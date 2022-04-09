17 Nisan 2022 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı
17 Nisan 2022 Pazar gününde oynanacak olan futbol maçlarının kanal ve saat bilgileri sporseverler tarafından araştırılıyor. Bu kapsamda 17 Nisan 2022 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının yanıtı haberimizde. İşte maç programı...
Dünyanın ilgiyle takip edilen spor organizasyonu olan futbolda ligler devam ediyor. Bu kapsamda birçok ligdeki maçları izlemek isteyen ve takip etmek isteyen futbolseverler internet arama motorlarında 17 Nisan 2022 Pazar gününün maç programını araştırıyor. Bu kapsamda "17 Nisan 2022 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? " sorularının yanıtları haberimizde...
17 NİSAN 2022 PAZAR BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR SÜPER LİG, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? İŞTE MAÇ PROGRAMI
17 Nisan 2022 Pazar gününde oynancak olan maçların saat ve kanal bilgilerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.
12:00
Beşiktaş - Ankara BB
Turkcell Kadınlar Futbol Ligi
Beşiktaş Youtube
12:00
TSK Rehabilitasyon - Yeditepe Engelliler
Ampute Futbol Süper Ligi
TRT Spor 2, TRT Spor Yıldız
12:00
Fenerbahçe - Hatayspor
Turkcell Kadınlar Futbol Ligi
FB TV
13:00
Kashiwa Reysol - Kyoto
Japonya J.League
Bilyoner TV
13:00
Isparta Davraz - Pazarspor
TFF 2. Lig
Ispartaspor Youtube
13:30
Konyaspor - Gaziantep FK
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1
14:00
Nice - Lorient
Fransa Ligue 1
Bein Sports 3, Bilyoner TV
14:00
Inter Turku - Haka
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV
14:00
Vasteraas - Utsiktens
İsveç Superettan
Bilyoner TV
14:00
Arsenal Tula - Rostov
Rusya Premier Lig
Bilyoner TV
14:00
FC Vitebsk - Slavia Mozyr
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV
14:30
Darmstadt 98 - Schalke 04
Almanya Bundesliga 2
Bein Sports 2, Tivibu Spor 4, Bilyoner TV
14:30
Hansa Rostock - Jahn Regensburg
Almanya Bundesliga 2
Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV
14:30
Heidenheim - Erzgebirge Aue
Almanya Bundesliga 2
Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV
14:30
Ingolstadt - Paderborn
Almanya Bundesliga 2
Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV
14:30
Werder Bremen - Nürnberg
Almanya Bundesliga 2
Bein Sports Max 2, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV
15:00
Akhisarspor - Kırklarelispor
TFF 2. Lig
Yayın Yok
15:00
Kırşehir Bld. - Eskişehirspor
TFF 2. Lig
Neşet Ertaş Taraftar Ailesi Facebook
15:00
Sakaryaspor - Turgutluspor
TFF 2. Lig
Yayın Yok
15:00
Afjet Afyonspor - Sivas Bld.
TFF 2. Lig
Kanal 3 Afyon
15:00
Kütahyaspor - Elazığspor
TFF 3. Lig
Yayın Yok
15:00
Edirnespor - Karşıyaka
TFF 3. Lig
Yayın Yok
15:00
Bolnisi - Torpedo Kutaisi
Gürcistan Erovnuli Liga
Gürcistan Erovmuli Liga Youtube
15:00
Granada - Levante
İspanya La Liga
Smart Spor HD, Spor Smart, Bilyoner TV
15:00
Vendsyssel - Esbjerg
Danimarka 1. Ligi
Bilyoner TV
15:00
Fredericia - Helsingor
Danimarka 1. Ligi
Bilyoner TV
15:00
Ankaraspor - Vanspor
TFF 2. Lig
TRT Kürdi
15:00
Ponferradina - Lugo
İspanya La Liga 2
Bilyoner TV
15:00
Somaspor - Etimesgut Bld.
TFF 2. Lig
Siyah İnciler Facebook
15:00
Kütahyaspor - Elazığspor
TFF 3. Lig
Kütahyaspor Facebook
15:00
52 Orduspor - Bitexen Düzcespor
TFF 3. Lig
Altaş TV Ordu
15:00
Elazığ Karakoçan - Darıca G.Birliği
TFF 3. Lig
RTV 23 Elazığ
15:00
Yomraspor - Çarşambaspor
TFF 3. Lig
Kadırga TV
15:00
İskenderunspor - Şile Yıldız
TFF 3. Lig
İskenderunspor Youtube
15:00
Nazilli Bld. - Ankara Demir
TFF 2. Lig
Nazilli Belediyespor Facebook
15:00
Erbaaspor - Osmaniyespor
TFF 3. Lig
Erbaa Spor Facebook
15:00
Artvin Hopa - Karaman Bld.
TFF 3. Lig
Hopaspor TV Youtube
15:00
Tarsus İY - Amedspor
TFF 2. Lig
Tarsus İdman Yurdu SK Youtube
15:30
Atromitos - OFI Crete
Yunanistan Süper Ligi
Bilyoner TV
15:30
Austria Vienna - Salzburg
Avusturya Bundesliga
Bilyoner TV
15:30
Sturm Graz - Rapid Wien
Avusturya Bundesliga
Bilyoner TV
16:00
Ankaragücü - Adanaspor
Spor Toto 1. Lig
TRT Spor, Bein Sports Max 1
16:00
Kasımpaşa - Adana Demirspor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1
16:00
Metz - Clermont
Fransa Ligue 1
Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV
16:00
Montpellier - Reims
Fransa Ligue 1
Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV
16:00
Nantes - Angers
Fransa Ligue 1
Bein Sports 3, Bilyoner TV
16:00
Troyes - Strasbourg
Fransa Ligue 1
Bein Sports 4, Bilyoner TV
16:00
Oulu - Ilves
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV
16:00
Kalmar - Degerfors
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV
16:00
Malmö - AIK Stockholm
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV
16:00
Eskilstuna United - Landskrona
İsveç Superettan
Bilyoner TV
16:00
Gomel - Dnepr Mogilev
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV
16:15
Newcastle - Leicester City
İngiltere Premier Lig
S Sport, S Sport Plus
16:15
West Ham - Burnley
İngiltere Premier Lig
Bein Sports 2, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV
16:30
Arminia Bielefeld - Bayern Münih
Almanya Bundesliga
Bilyoner TV
16:30
Krylya Sovetov - Krasnodar
Rusya Premier Lig
Bilyoner TV
16:30
Sochi - Lokomotiv Moskova
Rusya Premier Lig
Bilyoner TV
17:00
Hobro - Jammerbugt
Danimarka 1. Ligi
Bilyoner TV
17:00
Santos - Coritiba
Brezilya Serie A
Bilyoner TV
17:00
Burgos - Ibiza
İspanya La Liga 2
Bilyoner TV
17:15
Atletico Madrid - Espanyol
İspanya La Liga
Smart Spor HD, Spor Smart, S Sport Plus, Bilyoner TV
17:15
Lamia - Ionikos
Yunanistan Süper Ligi
Bilyoner TV
17:30
Zalgiris Vilnius - Suduva
Litvanya A Lyga
Bilyoner TV
18:00
Dila Gori - Telavi
Gürcistan Erovnuli Liga
Gürcistan Erovmuli Liga Youtube
18:00
Dinamo Tiflis - Samgurali
Gürcistan Erovnuli Liga
Gürcistan Erovmuli Liga Youtube
18:00
SKF Sered - Spartak Trnava
Slovakya Fortuna Ligi
Bilyoner TV
18:00
Wolfsberger - A.Klagenfurt
Avusturya Bundesliga
Bilyoner TV
18:00
SKF Sered - Spartak Trnava
Slovakya Fortuna Ligi
Bilyoner TV
18:00
Ceske Budejovice - Bohemians
Çekya 1.Ligi
Bilyoner TV
18:00
Hradec Kralove - Sigma Olomouc
Çekya 1.Ligi
Bilyoner TV
18:00
Jablonec - Slavia Prag
Çekya 1.Ligi
Bilyoner TV
18:00
Slovan Liberec - Karvina
Çekya 1.Ligi
Bilyoner TV
18:00
Pardubice - Teplice
Çekya 1.Ligi
Bilyoner TV
18:00
Viktoria Plzen - Banik Ostrava
Çekya 1.Ligi
Bilyoner TV
18:00
Sparta Prag - Slovacko
Çekya 1.Ligi
Bilyoner TV
18:00
Fastav Zlin - Mlada Boleslav
Çekya 1.Ligi
Bilyoner TV
18:05
Lyon - Bordeaux
Fransa Ligue 1
Bein Sports 3, Bilyoner TV
18:30
Hoffenheim - Greuther Fürth
Almanya Bundesliga
Bein Sports 4, Bilyoner TV
18:30
Union Berlin - E.Frankfurt
Almanya Bundesliga
Bein Sports 2, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV
18:30
Wolverhampton - Manchester City
İngiltere Premier Lig Ertelendi
Yayın yok
18:30
Chelsea - Crystal Palace
İngiltere FA Cup
Tivibu Spor 4, Bilyoner TV
18:30
Elfsborg - Varnamo
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV
18:30
Hacken - Göteborg
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV
18:30
Sirius - Helsingborg
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV
19:00
Viborg - Odense
Danimarka Süper Ligi
Bilyoner TV
19:00
Sport Boys - Ayacucho
Peru Primera-Apertura
Bilyoner TV
19:00
Nizhny Novgorod - Khimki
Rusya Premier Lig
Bilyoner TV
19:15
Huesca - Real Zaragoza
İspanya La Liga 2
Bilyoner TV
19:15
Tenerife - Fuenlabrada
İspanya La Liga 2
Bilyoner TV
19:30
Athletic Bilbao - Celta Vigo
İspanya La Liga
Smart Spor HD, Spor Smart, Bilyoner TV
19:30
Aris - PAOK
Yunanistan Süper Ligi
Bilyoner TV
19:30
Curico Unido - Antofagasta
Şili Primera Ligi
Bilyoner TV
20:00
Dinamo Batum - Gagra
Gürcistan Erovnuli Liga
Gürcistan Erovmuli Liga Youtube
20:00
Saburtalo Tiflis - Lokomotif Tiflis
Gürcistan Erovnuli Liga
Gürcistan Erovmuli Liga Youtube
20:00
New York City - Real Salt Lake
MLS
Bilyoner TV
20:00
Universidad Nacional - Monterrey
Meksika Premier Ligi - Clausura
Bilyoner TV
20:30
Samsunspor - Eyüpspor
Spor Toto 1. Lig
TRT Spor, Bein Sports Max 1
20:30
B.Leverkusen - Leipzig
Almanya Bundesliga
Bein Sports 3, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV
20:30
Giresunspor - Beşiktaş
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1
20:30
Brest - Energetik BGU
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV
21:00
Lierse - Virton
Belçika 1. B Ligi
Bilyoner TV
21:00
Waasland Beveren - Mouscron
Belçika 1. B Ligi
Bilyoner TV
21:30
Panathinaikos - Olympiakos
Yunanistan Süper Ligi
Bilyoner TV
21:45
PSG - Marsilya
Fransa Ligue 1
Bein Sports 2, Bilyoner TV
22:00
Sevilla - Real Madrid
İspanya La Liga
Smart Spor HD, Spor Smart, S Sport Plus, Bilyoner TV
22:00
Flamengo - Sao Paulo
Brezilya Serie A
İçtimai TV, Bilyoner TV
22:30
Sporting Lisbon - Benfica
Portekiz Liga NOS
S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV
22:30
Huachipato - Universidad Catolica
Şili Primera Ligi
Bilyoner TV
22:45
Guairena - Ameliano
Paraguay 1. Ligi - Apertura
Bilyoner TV
23:00
Los Angeles FC - Kansas City
MLS
Bilyoner TV
23:00
U. Deportes - Alianze Lima
Peru Primera-Apertura
Bilyoner TV