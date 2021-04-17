17 Nisan 2021 Twitter çöktü mü? Neden hata veriyor? Twitter erişim sorunu problemi nedir? Soruları en çok araştırılan başlıklara arasında yer alıyor. Bizde sizler için haberimizde merak edilen detaylara yer verdik. İşte ayrıntılar...

17 NİSAN TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ? NEDEN HATA VERİYOR?

Popüler sosyal medya ağlarının başında yer alan Twitter'a kullanıcılar saatlerdir giriş yapamadı. Vatandaşlar ise Twitter çöktü mü? Sorusunu araştırmaya başladı. Günselleme sorunun yaşandığı platformda sorun halen daha çözülmüş değil.

Öte yandan yaşanan sorunun küresel boyutta olabileceği tahmin edilirken, Twitter'dan konuyla ilişkin olarak henüz bir açıklama yapılmadı.

Ayrıca Twitter'daki problemin Google Chrome kullanıcılarında gerçekleştiği belirtiliyor. Uygulamanın kendisinde bir sıkıntı olmadığı masaüstü bilgisayar kullanılan tarayıcılarla alakalı bir sıkıntı olduğu öngörülenler arasında yer alıyor.

TWITTER'A ERİŞİM PROBLEMİ NEDİR?

Twitter'a masaüstünden girmeye çalışan kullanıcılar, "Bir hata oluştu ama endişelenme gerek yok, senden kaynaklanmıyor. Tekrar deneyelim." uyarısı ile karşı karşıya kalıyor.