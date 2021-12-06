Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 17 Ocak 2022 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...

17 OCAK 2022 PAZARTESİ GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR, VAR, KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

17 Ocak 2022 Pazartesi oynanacak olan maçların saat ve kanal bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

09:00

Kura Çekimi

AFC Şampiyonlar Ligi

Bilyoner TV

11:00

Kura Çekimi

AFC Asya Kupası

Sport Smart

19:00

Burkina Faso - Etiyopya

CAF Afrika Uluslar Kupasi

Sport Smart

Bilyoner TV

19:00

Yeşil Burun Adaları - Kamerun

CAF Afrika Uluslar Kupasi

20:00

Gençlerbirliği - Adanaspor

Spor Toto 1. Lig

TRT Spor, Bein Sports Max 1

20:30

Bologna - Napoli

İtalya Serie A

S Sport, S Sport Plus, ​​​​​​​Bilyoner TV

20:30

Milan - Spezia

İtalya Serie A

S Sport, S Sport Plus, ​​​​​​​Bilyoner TV

21:00

FIFA En İyiler Ödül Töreni

Ödül Töreni

Bein Sports, Bein Sports 1

22:00

Ajax - Den Bosch

Hollanda Eerste Divisie

​​​​​​​Bilyoner TV

22:45

Fiorentina - Genoa

İtalya Serie A

S Sport, S Sport Plus, ​​​​​​​Bilyoner TV

22:45

Paris FC - Le Havre

Fransa Ligue 2

Bein Sports 2, ​​​​​​​Bilyoner TV

22:45

Celtic - Hibernian

İskoçya Premier Lig

​​​​​​​Bilyoner TV

23:15

Portimonense - Guimaraes

Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV