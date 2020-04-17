17 Nisan bugün hangi diziler var? |17 Nisan Cuma yayın akışı

17 Nisan Cuma bugün hangi diziler var? Yeni bölümleriyle yayınlanacak olan Avlu,Çocuklar duymasın, Bir zamanlar Çukurova,Çarpışma, Sen Anlat Karadeniz Tek Yürek, yeni bölümlerinde neler yaşanacak? Hangi kanallarda hangi diziler var? İşte 17 Nisan Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…

17 NİSAN BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?

Vatandaşlar sevdikleri dizilerin başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başladı. İşte sizler için hazırladığımız 17 Nisan Cuma Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…

17 Nisan Cuma ATV Yayın Akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

13:00 Atv Gün Ortası

14:00 KURULUŞ OSMAN

16.20 ESRA EROL'DA

19:00 ATV Ana Haber Bülteni

20:00 Kardeş Payı

22:45 Kardeş Payı

17 Nisan Cuma KANAL D Yayın Akışı

07.30 BALÇİÇEK İLE DR. CANKURTARAN

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

10:45 Aşk-ı Memnu

13:35 GELİNİM MUTFAKTA

16.15 ARKA SOKAKLAR

18:45 Kanal D ANA HABER

20:00 ARKA SOKAKLAR

23:45 BEYAZ SHOW (TKR)

17 Nisan Cuma STAR TV Yayın Akışı

07:00 MESUT YAR İLE BUGÜN

09.30 Sevdim Seni Bir Kere

10.45 KİRALIK AŞK

13:30 Gerçeğin Peşinde

16.30 Erkenci Kuş

18:45 STAR HABER

20:00 MEDCEZİR

23:15 HALİL NECİPOĞLU İLE RAMAZANA DOĞRU

00:30 GÜZEL KÖYLÜ

17 Nisan Cuma SHOW TV Yayın Akışı

06:00 KUAFÖRÜM SENSİN

08:00 Kendine İyi Bak

09.30 ZAHİDE YETİŞ'LE

12:45 KUAFÖRÜM SENSİN

16.00 KUZEY YILDIZI İLK AŞK

18:45 Show TV Ana Haber

20:00 GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW

23:15 YAĞMUR: KIYAMET ÇİÇEĞİ

17 Nisan Cuma FOX TV Yayın Akışı

07:15 Çalar Saat

11:00 ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN

13:00 DÜNYA AVUCUNUZDA

14:00 TEMİZLİK BENİM İŞİM

16.00 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA

19:00 FATİH PORTAKAL İle Fox Ana Haber

20.30 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA

23:30 GEÇMİŞ OLSUN

17 Nisan Cuma TV8 Yayın Akışı

07:00 8'de Sağlık / Yeni Bölüm

09:30 Survivor 2020 Ünlüler - Gönüllüler

12:00 Survivor Panorama / Canlı

15:00 Doya Doya Moda / Yeni Bölüm

20:00 Survivor 2020 Ünlüler - Gönüllüler / Yeni Bölüm

00:15 Survivor Ekstra / Canlı

02:45 Doya Doya Moda



17 Nisan Cuma TRT1 Yayın Akışı

07:55 Tutunamayanlar

09:30 İyi Fikir

11:30 Nostalji Kuşağı "Ferhunde Hanımlar"

13:15 Dert Ortağı

13: 45 Zinde Kal

14:45 Sağlıklı Mutfak

15:45 Uzaktan Erişim

17:00Türk Sineması "Ağlıyorum"

19:00 Ana Haber

20:00 Türk Sineması "Düğün Dernek"

22:4 Ev Yapımı

00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi