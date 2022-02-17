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17 Şubat 2022 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

Televizyon izleyicileri hangi dizilerin hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? Peki, 17 Şubat 2022 Perşembe televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

17 Şubat 2022 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konu başlıkları arasında. Medya gündemini yakından takip edenler, 17 Şubat 2022 Perşembe günü televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor. Peki, Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? İşte detaylar...

17 Şubat 2022 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

17 ŞUBAT PERŞEMBE TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8’de Sağlık

08:30 Müge ve Gülşen’le 2.Sayfa

11:15 Survivor All Star

13:30 Survivor Panaroma

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 Kara Komik Filmler: 2 Arada & Kaçamak

17 Şubat 2022 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

17 ŞUBAT PERŞEMBE KANAL D YAYIN AKIŞI

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Haber

20:00 Camdaki Kız

17 Şubat 2022 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?​​​​​​​

17 ŞUBAT PERŞEMBE ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge anlı ile Tatlı Sert

13:00  atv Gün Ortası

16:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

16:20 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Bir Zamanlar Çukurova

17 Şubat 2022 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?​​​​​​​

17 ŞUBAT PERŞEMBE SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:15 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:10 Senin Hayatın

18:45 Show Ana Haber

20:00 Baba (Tekrar)

​​​​​​​17 Şubat 2022 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?​​​​​​​

17 ŞUBAT PERŞEMBE FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

10:45 Ekonomi Arası

11:0 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 En Hamarat Benim

16:45 Fulya ile Umudum Olsun

19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber

20:00 Mahkum

​​​​​​​17 Şubat 2022 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?​​​​​​​

17 ŞUBAT PERŞEMBE STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Söz

18:30 Star Haber

20:00 Niyazi Gül Dörtnala​​​​​​​

17 Şubat 2022 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?​​​​​​​

17 ŞUBAT PERŞEMBE TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:15 Tek Yürek

08:15 Dr.Yerebakan ile Hayatın Ritmi

09:30 Alişan ile Gülümse Hayata

12:15 Şehirden Uzakta

13:15 Beni Böyle Sev

16:30 Seksenler

19:00 TRT1 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı

17 Şubat 2022 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?​​​​​​​

17 ŞUBAT PERŞEMBE TRT 2 YAYIN AKIŞI

05:28
İstiklal Marşı
05:30
Sessizce
05:50
Aramızda Müzik Var
06:30
Belgesel: Batıya Doğru Akan...
07:30
Hayat Sanat
08:00
Sade Saz
08:20
Randevu
08:30
Anadolu Arkeolojisi
09:00
Bir Resim Bir Hikaye
09:30
Tarihin Ruhu
10:00
Belgesel: Beynin Sırları [s...
11:00
Felsefe Söyleşileri
12:00
Hayat Sanat
12:30
Coğrafyadan Kültüre Bağ
13:00
Edebiyat Söyleşileri
14:00
Yerli Sinema: Kardeşler
16:00
Evliya Çelebi
16:30
Günseli Kato İle Miyako'dan...
17:30
Sessizce
17:50
Türkiye Ekspresi
18:00
Hayat Sanat
18:30
Sinem Çapraz İle Lezzet Atlası
19:00
Sinema +
19:45
Geri Dönüşen Sanat
20:00
Karar Perdesi
21:00
Felsefe Söyleşileri
22:00
Yabancı Sinema: Büyük Gelen...

Bölge Gündem Editör Ekibi
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