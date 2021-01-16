Elektrik kesintisi 18 Ocak Pazartesi 2021 BEDAŞ16 Ocak Cumartesi su kesintisi | İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli su kesintisi | İSKİ - ASKİ - İZSU - İSU kesinti17 Ocak Pazar su kesintisi | İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli su kesintisi | İSKİ - ASKİ - İZSU - İSU kesintiWhatsApp geri adım attı mı? | WhatsApp gizlilik sözleşmesini erteledi mi? | Ne zamana ertelendi?Son Dakika haberi: Tepkilerin ardından WhatsApp'tan dikkat çeken karar!Donald Trump kararını verdi! FBI ve Federal Savcılık'tan dikkat çeken açıklama"2021 Yılı Yatırım Programı" Resmi Gazete'de yayımlandıFenerbahçe'den 'Bright Osayi-Samuel' açıklamasıGelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu'ndan Özdağ açıklaması!İran Dışişleri Bakanı Zarif: Trump'ın olmadığı bir dünya daha güzel olacak
İstanbul3 °C
  1. HABERLER
  2. HAYAT VE YAŞAM
  3. 17 Ocak Pazar su kesintisi | İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli su kesintisi | İSKİ - ASKİ - İZSU - İSU kesinti

17 Ocak Pazar su kesintisi | İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli su kesintisi | İSKİ - ASKİ - İZSU - İSU kesinti

17 Ocak Pazar tarihinde meydana gelecek su kesintileri illerin Kanalizasyon ve Sular İdaresi'ne bağlı resmi web sitelerinde yayımlandı. Biz de İstanbul, Ankara, İzmir ve Kocaeli'de yaşanacak su kesintileriyle ilgili tüm ilgileri haberimizde yer verdik.

17 Ocak Pazar su kesintisi | İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli su kesintisi | İSKİ - ASKİ - İZSU - İSU kesinti

17 Ocak Pazar tarihinde yaşanacak planlı su kesintileri, kentlerin Kanalizasyon ve Sular İdaresi tarafından belirlenerek resmi web sitelerinde yayımlanıyor. Vatandaşların bilgi sahibi olmaları ve gerekli önlemleri almaları adına biz de haberimizde İstanbul, Ankara, İzmir ve Kocaeli'de yaşanacak kesinti bilgilerini haberimizde derledik. İşte 17 Ocak Pazar 2021 İSKİ - ASKİ - İZSU ve İSU kesinti bilgileri 

17 OCAK PAZAR İSKİ SU KESİNTİSİ

İstanbul'da, 17 Ocak Pazar 2021 tarihinde yaşanacak planlı su kesintisi bilgisi bulunmamaktadır. İSKİ'nin resmi internet sitesinde yayımlanan verilere yenisi eklendiğinde haberimiz güncellenecektir.

17 OCAK PAZAR ASKİ SU KESİNTİSİ

İstanbul'da, 17 Ocak Pazar 2021 tarihinde yaşanacak planlı su kesintisi bilgisi bulunmamaktadır. İSKİ'nin resmi internet sitesinde yayımlanan verilere yenisi eklendiğinde haberimiz güncellenecektir.

17 OCAK PAZAR İZSU SU KESİNTİSİ

İstanbul'da,17 Ocak Pazar  2021 tarihinde yaşanacak planlı su kesintisi bilgisi bulunmamaktadır. İSKİ'nin resmi internet sitesinde yayımlanan verilere yenisi eklendiğinde haberimiz güncellenecektir.

17 OCAK PAZAR İSU SU KESİNTİSİ

İstanbul'da, 17 Ocak Pazar  2021 tarihinde yaşanacak planlı su kesintisi bilgisi bulunmamaktadır. İSKİ'nin resmi internet sitesinde yayımlanan verilere yenisi eklendiğinde haberimiz güncellenecektir.

Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü
HABERE YORUM KAT