17 Nisan 2021 Cumartesi TV8 Yayın Akışı | Survivor 2021 yeni bölümüyle TV8'de
TV8 17 Nisan 2021 Cumartesi yayın akışını sizler için haberimizde derledik. Gündüz kuşağında "Survivor Panorama" yer alırken akşam ise "Survivor 2021" yeni bölümüyle ekranlarda olacak program İşte TV8 17 Nisan 2021 Cumartesi yayın akışı...
TV8 17 Nisan 2021 Cumartesi yayın akışını sizler için haberimizde derledik. Güne "Oynat Bakalım" adlı program ile başlarken, gündüz kuşağında "Survivor Panorama" yayınlanacak. Akşam ise fenomen yarışma "Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler" yeni bölümüyle ekranlarda olacak İşte TV8 17 Nisan 2021 Cumartesi yayın akışı...
TV8 17 NİSAN 2021 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI
07.00 Oynat Bakalım
08.30 Çook Yaşa
09.45 Mutfakta Türev Var
10.30 Süper Bir Takım
10.45 Survivor Panorama
13.15 Doğduğun Ev Kaderindir
15.45 Kırmızı Oda
20.00 Survivor 2021 Ünlüler- Gönüllüler