İşte TV8 17 Nisan 2021 Cumartesi yayın akışı...

17 Nisan 2021 Cumartesi TV8 Yayın Akışı | Survivor 2021 yeni bölümüyle TV8'de

TV8 17 Nisan 2021 Cumartesi yayın akışını sizler için haberimizde derledik. Güne "Oynat Bakalım" adlı program ile başlarken, gündüz kuşağında "Survivor Panorama" yayınlanacak. Akşam ise fenomen yarışma "Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler" yeni bölümüyle ekranlarda olacak İşte TV8 17 Nisan 2021 Cumartesi yayın akışı... 

17 Nisan 2021 Cumartesi TV8 Yayın Akışı | Survivor yeni bölümüyle TV8'de

TV8 17 NİSAN 2021 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI

07.00 Oynat Bakalım
08.30 Çook Yaşa
09.45 Mutfakta Türev Var
10.30 Süper Bir Takım
10.45 Survivor Panorama
13.15 Doğduğun Ev Kaderindir
15.45 Kırmızı Oda
20.00 Survivor 2021 Ünlüler- Gönüllüler
 

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT