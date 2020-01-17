17 Ocak Gelinim Mutfakta puanları |Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı?

Yeni haftanın yeni yarışmacıları olan Habibe ve gelini Betül mutfağa hızlı başlıyorlar. Birlikte kaynanalar odasına kendi düzenlerini koyuyorlar!

GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN MENÜSÜ

Düğülü Haşhaş Tatlısı nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta Düğülü Haşhaş Tatlısı tarifi

Özden Kaynana:

Burçin Gelin: puan ( kendi gelini)

Aleyna Gelin: puan

Elif Gelin: puan

Betül Gelin: puan

Çiğdem Kaynana

Elif Gelin: puan ( kendi gelini)

Burçin Gelin: puan

Aleyna gelin: puan

Betül Gelin: puan

Macide kaynana:

Aleyna Gelin: Puan (kendi gelini)

Betül gelin: puan

Elif Gelin: puan

Burçin Gelin: puan

Habibe Kaynana:

Betül gelin: (kendi gelini)

Aleyna gelin: puan

Elif gelin: puan

Burçin gelin: puan

Gelinim Mutfakta'nın günün en yüksek puanını alan gelini "..." oldu Günün en düşük puanını ise "..." aldı