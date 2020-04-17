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17 Nisan Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Gelinim Mutfakta’da gelinler bugün yine kıyasıya yarışıyor. Gelinim Mutfakta’da bugünkü çeyrek altını kim aldı? Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta kim elendi? Puan tablosu nedir? 17 Nisan Gelinim Mutfakta’da günün birincisi ve çeyrek altını kazanan gelini haberimizde...

17 Nisan Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Yeni haftanın yeni yarışmacıları olan Neslihan,Yağmur, Yağnur, Hatice mutfağa hızlı başlıyorlar. Birlikte kaynanalar odasına kendi düzenlerini koyuyorlar! 

Kanal D Gelinim Mutfakta 17 Nisan canlı izlemek için linki tıklayınız

GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN MENÜSÜ

Gelinim Mutfakta Çikolatalı Dev Cupcake tarifiGelinim Mutfakta Çikolatalı Dev Cupcake tarifi

Hüsniye Kaynana:

Hatice Gelin: 3 (kendi gelini)

Burçin Gelin: 3 puan 

Neslihan Gelin: 5 puan                                          

Yağnur Gelin: 1 puan

Nilgün Kaynana

Yağnur Gelin: 2 puan (kendi gelini)

Burçin Gelin: 1 puan

Neslihan gelin: 4 puan

Hatice Gelin: 5 puan

Özden kaynana:

Burçin gelin: 1 Puan (kendi gelini)

Neslihan gelin: 5 puan

Yağnur gelin: 1 puan                                                                     

Hatice gelin: 1 puan

Reyhan Kaynana:

Neslihan gelin: 5 (kendi gelini)

Burçin gelin: 3 puan

Yağnur gelin: 3 puan 

Hatice gelin: 1 puan

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM ALDI?

Günün en yüksek puanını alan gelin Neslihan oldu

Günün en düşük puanını alan gelin Yağnur oldu

Çeyrek altını alan gelin ise Neslihanoldu

Beş altın bileziğin sahibi Hatice oldu




GÜNDEM ÖZETİ


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