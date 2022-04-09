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  3. 17 Nisan 2022 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

17 Nisan 2022 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

17 Nisan 2022 Pazar gününde oynanacak olan futbol maçlarının kanal ve saat bilgileri sporseverler tarafından araştırılıyor. Bu kapsamda 17 Nisan 2022 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının yanıtı haberimizde. İşte maç programı...

17 Nisan 2022 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyanın ilgiyle takip edilen spor organizasyonu olan futbolda ligler devam ediyor. Bu kapsamda birçok ligdeki maçları izlemek isteyen ve takip etmek isteyen futbolseverler internet arama motorlarında 17 Nisan 2022 Pazar gününün maç programını araştırıyor. Bu kapsamda  "17 Nisan 2022  Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? " sorularının yanıtları haberimizde...

17 NİSAN 2022  PAZAR BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR SÜPER LİG, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? İŞTE MAÇ PROGRAMI

17 Nisan 2022 Pazar gününde oynancak olan maçların saat ve kanal bilgilerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.


12:00
Beşiktaş - Ankara BB
Turkcell Kadınlar Futbol Ligi

Beşiktaş Youtube

12:00
TSK Rehabilitasyon - Yeditepe Engelliler
Ampute Futbol Süper Ligi

TRT Spor 2, TRT Spor Yıldız

12:00
Fenerbahçe - Hatayspor
Turkcell Kadınlar Futbol Ligi

FB TV

13:00
Kashiwa Reysol - Kyoto
Japonya J.League

 Bilyoner TV

13:00
Isparta Davraz - Pazarspor
TFF 2. Lig

Ispartaspor Youtube

13:30
Konyaspor - Gaziantep FK
Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1

14:00
Nice - Lorient
Fransa Ligue 1

Bein Sports 3, Bilyoner TV

14:00
Inter Turku - Haka
Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV

14:00
Vasteraas - Utsiktens
İsveç Superettan

Bilyoner TV

14:00
Arsenal Tula - Rostov
Rusya Premier Lig

Bilyoner TV

14:00
FC Vitebsk - Slavia Mozyr
Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV

14:30
Darmstadt 98 - Schalke 04
Almanya Bundesliga 2

Bein Sports 2, Tivibu Spor 4, Bilyoner TV

14:30
Hansa Rostock - Jahn Regensburg
Almanya Bundesliga 2

Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV

14:30
Heidenheim - Erzgebirge Aue
Almanya Bundesliga 2

Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV

14:30
Ingolstadt - Paderborn
Almanya Bundesliga 2

Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV

14:30
Werder Bremen - Nürnberg
Almanya Bundesliga 2

Bein Sports Max 2, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV

15:00
Akhisarspor - Kırklarelispor
TFF 2. Lig

 Yayın Yok

15:00
Kırşehir Bld. - Eskişehirspor
TFF 2. Lig

Neşet Ertaş Taraftar Ailesi Facebook

15:00
Sakaryaspor - Turgutluspor
TFF 2. Lig

Yayın Yok

15:00
Afjet Afyonspor - Sivas Bld.
TFF 2. Lig

Kanal 3 Afyon

15:00
Kütahyaspor - Elazığspor
TFF 3. Lig

Yayın Yok

15:00
Edirnespor - Karşıyaka
TFF 3. Lig

Yayın Yok

15:00
Bolnisi - Torpedo Kutaisi
Gürcistan Erovnuli Liga

Gürcistan Erovmuli Liga Youtube

15:00
Granada - Levante
İspanya La Liga

 Smart Spor HD, Spor Smart, Bilyoner TV

15:00
Vendsyssel - Esbjerg
Danimarka 1. Ligi

Bilyoner TV

15:00
Fredericia - Helsingor
Danimarka 1. Ligi

Bilyoner TV

15:00
Ankaraspor - Vanspor
TFF 2. Lig

TRT Kürdi

15:00
Ponferradina - Lugo
İspanya La Liga 2

Bilyoner TV

15:00
Somaspor - Etimesgut Bld.
TFF 2. Lig

Siyah İnciler Facebook

15:00
Kütahyaspor - Elazığspor
TFF 3. Lig

Kütahyaspor Facebook

15:00
52 Orduspor - Bitexen Düzcespor
TFF 3. Lig

Altaş TV Ordu

15:00
Elazığ Karakoçan - Darıca G.Birliği
TFF 3. Lig

RTV 23 Elazığ

15:00
Yomraspor - Çarşambaspor
TFF 3. Lig

Kadırga TV

15:00
İskenderunspor - Şile Yıldız
TFF 3. Lig

İskenderunspor Youtube

15:00
Nazilli Bld. - Ankara Demir
TFF 2. Lig

Nazilli Belediyespor Facebook

15:00
Erbaaspor - Osmaniyespor
TFF 3. Lig

Erbaa Spor Facebook

15:00
Artvin Hopa - Karaman Bld.
TFF 3. Lig

Hopaspor TV Youtube

15:00
Tarsus İY - Amedspor
TFF 2. Lig

Tarsus İdman Yurdu SK Youtube

15:30
Atromitos - OFI Crete
Yunanistan Süper Ligi

Bilyoner TV

15:30
Austria Vienna - Salzburg
Avusturya Bundesliga

Bilyoner TV

15:30
Sturm Graz - Rapid Wien
Avusturya Bundesliga

Bilyoner TV

16:00
Ankaragücü - Adanaspor
Spor Toto 1. Lig

 TRT Spor, Bein Sports Max 1

16:00
Kasımpaşa - Adana Demirspor
Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1

16:00
Metz - Clermont
Fransa Ligue 1

Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV

16:00
Montpellier - Reims
Fransa Ligue 1

Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV

16:00
Nantes - Angers
Fransa Ligue 1

 Bein Sports 3, Bilyoner TV

16:00
Troyes - Strasbourg
Fransa Ligue 1

Bein Sports 4, Bilyoner TV

16:00
Oulu - Ilves
Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV

16:00
Kalmar - Degerfors
İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV

16:00
Malmö - AIK Stockholm
İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV

16:00
Eskilstuna United - Landskrona
İsveç Superettan

Bilyoner TV

16:00
Gomel - Dnepr Mogilev
Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV

16:15
Newcastle - Leicester City
İngiltere Premier Lig

S Sport, S Sport Plus

16:15
West Ham - Burnley
İngiltere Premier Lig

Bein Sports 2, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV

16:30
Arminia Bielefeld - Bayern Münih
Almanya Bundesliga

Bilyoner TV

16:30
Krylya Sovetov - Krasnodar
Rusya Premier Lig

Bilyoner TV

16:30
Sochi - Lokomotiv Moskova
Rusya Premier Lig

Bilyoner TV

17:00
Hobro - Jammerbugt
Danimarka 1. Ligi

Bilyoner TV

17:00
Santos - Coritiba
Brezilya Serie A

Bilyoner TV

17:00
Burgos - Ibiza
İspanya La Liga 2

Bilyoner TV

17:15
Atletico Madrid - Espanyol
İspanya La Liga

Smart Spor HD, Spor Smart, S Sport Plus, Bilyoner TV

17:15
Lamia - Ionikos
Yunanistan Süper Ligi

Bilyoner TV

17:30
Zalgiris Vilnius - Suduva
Litvanya A Lyga

Bilyoner TV

18:00
Dila Gori - Telavi
Gürcistan Erovnuli Liga

Gürcistan Erovmuli Liga Youtube

18:00
Dinamo Tiflis - Samgurali
Gürcistan Erovnuli Liga

Gürcistan Erovmuli Liga Youtube

18:00
SKF Sered - Spartak Trnava
Slovakya Fortuna Ligi

Bilyoner TV

18:00
Wolfsberger - A.Klagenfurt
Avusturya Bundesliga

Bilyoner TV

18:00
SKF Sered - Spartak Trnava
Slovakya Fortuna Ligi

Bilyoner TV

18:00
Ceske Budejovice - Bohemians
Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV

18:00
Hradec Kralove - Sigma Olomouc
Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV

18:00
Jablonec - Slavia Prag
Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV

18:00
Slovan Liberec - Karvina
Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV

18:00
Pardubice - Teplice
Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV

18:00
Viktoria Plzen - Banik Ostrava
Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV

18:00
Sparta Prag - Slovacko
Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV

18:00
Fastav Zlin - Mlada Boleslav
Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV

18:05
Lyon - Bordeaux
Fransa Ligue 1

Bein Sports 3, Bilyoner TV

18:30
Hoffenheim - Greuther Fürth
Almanya Bundesliga

Bein Sports 4, Bilyoner TV

18:30
Union Berlin - E.Frankfurt
Almanya Bundesliga

Bein Sports 2, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV

18:30
Wolverhampton - Manchester City
İngiltere Premier Lig Ertelendi

Yayın yok

18:30
Chelsea - Crystal Palace
İngiltere FA Cup

Tivibu Spor 4, Bilyoner TV

18:30
Elfsborg - Varnamo
İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV

18:30
Hacken - Göteborg
İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV

18:30
Sirius - Helsingborg
İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV

19:00
Viborg - Odense
Danimarka Süper Ligi

Bilyoner TV

19:00
Sport Boys - Ayacucho
Peru Primera-Apertura

Bilyoner TV

19:00
Nizhny Novgorod - Khimki
Rusya Premier Lig

Bilyoner TV

19:15
Huesca - Real Zaragoza
İspanya La Liga 2

Bilyoner TV

19:15
Tenerife - Fuenlabrada
İspanya La Liga 2

Bilyoner TV

19:30
Athletic Bilbao - Celta Vigo
İspanya La Liga

Smart Spor HD, Spor Smart, Bilyoner TV

19:30
Aris - PAOK
Yunanistan Süper Ligi

Bilyoner TV

19:30
Curico Unido - Antofagasta
Şili Primera Ligi

Bilyoner TV

20:00
Dinamo Batum - Gagra
Gürcistan Erovnuli Liga

Gürcistan Erovmuli Liga Youtube

20:00
Saburtalo Tiflis - Lokomotif Tiflis
Gürcistan Erovnuli Liga

Gürcistan Erovmuli Liga Youtube

20:00
New York City - Real Salt Lake
MLS

Bilyoner TV

20:00
Universidad Nacional - Monterrey
Meksika Premier Ligi - Clausura

Bilyoner TV

20:30
Samsunspor - Eyüpspor
Spor Toto 1. Lig

TRT Spor, Bein Sports Max 1

20:30
B.Leverkusen - Leipzig
Almanya Bundesliga

 Bein Sports 3, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV

20:30
Giresunspor - Beşiktaş
Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1

20:30
Brest - Energetik BGU
Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV

21:00
Lierse - Virton
Belçika 1. B Ligi

Bilyoner TV

21:00
Waasland Beveren - Mouscron
Belçika 1. B Ligi

Bilyoner TV

21:30
Panathinaikos - Olympiakos
Yunanistan Süper Ligi

Bilyoner TV

21:45
PSG - Marsilya
Fransa Ligue 1

Bein Sports 2, Bilyoner TV

22:00
Sevilla - Real Madrid
İspanya La Liga

Smart Spor HD, Spor Smart, S Sport Plus, Bilyoner TV

22:00
Flamengo - Sao Paulo
Brezilya Serie A

İçtimai TV, Bilyoner TV

22:30
Sporting Lisbon - Benfica
Portekiz Liga NOS

S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV

22:30
Huachipato - Universidad Catolica
Şili Primera Ligi

Bilyoner TV

22:45
Guairena - Ameliano
Paraguay 1. Ligi - Apertura

Bilyoner TV

23:00
Los Angeles FC - Kansas City
MLS

Bilyoner TV

23:00
U. Deportes - Alianze Lima
Peru Primera-Apertura

Bilyoner TV

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
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