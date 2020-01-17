17 Ocak Gelinim Mutfakta puanları |Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı?
Gelinim Mutfakta’da gelinler bugün yine kıyasıya yarışıyor. Gelinim Mutfakta’da bugünkü çeyrek altını kim aldı? Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta kim elendi? Puan tablosu nedir? 17 Ocak Gelinim Mutfakta’da günün birincisi ve çeyrek altını kazanan gelini haberimizde...
Yeni haftanın yeni yarışmacıları olan Habibe ve gelini Betül mutfağa hızlı başlıyorlar. Birlikte kaynanalar odasına kendi düzenlerini koyuyorlar!
Kanal D Gelinim Mutfakta 17 Ocak Ocak canlı izlemek için linki tıklayınız
GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN MENÜSÜ
Düğülü Haşhaş Tatlısı nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta Düğülü Haşhaş Tatlısı tarifi
Özden Kaynana:
Burçin Gelin: puan (kendi gelini)
Aleyna Gelin: puan
Elif Gelin: puan
Betül Gelin: puan
Çiğdem Kaynana
Elif Gelin: puan (kendi gelini)
Burçin Gelin: puan
Aleyna gelin: puan
Betül Gelin: puan
Macide kaynana:
Aleyna Gelin: Puan (kendi gelini)
Betül gelin: puan
Elif Gelin: puan
Burçin Gelin: puan
Habibe Kaynana:
Betül gelin: (kendi gelini)
Aleyna gelin: puan
Elif gelin: puan
Burçin gelin: puan
Gelinim Mutfakta'nın günün en yüksek puanını alan gelini "..." oldu Günün en düşük puanını ise "..." aldı
***Çeyrek altını alan gelin ise "...." oldu***
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