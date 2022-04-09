17 Nisan 2022 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı 17 Nisan 2022 Pazar gününde oynanacak olan futbol maçlarının kanal ve saat bilgileri sporseverler tarafından araştırılıyor. Bu kapsamda 17 Nisan 2022 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının yanıtı haberimizde. İşte maç programı...

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Dünyanın ilgiyle takip edilen spor organizasyonu olan futbolda ligler devam ediyor. Bu kapsamda birçok ligdeki maçları izlemek isteyen ve takip etmek isteyen futbolseverler internet arama motorlarında 17 Nisan 2022 Pazar gününün maç programını araştırıyor. Bu kapsamda "17 Nisan 2022 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? " sorularının yanıtları haberimizde... 17 NİSAN 2022 PAZAR BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR SÜPER LİG, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? İŞTE MAÇ PROGRAMI 17 Nisan 2022 Pazar gününde oynancak olan maçların saat ve kanal bilgilerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

12:00

Beşiktaş - Ankara BB

Turkcell Kadınlar Futbol Ligi Beşiktaş Youtube 12:00

TSK Rehabilitasyon - Yeditepe Engelliler

Ampute Futbol Süper Ligi TRT Spor 2, TRT Spor Yıldız 12:00

Fenerbahçe - Hatayspor

Turkcell Kadınlar Futbol Ligi FB TV 13:00

Kashiwa Reysol - Kyoto

Japonya J.League Bilyoner TV 13:00

Isparta Davraz - Pazarspor

TFF 2. Lig Ispartaspor Youtube 13:30

Konyaspor - Gaziantep FK

Spor Toto Süper Lig Bein Sports 1 14:00

Nice - Lorient

Fransa Ligue 1 Bein Sports 3, Bilyoner TV 14:00

Inter Turku - Haka

Finlandiya Veikkausliiga Bilyoner TV 14:00

Vasteraas - Utsiktens

İsveç Superettan Bilyoner TV 14:00

Arsenal Tula - Rostov

Rusya Premier Lig Bilyoner TV 14:00

FC Vitebsk - Slavia Mozyr

Belarus Vysshaya Liga Bilyoner TV 14:30

Darmstadt 98 - Schalke 04

Almanya Bundesliga 2 Bein Sports 2, Tivibu Spor 4, Bilyoner TV 14:30

Hansa Rostock - Jahn Regensburg

Almanya Bundesliga 2 Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV 14:30

Heidenheim - Erzgebirge Aue

Almanya Bundesliga 2 Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV 14:30

Ingolstadt - Paderborn

Almanya Bundesliga 2 Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV 14:30

Werder Bremen - Nürnberg

Almanya Bundesliga 2 Bein Sports Max 2, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV 15:00

Akhisarspor - Kırklarelispor

TFF 2. Lig Yayın Yok 15:00

Kırşehir Bld. - Eskişehirspor

TFF 2. Lig Neşet Ertaş Taraftar Ailesi Facebook 15:00

Sakaryaspor - Turgutluspor

TFF 2. Lig Yayın Yok 15:00

Afjet Afyonspor - Sivas Bld.

TFF 2. Lig Kanal 3 Afyon 15:00

Kütahyaspor - Elazığspor

TFF 3. Lig Yayın Yok 15:00

Edirnespor - Karşıyaka

TFF 3. Lig Yayın Yok 15:00

Bolnisi - Torpedo Kutaisi

Gürcistan Erovnuli Liga Gürcistan Erovmuli Liga Youtube 15:00

Granada - Levante

İspanya La Liga Smart Spor HD, Spor Smart, Bilyoner TV 15:00

Vendsyssel - Esbjerg

Danimarka 1. Ligi Bilyoner TV 15:00

Fredericia - Helsingor

Danimarka 1. Ligi Bilyoner TV 15:00

Ankaraspor - Vanspor

TFF 2. Lig TRT Kürdi 15:00

Ponferradina - Lugo

İspanya La Liga 2 Bilyoner TV 15:00

Somaspor - Etimesgut Bld.

