17 Şubat altın fiyatları ne kadar? Bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Düşüşüne devam eden altın fiyatlarını gün gün takip eden vatandaşlar, 17 Şubat altın fiyatları ne kadar? Bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? sorularıyla internette altın kurunu yakından takip etmeye devam ediyor. Piyasalarda değişim gösteren bu fiyatları biz de haberimizde derledik.

1 14 ALTIN FİYATLARI NE KADAR? Haftanın ortasına gelindiğinde piyasalardaki dalgalanma devam ederken vatandaşların en çok baktığı kurlardan birisi de altın oldu. Hafta başından bu yana düşüşüne devam eden altın fiyatlarıyla ilgili biz de 17 Şubat Çarşamba günündeki altın alış ve satış fiyatlarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...