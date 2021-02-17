17 Şubat Çarşamba iptal olan İDO seferleri
İstanbul'da günlerdir etkisini sürdüren olumsuz hava koşulları ve yoğun kar yağışı, deniz ulaşımında aksamalara sebep oluyor. İDO'nun resmi web sitesinden yapılan duyuruda, 17 Şubat Çarşamba günü yapılması planlanan bazı seferlerin iptal olduğu duyurulsu. İşte iptal olan o seferler...
İstanbul'da günlerdir etkili olan olumsuz hava koşulları ve yoğun kar yağışının bugün tipiyle birlikte etkili olması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün hava tahmin raporlarında yer alan kuvvetli rüzgar uyarısını dikkate alan deniz ulaşımı yetkilileri de bugün İstanbul'da yapılması planlanan bazı vapur seferlerinin iptal olduğunu duyurdu.
17 ŞUBAT ÇARŞAMBA İPTAL OLAN İDO SEFERLERİ
İDO'nun internet sitesinde yer alan bilgilendirmeye göre, olumsuz hava koşulları dolayısıyla
07.45 Kabataş-Kadıköy-Bursa,
08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy seferleri yapılamayacak.