TFF 2. Lig Siyah İnciler Facebook 15:00

Kütahyaspor - Elazığspor

TFF 3. Lig Kütahyaspor Facebook 15:00

52 Orduspor - Bitexen Düzcespor

TFF 3. Lig Altaş TV Ordu 15:00

Elazığ Karakoçan - Darıca G.Birliği

TFF 3. Lig RTV 23 Elazığ 15:00

Yomraspor - Çarşambaspor

TFF 3. Lig Kadırga TV 15:00

İskenderunspor - Şile Yıldız

TFF 3. Lig İskenderunspor Youtube 15:00

Nazilli Bld. - Ankara Demir

TFF 2. Lig Nazilli Belediyespor Facebook 15:00

Erbaaspor - Osmaniyespor

TFF 3. Lig Erbaa Spor Facebook 15:00

Artvin Hopa - Karaman Bld.

TFF 3. Lig Hopaspor TV Youtube 15:00

Tarsus İY - Amedspor

TFF 2. Lig Tarsus İdman Yurdu SK Youtube 15:30

Atromitos - OFI Crete

Yunanistan Süper Ligi Bilyoner TV 15:30

Austria Vienna - Salzburg

Avusturya Bundesliga Bilyoner TV 15:30

Sturm Graz - Rapid Wien

Avusturya Bundesliga Bilyoner TV 16:00

Ankaragücü - Adanaspor

Spor Toto 1. Lig TRT Spor, Bein Sports Max 1 16:00

Kasımpaşa - Adana Demirspor

Spor Toto Süper Lig Bein Sports 1 16:00

Metz - Clermont

Fransa Ligue 1 Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV 16:00

Montpellier - Reims

Fransa Ligue 1 Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV 16:00

Nantes - Angers

Fransa Ligue 1 Bein Sports 3, Bilyoner TV 16:00

Troyes - Strasbourg

Fransa Ligue 1 Bein Sports 4, Bilyoner TV 16:00

Oulu - Ilves

Finlandiya Veikkausliiga Bilyoner TV 16:00

Kalmar - Degerfors

İsveç Allsvenskan Bilyoner TV 16:00

Malmö - AIK Stockholm

İsveç Allsvenskan Bilyoner TV 16:00

Eskilstuna United - Landskrona

İsveç Superettan Bilyoner TV 16:00

Gomel - Dnepr Mogilev

Belarus Vysshaya Liga Bilyoner TV 16:15

Newcastle - Leicester City

İngiltere Premier Lig S Sport, S Sport Plus 16:15

West Ham - Burnley

İngiltere Premier Lig Bein Sports 2, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV 16:30

