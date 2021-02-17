17 Şubat Çarşamba iptal olan İDO seferleri

İstanbul'da günlerdir etkili olan olumsuz hava koşulları ve yoğun kar yağışının bugün tipiyle birlikte etkili olması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün hava tahmin raporlarında yer alan kuvvetli rüzgar uyarısını dikkate alan deniz ulaşımı yetkilileri de bugün İstanbul'da yapılması planlanan bazı vapur seferlerinin iptal olduğunu duyurdu.

17 ŞUBAT ÇARŞAMBA İPTAL OLAN İDO SEFERLERİ

İDO'nun internet sitesinde yer alan bilgilendirmeye göre, olumsuz hava koşulları dolayısıyla

07.45 Kabataş-Kadıköy-Bursa,

08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy seferleri yapılamayacak.