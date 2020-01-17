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  3. 17 Ocak Gelinim Mutfakta puanları |Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı?

17 Ocak Gelinim Mutfakta puanları |Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı?

Gelinim Mutfakta’da gelinler bugün yine kıyasıya yarışıyor. Gelinim Mutfakta’da bugünkü çeyrek altını kim aldı? Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta kim elendi? Puan tablosu nedir? 17 Ocak Gelinim Mutfakta’da günün birincisi ve çeyrek altını kazanan gelini haberimizde...

17 Ocak Gelinim Mutfakta puanları |Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı?

Yeni haftanın yeni yarışmacıları olan Habibe ve gelini Betül mutfağa hızlı başlıyorlar.  Birlikte kaynanalar odasına kendi düzenlerini koyuyorlar! 

Kanal D Gelinim Mutfakta 17 Ocak Ocak canlı izlemek için linki tıklayınız

GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN MENÜSÜ

Düğülü Haşhaş Tatlısı nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta Düğülü Haşhaş Tatlısı tarifiDüğülü Haşhaş Tatlısı nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta Düğülü Haşhaş Tatlısı tarifi

Özden Kaynana:

Burçin Gelin:  puan (kendi gelini)

Aleyna Gelin:  puan

Elif Gelin:  puan                                          

Betül Gelin:  puan

Çiğdem Kaynana

Elif Gelin: puan  (kendi gelini)

Burçin Gelin:  puan

Aleyna gelin:  puan

Betül Gelin:  puan

Macide kaynana:

Aleyna Gelin: Puan (kendi gelini)

Betül gelin: puan

Elif Gelin:  puan                                                                     

Burçin Gelin:  puan

Habibe Kaynana:

Betül gelin:  (kendi gelini)

Aleyna gelin:  puan

Elif gelin: puan 

Burçin gelin:  puan

Gelinim Mutfakta'nın günün en yüksek puanını alan gelini "..." oldu Günün en düşük puanını ise "..." aldı

***Çeyrek altını alan gelin ise "....oldu***



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