Arminia Bielefeld - Bayern Münih

Almanya Bundesliga Bilyoner TV 16:30

Krylya Sovetov - Krasnodar

Rusya Premier Lig Bilyoner TV 16:30

Sochi - Lokomotiv Moskova

Rusya Premier Lig Bilyoner TV 17:00

Hobro - Jammerbugt

Danimarka 1. Ligi Bilyoner TV 17:00

Santos - Coritiba

Brezilya Serie A Bilyoner TV 17:00

Burgos - Ibiza

İspanya La Liga 2 Bilyoner TV 17:15

Atletico Madrid - Espanyol

İspanya La Liga Smart Spor HD, Spor Smart, S Sport Plus, Bilyoner TV 17:15

Lamia - Ionikos

Yunanistan Süper Ligi Bilyoner TV 17:30

Zalgiris Vilnius - Suduva

Litvanya A Lyga Bilyoner TV 18:00

Dila Gori - Telavi

Gürcistan Erovnuli Liga Gürcistan Erovmuli Liga Youtube 18:00

Dinamo Tiflis - Samgurali

Gürcistan Erovnuli Liga Gürcistan Erovmuli Liga Youtube 18:00

SKF Sered - Spartak Trnava

Slovakya Fortuna Ligi Bilyoner TV 18:00

Wolfsberger - A.Klagenfurt

Avusturya Bundesliga Bilyoner TV 18:00

SKF Sered - Spartak Trnava

Slovakya Fortuna Ligi Bilyoner TV 18:00

Ceske Budejovice - Bohemians

Çekya 1.Ligi Bilyoner TV 18:00

Hradec Kralove - Sigma Olomouc

Çekya 1.Ligi Bilyoner TV 18:00

Jablonec - Slavia Prag

Çekya 1.Ligi Bilyoner TV 18:00

Slovan Liberec - Karvina

Çekya 1.Ligi Bilyoner TV 18:00

Pardubice - Teplice

Çekya 1.Ligi Bilyoner TV 18:00

Viktoria Plzen - Banik Ostrava

Çekya 1.Ligi Bilyoner TV 18:00

Sparta Prag - Slovacko

Çekya 1.Ligi Bilyoner TV 18:00

Fastav Zlin - Mlada Boleslav

Çekya 1.Ligi Bilyoner TV 18:05

Lyon - Bordeaux

Fransa Ligue 1 Bein Sports 3, Bilyoner TV 18:30

Hoffenheim - Greuther Fürth

Almanya Bundesliga Bein Sports 4, Bilyoner TV 18:30

Union Berlin - E.Frankfurt

Almanya Bundesliga Bein Sports 2, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV 18:30

Wolverhampton - Manchester City

İngiltere Premier Lig Ertelendi Yayın yok 18:30

Chelsea - Crystal Palace

İngiltere FA Cup Tivibu Spor 4, Bilyoner TV 18:30

Elfsborg - Varnamo

İsveç Allsvenskan Bilyoner TV 18:30

Hacken - Göteborg

İsveç Allsvenskan Bilyoner TV 18:30

Sirius - Helsingborg

İsveç Allsvenskan Bilyoner TV 19:00

Viborg - Odense

Danimarka Süper Ligi Bilyoner TV 19:00

Sport Boys - Ayacucho

Peru Primera-Apertura Bilyoner TV 19:00

Nizhny Novgorod - Khimki

Rusya Premier Lig Bilyoner TV 19:15

Huesca - Real Zaragoza

İspanya La Liga 2 Bilyoner TV 19:15

Tenerife - Fuenlabrada

İspanya La Liga 2 Bilyoner TV 19:30

Athletic Bilbao - Celta Vigo

İspanya La Liga Smart Spor HD, Spor Smart, Bilyoner TV 19:30

Aris - PAOK

Yunanistan Süper Ligi Bilyoner TV 19:30

Curico Unido - Antofagasta

Şili Primera Ligi Bilyoner TV 20:00

Dinamo Batum - Gagra

Gürcistan Erovnuli Liga Gürcistan Erovmuli Liga Youtube 20:00

Saburtalo Tiflis - Lokomotif Tiflis

Gürcistan Erovnuli Liga Gürcistan Erovmuli Liga Youtube 20:00

New York City - Real Salt Lake

MLS Bilyoner TV 20:00

Universidad Nacional - Monterrey

Meksika Premier Ligi - Clausura Bilyoner TV 20:30

Samsunspor - Eyüpspor

Spor Toto 1. Lig TRT Spor, Bein Sports Max 1 20:30

B.Leverkusen - Leipzig

Almanya Bundesliga Bein Sports 3, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV 20:30

Giresunspor - Beşiktaş

Spor Toto Süper Lig Bein Sports 1 20:30

Brest - Energetik BGU

Belarus Vysshaya Liga Bilyoner TV 21:00

Lierse - Virton

Belçika 1. B Ligi Bilyoner TV 21:00

Waasland Beveren - Mouscron

Belçika 1. B Ligi Bilyoner TV 21:30

Panathinaikos - Olympiakos

Yunanistan Süper Ligi Bilyoner TV 21:45

PSG - Marsilya

Fransa Ligue 1 Bein Sports 2, Bilyoner TV 22:00

Sevilla - Real Madrid

İspanya La Liga Smart Spor HD, Spor Smart, S Sport Plus, Bilyoner TV 22:00

Flamengo - Sao Paulo

Brezilya Serie A İçtimai TV, Bilyoner TV 22:30

Sporting Lisbon - Benfica

Portekiz Liga NOS S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV 22:30

Huachipato - Universidad Catolica

Şili Primera Ligi Bilyoner TV 22:45

Guairena - Ameliano

Paraguay 1. Ligi - Apertura Bilyoner TV 23:00

Los Angeles FC - Kansas City

MLS Bilyoner TV 23:00

U. Deportes - Alianze Lima

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