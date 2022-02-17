17 Şubat 2022 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?
Televizyon izleyicileri hangi dizilerin hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? Peki, 17 Şubat 2022 Perşembe televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?
TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konu başlıkları arasında. Medya gündemini yakından takip edenler, 17 Şubat 2022 Perşembe günü televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor. Peki, Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? İşte detaylar...
17 ŞUBAT PERŞEMBE TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 8’de Sağlık
08:30 Müge ve Gülşen’le 2.Sayfa
11:15 Survivor All Star
13:30 Survivor Panaroma
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 Kara Komik Filmler: 2 Arada & Kaçamak
17 ŞUBAT PERŞEMBE KANAL D YAYIN AKIŞI
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Haber
20:00 Camdaki Kız
17 ŞUBAT PERŞEMBE ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
16:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
16:20 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Bir Zamanlar Çukurova
17 ŞUBAT PERŞEMBE SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:15 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:10 Senin Hayatın
18:45 Show Ana Haber
20:00 Baba (Tekrar)
17 ŞUBAT PERŞEMBE FOX TV YAYIN AKIŞI
08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
10:45 Ekonomi Arası
11:0 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 En Hamarat Benim
16:45 Fulya ile Umudum Olsun
19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber
20:00 Mahkum
17 ŞUBAT PERŞEMBE STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
16:00 Söz
18:30 Star Haber
20:00 Niyazi Gül Dörtnala
17 ŞUBAT PERŞEMBE TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:15 Tek Yürek
08:15 Dr.Yerebakan ile Hayatın Ritmi
09:30 Alişan ile Gülümse Hayata
12:15 Şehirden Uzakta
13:15 Beni Böyle Sev
16:30 Seksenler
19:00 TRT1 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı
17 ŞUBAT PERŞEMBE TRT 2 YAYIN AKIŞI
05:28
İstiklal Marşı
05:30
Sessizce
05:50
Aramızda Müzik Var
06:30
Belgesel: Batıya Doğru Akan...
07:30
Hayat Sanat
08:00
Sade Saz
08:20
Randevu
08:30
Anadolu Arkeolojisi
09:00
Bir Resim Bir Hikaye
09:30
Tarihin Ruhu
10:00
Belgesel: Beynin Sırları [s...
11:00
Felsefe Söyleşileri
12:00
Hayat Sanat
12:30
Coğrafyadan Kültüre Bağ
13:00
Edebiyat Söyleşileri
14:00
Yerli Sinema: Kardeşler
16:00
Evliya Çelebi
16:30
Günseli Kato İle Miyako'dan...
17:30
Sessizce
17:50
Türkiye Ekspresi
18:00
Hayat Sanat
18:30
Sinem Çapraz İle Lezzet Atlası
19:00
Sinema +
19:45
Geri Dönüşen Sanat
20:00
Karar Perdesi
21:00
Felsefe Söyleşileri
22:00
Yabancı Sinema: Büyük Gelen...