17 Şubat Hava Durumu 2021 | Türkiye kar yağışının etkisi altında!

Meteoroloji'den gelen verilere göre Marmara'nın doğusu, İç Ege'nin kuzeyi, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da sağanak yağış etkisini gösterirken İç Anadolu’nun doğusu, Ordu, Giresun ve Tokat çevreleri, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde gün içinde kar yağışı görülecek.