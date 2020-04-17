17 Nisan Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?
Gelinim Mutfakta’da gelinler bugün yine kıyasıya yarışıyor. Gelinim Mutfakta’da bugünkü çeyrek altını kim aldı? Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta kim elendi? Puan tablosu nedir? 17 Nisan Gelinim Mutfakta’da günün birincisi ve çeyrek altını kazanan gelini haberimizde...
Yeni haftanın yeni yarışmacıları olan Neslihan,Yağmur, Yağnur, Hatice mutfağa hızlı başlıyorlar. Birlikte kaynanalar odasına kendi düzenlerini koyuyorlar!
Kanal D Gelinim Mutfakta 17 Nisan canlı izlemek için linki tıklayınız
GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN MENÜSÜ
Gelinim Mutfakta Çikolatalı Dev Cupcake tarifi
Hüsniye Kaynana:
Hatice Gelin: 3 (kendi gelini)
Burçin Gelin: 3 puan
Neslihan Gelin: 5 puan
Yağnur Gelin: 1 puan
Nilgün Kaynana
Yağnur Gelin: 2 puan (kendi gelini)
Burçin Gelin: 1 puan
Neslihan gelin: 4 puan
Hatice Gelin: 5 puan
Özden kaynana:
Burçin gelin: 1 Puan (kendi gelini)
Neslihan gelin: 5 puan
Yağnur gelin: 1 puan
Hatice gelin: 1 puan
Reyhan Kaynana:
Neslihan gelin: 5 (kendi gelini)
Burçin gelin: 3 puan
Yağnur gelin: 3 puan
Hatice gelin: 1 puan
GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM ALDI?
Günün en yüksek puanını alan gelin Neslihan oldu
Günün en düşük puanını alan gelin Yağnur oldu
Çeyrek altını alan gelin ise Neslihanoldu
Beş altın bileziğin sahibi Hatice oldu
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