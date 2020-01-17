17 Ocak bugün hangi diziler var? |17 Ocak Cuma yayın akışı

17 Ocak Cuma bugün hangi diziler var? Yeni bölümleriyle yayınlanacak olan Avlu,Çocuklar duymasın, Bir zamanlar Çukurova,Çarpışma, Sen Anlat Karadeniz Tek Yürek, yeni bölümlerinde neler yaşanacak? Hangi kanallarda hangi diziler var? İşte 17 Ocak Cuma Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…

17 OCAK BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?

Vatandaşlar sevdikleri dizilerin başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başladı. İşte sizler için hazırladığımız 17 Ocak Cuma Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…

17 Ocak Cuma ATV Yayın Akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

13:00 Atv Gün Ortası

14:00 KURULUŞ OSMAN

16.20 ESRA EROL'DA

19:00 ATV Ana Haber Bülteni

20:00 JUMANJİ: VAHŞİ ORMAN

22.30 HERCAİ

01.50 SON DURAK

17 Ocak Cuma KANAL D Yayın Akışı

07.30 BALÇİÇEK İLE DR. CANKURTARAN

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11.00 Müge ve Gülşen'le 2.sayfa

13.00 Gelinim Mutfakta

16.00 ARKA SOKAKLAR

18:45 Kanal D ANA HABER

20:00 ARKA SOKAKLAR (TKR)

23:15 TAKSİ 5

01.15 TAKSİ 5

17 Ocak Cuma STAR TV Yayın Akışı

07:00 MESUT YAR İLE BUGÜN

09.30 Sevdim Seni Bir Kere

10.45 SEVGİLİ GEÇMİŞ

13:30 Gerçeğin Peşinde

16.30 EN GÜZEL BÖLÜM

16.45 Sevdim Seni Bir Kere

18:45 STAR HABER

20:00 HERCAİ

00.20 SON DURAK

17 Ocak Cuma SHOW TV Yayın Akışı

06:00 KUAFÖRÜM SENSİN

08:00 Kendine İyi Bak

09.30 ZAHİDE YETİŞ'LE

12:45 Kuaförüm sensin

16:00 KUZEY YILDIZI AŞK

18:45 Show TV Ana Haber

20:00 GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW

00:15 ZEMHERİ

17 Ocak Cuma FOX TV Yayın Akışı

07:15 Çalar Saat

10:00 ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN

12.15 ŞEVKAT YERİMDAR

14:00 TEMİZLİK BENİM İŞİM

16.00 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA

19:00 FATİH PORTAKAL İle Fox Ana Haber

20:00 BENİMLE SÖYLE

00.45 İLK BULUŞMA

17 Ocak Cuma TV8 Yayın Akışı

07:00 8'de Sağlık / Yeni Bölüm

08:00 8'de Bugün / Canlı

09:30 Gel Konuşalım / Canlı

11:45 Doya Doya Moda

12:45 Doya Doya Moda / Yeni Bölüm

16:00 Seda Sayan ile Yemekteyiz / Yeni Bölüm

19.00 Ailecek Şaşkınız

20.00 O Ses Türkiye / Yeni Bölüm

00.15 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular / Yeni Bölüm

17 Ocak Cuma TRT1 Yayın Akışı

06:05 Seksenler

07:10 İncir Ağacı

08:20 Şampiyon

11:30 1'de Bugün

11:45 Hapishanedeki Çiçek

13:00 Aileler Yarışıyor

15:00 1'de Bugün

15:10 İncir Ağacı

17:00 Seksenler

19:00 Ana Haber

20:00 Payitaht "Abdülhamid"

00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi