17 Nisan 2022 Pazar hava durumu: Camları silmeyin, çamur yağacak!

"17 Nisan 2022 Pazar bugün hava nasıl?" sorusunun yanıtına Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama dahilinde yanıt verdik. Bu sabah gözünü karanlık havaya açan vatandaşlar "17 Nisan 2022 Pazar hava durumu" konu başlığında göz gezdiriyor. Meteorolojiden kuvvetli yapış, rüzgar ve toz aşınımı uyarısı geldi. Haberimizde merak edilen günlük hava durumu tahminlerinin detaylarına yer verdik.

17 NİSAN 2022 CUMA HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelerde, "

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz (Sinop hariç) ile Antalya'nın batı ilçelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis, doğu kesimlerde buzlanma don olayı bekleniyor. Ülkemizin batı ve iç kesimlerine Afrika üzerinden toz taşınımı beklenmektedir. Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır.

Kuzeybatı kesimlerde 2 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde 2 ila 4 derece artacağı ve Ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor." ifadeleri yer aldı.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Marmara'nın batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamlar ,sel, su baskını gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

TOZ TAŞINIMI UYARISI: Ülkemizin batı ve iç kesimlerine Afrika üzerinden toz taşınımı beklendiğinden görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, yağış alan bölgelerde çamur şeklinde yağış, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda pus, yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Güney Ege kıyılarında güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Yarın toz taşınımı bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MANİSA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

AKDENİZ

Az bulutlu, Batı Akdeniz'in parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Antalya'nın batı ilçelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Akdeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına(40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 29°C

Az bulutlu

ANTALYA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç ve batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç ve batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

MERSİN °C, 25°C

Az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeybatı kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak yağışlı

KONYA °C, 22°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

SİVAS °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Sinop hariç bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

BOLU °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır. Sabah ve gece saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer buzlanma ve don ile birlikte sis ve pus bekleniyor.

AMASYA °C, 27°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT °C, 26°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer sis ve pus bekleniyor.

ERZURUM °C, 16°C

Parçalı bulutlu

KARS °C, 15°C

Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 24°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 14°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 24°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 27°C

Az bulutlu ve açık