17 Nisan bugün hangi diziler var? |17 Nisan Cuma yayın akışı
17 Nisan Cuma kanallarda neler var? Yeni bölümleriyle yayınlanacak olan Bir zamanlar Çukurova, Mucize Doktor, Hekimoğlu yeni bölümleri yayınlanacak mı? Hangi kanallarda hangi diziler var? İşte 17 Nisan Cuma Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı
17 Nisan Cuma bugün hangi diziler var? Yeni bölümleriyle yayınlanacak olan Avlu,Çocuklar duymasın, Bir zamanlar Çukurova,Çarpışma, Sen Anlat Karadeniz Tek Yürek, yeni bölümlerinde neler yaşanacak? Hangi kanallarda hangi diziler var? İşte 17 Nisan Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…
17 NİSAN BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?
Vatandaşlar sevdikleri dizilerin başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başladı. İşte sizler için hazırladığımız 17 Nisan Cuma Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…
17 Nisan Cuma ATV Yayın Akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT
13:00 Atv Gün Ortası
14:00 KURULUŞ OSMAN
16.20 ESRA EROL'DA
19:00 ATV Ana Haber Bülteni
20:00 Kardeş Payı
22:45 Kardeş Payı
17 Nisan Cuma KANAL D Yayın Akışı
07.30 BALÇİÇEK İLE DR. CANKURTARAN
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
10:45 Aşk-ı Memnu
13:35 GELİNİM MUTFAKTA
16.15 ARKA SOKAKLAR
18:45 Kanal D ANA HABER
20:00 ARKA SOKAKLAR
23:45 BEYAZ SHOW (TKR)
17 Nisan Cuma STAR TV Yayın Akışı
07:00 MESUT YAR İLE BUGÜN
09.30 Sevdim Seni Bir Kere
10.45 KİRALIK AŞK
13:30 Gerçeğin Peşinde
16.30 Erkenci Kuş
18:45 STAR HABER
20:00 MEDCEZİR
23:15 HALİL NECİPOĞLU İLE RAMAZANA DOĞRU
00:30 GÜZEL KÖYLÜ
17 Nisan Cuma SHOW TV Yayın Akışı
06:00 KUAFÖRÜM SENSİN
08:00 Kendine İyi Bak
09.30 ZAHİDE YETİŞ'LE
12:45 KUAFÖRÜM SENSİN
16.00 KUZEY YILDIZI İLK AŞK
18:45 Show TV Ana Haber
20:00 GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW
23:15 YAĞMUR: KIYAMET ÇİÇEĞİ
17 Nisan Cuma FOX TV Yayın Akışı
07:15 Çalar Saat
11:00 ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN
13:00 DÜNYA AVUCUNUZDA
14:00 TEMİZLİK BENİM İŞİM
16.00 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA
19:00 FATİH PORTAKAL İle Fox Ana Haber
20.30 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA
23:30 GEÇMİŞ OLSUN
17 Nisan Cuma TV8 Yayın Akışı
07:00 8'de Sağlık / Yeni Bölüm
09:30 Survivor 2020 Ünlüler - Gönüllüler
12:00 Survivor Panorama / Canlı
15:00 Doya Doya Moda / Yeni Bölüm
20:00 Survivor 2020 Ünlüler - Gönüllüler / Yeni Bölüm
00:15 Survivor Ekstra / Canlı
02:45 Doya Doya Moda
17 Nisan Cuma TRT1 Yayın Akışı
07:55 Tutunamayanlar
09:30 İyi Fikir
11:30 Nostalji Kuşağı "Ferhunde Hanımlar"
13:15 Dert Ortağı
13: 45 Zinde Kal
14:45 Sağlıklı Mutfak
15:45 Uzaktan Erişim
17:00Türk Sineması "Ağlıyorum"
19:00 Ana Haber
20:00 Türk Sineması "Düğün Dernek"
22:4 Ev Yapımı
00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
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