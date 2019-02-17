17 Şubat Eleq ipucu cevabı "Kırkpınar yağlı güreşlerinin davetiyesi nedir?"

17 Şubat 2019 Eleq ipucu sorusunun cevabı nedir? Her akşam saat 20.00'da canlı bilgi yarışması Eleq yarışmacılarını bekliyor. Bugünkü (17 Şubat) Eleq ipucu sorusu "İyi pazarlar eleqseverler, bir genel kültür sorusuyla daha sizlerleyiz ve Trakya bölgesine gidiyoruz Kırkpınar yağlı güreşlerinin davetiyesi nedir kim biliyor?" olarak belirlendi. İşte 17 Şubat Eleq ipucu sorusu ve cevabı haberimizde...

17 ŞUBAT ELEQ İPUCU SORUSU NEDİR?

17 Şubat eleq ipucu sorusu: "Kırkpınar yağlı güreşlerinin davetiyesi nedir?"

17 ŞUBAT ELEQ İPUCU CEVABI NEDİR?

17 Şubat eleq ipucu cevabı: KIRMIZI DİPLİ MUM.

ELEQ İPUCU CEVABI: KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİNİN DAVETİYESİ NEDİR?

Kırkpınar'ın davet simgesi Kırmızı Dipli Mum'dur. Kitle iletişim araçlarının yaygın olmadığı dönemlerde Kırkpınar Ağası tarafından kırmızı dipli mum Mart ayından itibaren kasaba ve köylere, pehlivanlara ve tanınmış kişilere gönderilir ve bu kişiler Kırkpınar'a davet edilirdi. Halk arasında sıkça kullanılan "kırmızı dipli mumla çağırmak" deyimi de buradan gelmektedir. Kırkpınar'ın olmazsa olmazlarındandır. Bugün sembol olarak kullanılmaktadır.

Günümüzde Edirne Belediye Başkanı, Edirne Valisi ve Kırkpınar Ağası ile birlikte devlet protokolünü Ankara'da makamlarında ziyaret ederek, kendilerini kırmızı dipli mum ile Kırkpınar Yağlı Güreşlerine davet etmektedir.

Kent esnafıda davul-zurna eşliğinde ziyaret edilerek kırmızı dipli mum ile Kırkpınar Yağlı Güreşlerine davet edilmektedir.

ELEQ NEDİR, NASIL OYNANIR?

İlk paragrafta bahsettiğimiz gibi; Eleq canlı bilgi yarışması oyunudur. Akıllı telefonlar üzerinden Android ve iOS cihazlarla binlerce kullanıcı tarafından oynanabiliyor. Kullanıcılar bu canlı oyun sayesinde para kazanabiliyor.

Eleq oyununa kayıt olmak oldukça basit Android ve App Store uygulama marketlerinden telefonunuza indirdikten sonra telefon numaranız ile kayıt oluyorsunuz. Sonrasında size telefon numaranızı teyit için SMS aracılığı ile bir doğrulama kodu gidiyor. Bu numerik karakterleri uygulamada belirtilen alana girdikten sonra uygulamada size özel bir kullanıcı adı belirlemeniz gerekiyor. Şuan için kendi isminizle kullanıcı adı almak için tam zamanı çünkü uygulamada henüz çok fazla kişi yok. Mehmet, fatma, mahmutcan gibi sadece size özel kullanıcı adlarını tükenmeden alabilirsiniz. Elinizi çabuk tutun

ELEQ PARA KAZANDIRIYOR MU?

Eleq uygulaması birden fazla kullanıcı ile oynanan bir bilgi yarışmasıdır. Her gün belirli saatte yarışma başlıyor ve günün ödülü belirleniyor. Yarışmada ortalama 12 adet canlı soru soruluyor ve cevaplamanız için 10 saniye süreniz bulunuyor. Bu süre zarfında soruları cevaplayabilirseniz ve tüm soruları doğru bilirseni günün sonunda toplam para ödülü tüm soruları bilen kişiler arasında eşit şekilde paylaştırılıyor ve bakiyenize yansıyor.

Bakiyenizde biriken parayı 50 TL’ye ulaştığında alabiliyorsunuz. Ancak Hadi uygulamasındaki gibi şuan uygulamada bir IBAN girme alanı yok. Bakiyeniz 50 TL yi aştığında sizinle iletişime geçeceklerini söyleyen bir ekran var uygulamada.