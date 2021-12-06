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17 Ocak 2022 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

17 Ocak 2022 Pazartesi günü oynanacak futbol maçları sporseverler tarafından oldukça merak ediliyor. Karşılaşmalar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler 17 Ocak 2022 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programına haberimizde yer verdik...

17 Ocak 2022 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 17 Ocak 2022 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...

17 OCAK 2022 PAZARTESİ GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR, VAR, KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

17 Ocak 2022 Pazartesi oynanacak olan maçların saat ve kanal bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

09:00
Kura Çekimi
AFC Şampiyonlar Ligi
Bilyoner TV

11:00
Kura Çekimi
AFC Asya Kupası
Sport Smart

19:00
Burkina Faso - Etiyopya
CAF Afrika Uluslar Kupasi
Sport Smart
Bilyoner TV

19:00
Yeşil Burun Adaları - Kamerun
CAF Afrika Uluslar Kupasi

20:00
Gençlerbirliği - Adanaspor
Spor Toto 1. Lig
TRT Spor, Bein Sports Max 1

20:30
Bologna - Napoli
İtalya Serie A
S Sport, S Sport Plus, ​​​​​​​Bilyoner TV

20:30
Milan - Spezia
İtalya Serie A
S Sport, S Sport Plus, ​​​​​​​Bilyoner TV

21:00
FIFA En İyiler Ödül Töreni
Ödül Töreni
Bein Sports, Bein Sports 1

22:00
Ajax - Den Bosch
Hollanda Eerste Divisie
​​​​​​​Bilyoner TV

22:45
Fiorentina - Genoa
İtalya Serie A
S Sport, S Sport Plus, ​​​​​​​Bilyoner TV

22:45
Paris FC - Le Havre
Fransa Ligue 2
Bein Sports 2, ​​​​​​​Bilyoner TV

22:45
Celtic - Hibernian
İskoçya Premier Lig
​​​​​​​Bilyoner TV

23:15
Portimonense - Guimaraes
Portekiz Liga NOS
Bilyoner TV

Ramazan Sarı
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